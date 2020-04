Cum ne salvam din toamna? (5) Cu creier, bani si solidaritate!

Stire MAAREEE: "Ludovic Orban i-a condus la scara avionului pe medicii care pleaca in Italia, ca voluntari timp de 14 zile! Patru dintre membrii echipei s-au imbarcat in aeronava care a decolat din Bucuresti, iar ceilalti zece membri la Timisoara, unde aeronava a facut escala. La imbarcare au fost prezenti premierul Ludovic Orban, ministrii Sanatatii, Apararii, de Interne, precum si seful DSU. De asemenea, a participat si ambasadorul Italiei in Romania."

Asta s-a intamplat ieri, in plina criza (bravo medicilor pentru curaj si civism!), cand cei mandatati si platiti de catre noi, ar trebui sa se zdrobeasca sa caute solutii pentru criza economica. In loc de asta, PENTRU POZA, 5 inalti oficiali romani, adica 1 prim ministru, 3 ministri si un inalt functionar de stat, s-au dus sa conduca la scara avionului, 4 medici, dar sa-si faca neaparat si poze pe care sa le publice!!

Si atentie, asta in timp ce cateva sute de intreprinzatori trimisesera deja de 4 zile la Guvern o scrisoare disperata prin care cer ajutor, pro-actiune statala, descriind dezastrul economic care va veni.

Ce nu stiu intreprinzatorii, si nici dumneavoastra, este si mai grav decat pierdutul timpului pentru poze: sub "acoperisul" crizei si-al starii de urgenta, se desfasoara o cinica si profitabila actiune de devalizare a bugetelor, pe GRUPURI MICI, care este destinata obtinerii urgente de fonduri pentru favoritii puterii sau pentru cei care-au aflat si-si vor si ei partea, bani care sa le tina de cald acestor neo IMBOGATITI DE RAZBOI, pe durata crizei care va urma. Stiu ca pare greu de crezut, dezvaluirile care oricum vor aparea public vor confirma ce zic azi.

Dar ziceam in subtitlul de mai sus ca "nu mai avem" creier, bani, solidaritate, intr-un sens pe care-l lamuresc mai jos, si-ar trebui sa descriu si ce inseamna SOLIDARITATEA TIP GRUPURI MICI, bineinteles cea legitima si diferita de SOLIDARITATEA HOTIEI, pe care am semnalat-o mai sus.

Comentam cu totii mobilizarea tarilor in fata crizei economice care, la fel ca si coronavirusul, a contaminat deja lumea intr-un mod pandemic, sta-n incubatie deocamdata, dar stim multi dintre noi ca va lovi napraznic in cateva saptamani. De la "pacientii mari", de tip USA, China, Rusia, Germania, pana la cei mai mici, cu exemple relevante Ungaria, Olanda, Austria si altii, tarile care vor conta in viitorul apropiat, s-au diagnosticat, si-au prescris si "tratamentul de criza economica", iar marea majoritate au inceput deja sa-l si administreze. Ingredientele de baza ale "medicatiei economice" sunt cele trei pe care le-am enumerat si-n titlu: "CREIERUL", adica potentialul intelectual atat de la varful puterii politice, cat si de la nivelul institutiilor nationale chemate sa vina cu solutii, iar cei care-au fost preocupati de acest potential in trecutul recent, il au si vor beneficia de el; BANII, adica atat rezervele statale de disponilizat in criza, cat si bonitatea bancara pe pietele financiare internationale, de unde sa te-mprumuti la nevoie (atentie, noi chiar azi sarim pe 1 miliard de euro de la Banca Mondiala, ca sa pricepem disperarea guvernamentala si "bonitatea" noastra!); SOLIDARITATE NATIONALA, disponibila doar pentru tarile care si-au cultivat-o in mod sistemic.

Nu-i mare lucru sa observam, daca dorim sa fim corecti cu noi insine (dorim??!), ca noua romanilor ne lipsesc in cvasitotalitate fiecare dintre cele 3 "ingrediente necesare" tratamentului, deci putem prognoza cu precizie ca valul crizei economice ne va lovi precis si dur, adica vom face parte din "Grupul VICTIME ECONOMICE 2020". Desigur ca situatia ar deveni aproape solvabila pentru noi, doar in momentul in care vreun stat "MAJOR" in jocurile geoeconomice mondiale ar accepta sa ne furnizeze si noua "medicatia", din rezervele sale, dar asa ceva, desi posibil, vad ca varianta total improbabila pe termen scurt! Deocamdata putem observa doar ca ne iau zilierii pentru agricultura LOR, sau bustenii pentru productia LOR (Herr Klaus!), adica se "trateaza" tot pe sine, si cu niste ingrediente luate de la noi ... Aaaa, si desigur, niste ingrijitori romani pentru batranii LOR ...

