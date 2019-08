Cea mai bună cale de a distruge o tară...

Intr-o carte, pe care am citit-o mai demult, se spunea că dacă vrei să distrugi o tară, acuz-o de coruptie si, cincizeci de ani, liderii ei isi vor rupe gâtul, unii altora. Situatia României este marcată de acest sindrom, cu pauze in care ne acuzăm reciproc, saptamani la randul, de fapte inumane ale unor descreierati.

Incep să mă intreb dacă, la acest moment, viata politică românească - poate si cea europeană - mai pot fi descrise pe axa traditională stanga vs dreapta, socialism, social-democratie vs liberalism. "Apusul" ideologiilor duce la aparitia unor abordări strict pragmatice, adeseori oportuniste, orientate electoral. Si, desigur, la o reactie suveranistă fata de modelul globalist de după incheierea Războiului Rece.

In România, după Revolutie, timp de doi ani, multe decizii se luau in stradă. Adoptarea Constitutiei, in 1991 si alegerile parlamentare din 1992, au dus decizia politică in Parlament. In acest moment, pare insa că se doreste revenirea la acel model, al deciziilor si confruntarilor din stradă. "Primavara araba", "Maidanul de la Kiev", "revolutiile colorate" au fost experimente esuate, cu pierderi importante pentru tarile respective. La fel, formule de genul "occupy", "indignatii", sau, mai recent, vestele verzi.

Incapacitatea de a desfasura un dialog politic decent, in perioadele dintre alegeri, a devenit toxica pentru societate si alimenteaza pierderea sperantei in gasirea unor solutii de viitor. Un exemplu: de doua saptamani, se discuta - electoral sau nu - despre tragedia de la Caracal. Toata lumea a inteles ca, timp de 15 ani, institutiile statului s-au concentrat pe asa zisa lupta impotriva coruptiei, in timp ce problemele de criminalitate, importate sau nu, s-au dezvoltat exploziv. O politica penala inteligenta ar presupune o sanctionare mai dura a acestor fapte.

Sigur, pedeapsa cu moartea ar fi greu de introdus, tinand seama de protocolul la Conventia europeana a drepturilor omului. Dar o masa rotunda privind masuri mai aspre pentru faptele vizate, cu reprezentantii juristi ai tuturor partidelor ar arata maturitate din partea lor. Ar fi si un mod de a arata ca nu dispute sterile din comisiile juridice din parlament vor da mesajul corect ci o afirmare clara de vointa politica. Oamenii asteapta sa vada mai multa ordine si mai multa autoritate din partea institutiilor statului, esxprimata ferm dar in limitele unor legi moderne, europene.

PS In ultimii ani, in Romania s-au inmultit foarte mult sacalii. Influenta lor se simte si in politica...

Adrian Năstase