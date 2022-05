Cine sunt vinovații?

S-a trezit din marea puturoșenie, un individ, să facă o vizită. La un spital. Nici nu are importanță de ce. Nici el nu știe. Știe doar că a fost deranjat, preț de o oră, două, să citească niste foi. Pe care i le-a vârât unul sub nas. Pentru că, el, așa zisul șef, să scoată un vinovat la lumină, prin augusta-i gură! Și v-a zis numele vinovatului: Putin!



E suficient! Vinovatul de serviciu în lumea terorismului global. Un singur individ. De opt ani, țara asta e abuzată de cine? În opt ani de mandat, insul care face figurație la Cotroceni, a avut alt vinovat de serviciu: PeeeSeeeeDeee! Se pare că de la "peroadă" la "peroadă", vinovatul se schimbă! Acum e în mare iubire cu ciuma rosie! Acum sunt frați! Ciuma rosie a devenit aliat de nădejde! Îi face jocurile. Nu lui! Că el nu există! Altora! Din spatele lui! Este cineva care a uitat geaca rosie? Este cineva care a uitat că "a trebuit să moară oameni" ca individul să aibă guvernul lui? Este cineva care crede vreo secundă că la Colectiv a fost doar un accident? Unde sunt vinovații? Nicidecum cei din dosar! Pe care justiția oarbă și presa "libera" i-a aruncat la câini. Nu contează!

S-a pus în scenă marele spectacol numit PlanDemonie! Ați uitat? Raiul borfașilor! De la putere si opoziție! Terorism medical în toată regula! Genocid sub aparența binelui cu forța! "Achiziții" fără număr: lagăre de carton despre care Comandantul acțiunii, nevinovatul Arafat, ne spunea că au costat zeci de milioane de euro! Izoletele vieții livrate la prețuri astronomice! Botnițe și teste pe bani grei! Tătaru ne explica cum se face. Cercel ne spunea despre programul "Vacanța mare". Exact proiectul pe care China îl pune în aplicare. Acum! Ați uitat?

Veșnicul nevinovat Arafat și șleahta lui cumpărau ventilatoarele vieții. Alea de s-au pierdut pe drum. Tirurile lui, lagarele lui, salvările lui, hotărârile lui, alea neconstituționale, amenzile lui. Vela ne explica cum te vor aresta hoardele lui dacă stranuți în metrou! Cum te vor arunca în temnițele numite spitale, dacă ai muci! Cum eroii îți vor da "shaorma cu de toate" la Balș în spital, să vadă cum reziști la tratamentul experimental, pe care ei au încasat miliarde de coco. Pentru că nu-i așa? Haștagii urlau că vor "spitale, nu catedrale"! Câțu împrumuta miliarde de euro, Orban contrasemna, între două chermeze, armata era cu glonț pe țeavă si tancurile din dotare pe străzi, să te "apere" de virus! Da?

Îți cântau imnul la megafoane, hoardele lui Arafat umblau cu sirenele pornite, tu erai arestat la domiciliu! Nu aveai voie să muncesti, să respiri, să trăiesti! #StaiAcasa Trebuia să fii infectat! Nu erai infectat, nu contai! Indivizii din presa "libera" se "infectau" pe bani grei, ciocli apocaliptici, ziși și specialiștii vieții, urlau la tine că ești prost, nespălat, idiot, iresponsabil, conspiraționist, că vrei să o "omori pe bunica". Cea mai mare delapidare din banii publici nu se vede! Demolarea economiei, educației, a întregii societăți, pas cu pas, nu se pune! Vânzarea resurselor acestei țări, nu interesează. Morții carbonizați din spitale sunt uitați. Sacii negri în care ne-au fost ingropate familii, erau albi! Dar nu ați văzut voi! Atacul la credința ortodoxă s-a uitat.

De "echipa câștigătoare" vă aduceți aminte? Chiar a fost! A demolat România cu succes! Pas cu pas! Se uită, se iartă, se ascunde. Adevarul. Nu e nevoie de el, atât timp cât nimeni nu-l dorește! A venit Sezonul 2 al filmului transformat în serial! Războiul! Că așa e succesul! Te obligă! S-a gasit vinovatul! Nu contează! El v-a transformat în Salvatori! De la salvarea bunicii ați trecut la salvarea Ucrainei! Milioane de euro livrate către Ucraina! Pe bune? Chiar ne prostiți pe față?! Miliarde de euro livrate fabricilor de armamente numite BigPharma! Că doar au livrat "grămajoarele de grasime"! Alea miraculoase! Vedem toți efectele lor. În întreaga lume! Nu contează nimic! Nimeni nu e vinovat! Doar Putin! Numai nebuni pe tabla de șah a politicii! Și pioni! Noi! Vinovații suntem noi! Ei sunt purii! Fără pată, fără de păcate, fără vină!

Merităm tot ce primim. Pentru că nu am înțeles nimic din ce ni se întâmplă! „Un cretin e un cretin. Doi cretini sunt doi cretini. Zece mii de cretini formează un partid politic". Spunea cândva Franz Kafka. Doar că de data asta cretinii suntem noi! Ei sunt Nevinovații de serviciu! Nouă nu ne rămăne decât să stingem lumina! Pentru că am devenit complici la toate astea! Prin tăcere, lașitate și prostie. Pentru că am uitat cât de puternici putem fi împreună! Cât de importantă este unitatea și mai ales cât de mult înseamnă să te unesti în disperare! Când realmente nu mai ai nimic de pierdut, devii cel mai puternic inamic! Până se ca înțelege acest fapt, nu ne rămâne sa spunem decât: "Slavă Prostiei!"

Zoe Dantes