Cativa dintre investitorii romani care-au semnat scrisoarea pomenita mai sus m-au sunat si ingrijorati de imobilitatea si slabiciunea guvernamentale (transparente pentru ei!), mi-au indicat, cu obida ce-i drept, dar si cu respect, modelul unguresc de langa noi, unde Orban al lor foloseste criza ca oportunitate de restartare economica, ungurii avand insa resursele necesare (inclusiv cele 3 de baza!), tocmai pentru ca au fost vizionari si s-au pregatit din timp (acum cateva luni, un apropiat de-al lui Victor Orban, mi-a confirmat ca reala povestea cu acesta care vinerea, in ultimii 6-7 ani, nu primeste vizite si-si petrece timpul citind despre tot ceea ce e nou si valoros pe piata ideilor si cercetarii mondiale, ba chiar luand legatura cu o parte dintre mintile luminate ale planetei, ceea ce e mare lucru!). Si-uite asa, pana si gluma cu ungurul Orban, "cel rau" si romanul Orban, "cel bun", pe care-am gustat-o multi in toamna trecuta, se va inversa sigur in defavoarea noastra. Legat de investitorii romani, si mie si lor ne este clar deja macro-scenariul pentru Romania urmatoarei perioade: criza economica instalata din iunie 2020 - disponibilizari in masa si taieri de salarii - scaderea colectarii de taxe cu pana la 50% - intarzieri la plata pensiilor si a salariilor de la stat - imposibilitatea de a ne imprumuta REZONABIL de pe piata financiara internationala - miscari de strada si val masiv de infractionalitate, in toamna - apoi, nu se mai stie ...

Acum, daca macar am cadea de acord ca asta se va-ntampla, tot n-ar fi fatal, tocmai pentru ca am putea construi strategii de criza congruente cu o asemenea perspectiva gri, spre neagra. Dar, nu vom putea cadea de accord, din mai multe motive pe care le banuiti, dar unul foarte precis: Campania electorala pentru alegerile locale, care de fapt se desfasoara chiar si-acum pe timpul crizei medicale (!), si care condamna Puterea (Iohannis - PNL) la minciuni si masuri gresite, dublate de actiunile frauduloase de devalizare a bugetelor spre folosul noii clase a "imbogatitilor de razboi", respectiv Opozitia la populisme ieftine si gretoase, AMBELE ATITUDINI DE NATURA SA NE CONDAMNE PE TERMEN MEDIU! Si atentie, impotriva caror atitudini nici macar nu putem lupta, nu avem nicio sansa sa schimbam ceva in bine (stiu ca suna descurajant, dar astept cu interes real sa fiu contrazis, ba chiar ii invit pe cei preocupati de problematica sa o faca, public sau in privat, ba m-as si bucura ca analizele lor, posibil mai coerente, sa fie mai putin pesimiste decat ale mele).

Pan-atunci, as vrea sa merg pe firul solutiei mele, pe care o vad singura accesibila la situatia Romaniei de azi (si doar pe termen mediu, pe termen scurt nu mai putem face nimic!), situatie pe care am prezentat-o sper argumentat in primele 4 episoade:

SOLIDARITATE TIP GRUPURI MICI

Bineinteles ca exclud acel gen de grupuri mici, de tip infractional, care actioneaza chiar in aceste zile, dupa cum va informam la inceput, si care-au fost extrem de "performante" prin a capusa/frauda bugetele statului roman in ultimii 30 de ani. Dar, cum arata portretul robot al unui asemenea grup? Cam asa:

Omul de afaceri - omul politic - functionarul de stat - protectorul din justitie - omul statului paralel. Asa arata grupul MIC dar NOCIV, care au reusit tot prin solidarizare si cointeresare intergrupuri, iar strategia lor a fost de succes, imbogatindu-se fara masura in Romania postcomunista.

