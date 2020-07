Din nou despre Dughin si prietenii lui din Romania

Scriam, cu un alt prilej, că există diversi idioti in spatiul public care incearcă să construiască anumite legende in legătură cu ce inseamnă patriotismul. Unii dintre ei consideră, spre exemplu, că a fi patriot inseamnă să fii exclusiv pro-american (eventual pro-„licurici"). Eu am preferat să fiu pro-român (poate nu am reusit intotdeauna) si, se pare, că am plătit pentru asta.

In ceea ce priveste relatia cu Rusia, consider că, după ce am intrat in NATO, prin efortul guvernului pe care l-am condus, această relatie trebuie să presupună un dialog civilizat, bazat pe vecinătatea noastră geografică si pe interesele românesti. Si pentru că a fost mentionat, din nou, Dughin, (pe bază de hackeri), iată, din nou, notele transmise de directoarea executivă a Fundatiei Titulescu, care a participat la intâlnirea de acum sapte ani:

„Întâlnirea cu Aleksandr Dughin - 16 septembrie 2013, Fundația Europeană Titulescu

- organizată la solicitarea lui Dughin;

- postarea de pe blog, de la momentul respectiv, este corectă: "Pasionat de Lucian Blaga şi prieten cu Jean Parvulesco, el mi-a mărturisit admiraţia sa pentru cultura românească şi mi-a împărtăşit câteva dintre ideile care, în viziunea sa, constituie punţi de legătură cu spaţiul eurasiatic, cea mai importantă dintre acestea fiind filonul ortodox profund al identităţii şi spiritualităţii româneşti. Desigur, discuţia a fost mult mai amplă, fiind abordate atât evoluţiile actuale în plan internaţional, cât şi posibile scenarii legate de viitoarea configuraţie geo-strategică a lumii."

- a fost o conversație mai mult filosofică despre situația internațională, în care Dughin și-a expus viziunea (și preferințele) privind echilibrul puterilor globale;

- ați subliniat că România se află într-o situație particulară -identitatea creștin-ortodoxă nu constituie un criteriu pentru o aliniere automată la Mișcarea Eurasia; mai mult, prin istorie și tradiții, legăturile cu spațiul european sunt mult mai profunde decât cele cu spațiul slav;

- nu a fost o discuție punctuală privind strategii/planuri concrete de acțiune și au existat divergențe de opinie în anumite chestiuni - cum ați scris și pe blog, lucrurile sunt privite diferit de la București și de la Moscova, "depinde în care parte a lumii te afli".

O discutie civilizată nu inseamnă prietenie. Inseamnă doar intelepciunea de a mentine un dialog de bună-vecinătate. Un idiot nu poate pricepe insă lucrul ăsta.

Adrian Nastase