In contrapartida, dupa ce-am tot analizat, eu zic ca ar fi sanse pentru un model legitim de solidarizare tip grupuri mici, si-ar putea aparea destul de rapid, din nevoile iscate de perspectiva sigura a crizei economice: nevoi de generare de venituri, de supravietuire politica, de prezervare a standardului profesional, de asigurare a unui viitor consolidat urmasilor, chiar de respect public, plus multe alte nevoi. Nu trebuie sa ne mai pierdem timpul cu deslusirea mecanismelor discrete ale acestei CRIZE INDUSE (generate cu scopul clar al SCHIMBARII ORDINII MONDIALE), este neproductiv oricum, devine vital insa ca cei care avem ceva putere sau influenta in aceasta tara, sa pricepem nu doar ca in "vraistea mondiala" care se va crea suntem pe cont propriu ca tara, dar ca trebuie sa blocam actiunea distructiva a GRUPURILOR MICI NOCIVE, care azi sunt in fruntea trebii, si care pot distruge rapid si ce mai avem ca potential de regenerare. Si atentie mare, resursele noastre sunt extrem de limitate, iar devalizarea curenta , prelungita prin luna suplimentara de stare de urgenta, anuntata deja de Capo Klaus, ne poate fi fatala!

Ce-ar avea bun si important un GRUP MIC, dar legitim? coeziune, incredere reciproca, interese comune, deci energie pozitiva; si nu vorbesc aici despre grupurile de prieteni vechi, care insa ar avea un rol precis in difuzarea informatiilor intergrupuri, in perspectiva unor viitoare CLUSTERE care sa fie agregate din aceste grupuri mici, pe criterii REGIONALE, PROFESIONALE, ECONOMICE, s.a. Modelul de cooperare ar putea fi dinamic in autoconstructia sa, nici nu cred ca e nevoie in acest moment de o descriere mai aprofundata. Important ar fi insa sa vizualizam niste consecinte pozitive ale actiunii acestor grupuri mici, in diverse domenii. Iar azi, as vorbi doar despre MASS MEDIA, ca sa incep chiar cu domeniul unde am debutat in viata publica:

Starea de fapt: e limpede ca presa in Romania nu-si mai indeplineste demult rolul social, ceea ce este ingrijorator si a sapat urme nocive adanci in mentalul nostru colectiv; in lipsa unui organism comun reglator (cum era pe vremuri Clubul Roman de Presa), fiecare patronat s-a descurcat in mod individualist, majoritatea transformandu-si afacerea de presa preponderent in "canal de politically-shoping", in sensul in care au deservit "clientul" din mediul politic care plateste fie ca sa fie el laudat, fie ca sa-i fie atacat inamicul conjunctural; altii, care n-au avut clienti initiali, au inceput sa atace cu sau fara obiect, pana cand respectivii se prezentau la casierie, ca sa scape de dureri de cap; si-asa, s-a creat in timp o complicitate cu mediul infractional politico-economic, pe principiul "stim c-au furat, ii criticam pana cand ne dau si noua din ‘prada', iar cu publicul ne descurcam, il fidelizam prin alte proceduri"; desigur c-au mai existat si insule de independenta si corectitudine in presa, dar care n-au putut rezista in mainstream tocmai din pricina subfinantarii, respectiv a lipsei din peisaj a capitalistilor romani cu interes legitim in a-si publicita produsele in mass media romaneasca, generandu-i astfel acesteia venituri oneste; am tot incercat in ultimii 6-7 ani sa initiez proceduri comune prin care presa sa poata scapa din acest "cerc vicios", recunosc c-am esuat de fiecare data, povestile din spatele acestor esecuri ar fi demne de-o carte palpitanta; multe sunt de spus, majoritatea sunt insa cunoscute de catre cei care cititi acest editorial, nu e oricum loc aici sa insist;

Ce-i de facut: activitatea de presa este perceputa ca una onorabila, in sprijinul cetatenilor, care comporta riscuri, dar aduce utilitate si respect publice, ba chiar si celebritate pozitiva; desigur ca azi nu mai e asa (cu doua cauze importante, patroni de presa care si-au vandut produsul ca la licitatie, recte "care da mai mult,e servit", respectiv a ofiterilor statului paralel, care-au impanzit redactiile cu acoperitii lor, pentru a avea control, sau pentru a submina activitatea vreunui "sef indisciplinat"!), insa mai exista un numar (mic!) de patroni care-ar fi dispusi sa actioneze deontologic si conform regulilor breslei; daca in plus, sunt in postura de a-si acoperi cheltuielile din venituri "curate", obtinute din reclama alocata conform audientei sau traficului, atunci acestia sunt cei care pot constitui GRUPUL MIC din presa; in urma unui pact simplu si transparent, prin care s-ar decide sa respecte in activitatea lor redactionala principiile necesare unei activitati corecte, implementand acest pact, la care se angajeaza public, ar deveni rapid "OGLINDA" in care s-ar vedea repede restul, ce prefera actiuni necinstite sau de complicitate, iar populatia ar avea de ales; pot da un exemplu legat chiar de banii partidelor primiti de la buget, care-au devenit cel mai eficient mijloc de MITA MASCATA, care ucide corectitudinea editoriala si independenta jurnalistilor; iar asta, pentru ca in baza bugetelor (din banii nostri!!) acordate presei, aceasta se obliga atentie, nu sa dea vreo reclama despre partidul X sau Y, ci sa nu atace respectivii lideri de partid, sa-i atace pe altii in schimb, totul dupa o grila comandata de catre seful curent al respectivului partid care plateste; egal adica, PROSTITUTIE practicata de patronii din presa, care-si pun jurnalistele sa "danseze la bara in chiloti tanga", in aplauzele si ranjetele baronilor de toate culorile, care nici macar nu scot proprii bani din buzunar, ci platesc de la buget!!

Consecinte: daca respectivul grup mic s-ar forma si-ar semna pactul unde, printre altele, ar decide spre exemplu, ca pot incasa bani de la partide, dar fara obligatii editoriale (exact asa cum sunt tratati si partenerii comerciali, care sunt taxati editorial si expusi public daca un produs de-al lor e necorespunzator si dauneaza public!), demersul editorial al acestor entitati ar redeveni brusc legitim, jurnalistii ar putea respira din nou un aer "mai curat", si-n aceste locuri s-ar opera iarasi cu ideea ca "presa este cainele de paza al democratiei"; in plan public este clar ce-am castiga, mediatizarea corecta si dezbaterea libera ar da posibilitatea expunerii unor initiative si energii constructive si pozitive; in interiorul breslei, s-ar genera in mod sigur o competitie si o autoreglare, pentru ca majoritatea ar vrea sa se situeze in zona "premium", si nu in zona "junk", unde incasezi bani facuti din hotie, si-i mai si lasi pe hoti sa-ndese bacsisul in elasticul chilotilor jurnalistilor tai ...; iar pentru cei care doresc sa ramana in zona "junk", ar fi alegerea lor, si-asta va fi si statutul lor public, corespunzator modificandu-se si tarifele care-ar diminua corespunzator, pentru ca si "prostitutia profesionala" este taxata intr-o tara cu fundament crestin.

Desigur ca asta ar genera un dezastru imediat pentru conducerile unora dintre partidele actuale, care fara aceasta taxa de protectie platita presei, s-ar trezi aratati in "curu gol", si-ar mai fi un pas pana la eliminarea din zona de conducere; in plus, ar fi o metoda eficienta, justificata deontologic de a scoate de la butoanele unor acoperiti din presa ofiterii statului paralel care-i exploateaza conform bunului plac, mascat de-obicei sub vreo "directiva de interes national". Suntem destul de departe de a putea demara rapid, stiu asta pentru c-am incercat (ultima data in noiembrie 2018), insa criza poate dinamiza miscarea inspre asa ceva, ar putea fi si-un interes pragmatic de business de a face parte din nou infiintata "categorie premium", a presei independente si care nu accepta mita, apartenenta care va aduce in timp scurt si beneficii financiare pe masura, nemaivorbind despre respect public sau "satisfactia de grup mic" care face ceva CORECT!

Stiu, am scris mult, nu-i simplu de expus pe temele astea, o sa continui cu proiectia grupului mic in politica, mediul economic, justitie si ...sport, acesta din urma il consider prioritar pentru redobandirea "vitalitatii nationale" intr-o perioada in care vom trai complicat ...

Cozmin Gusa