Donald Trump va câștiga până la urmă alegerile?

Cu fiecare zi care trece, şansele lui Donald Trump de a fi declarat până la urmă preşedinte cresc, iar cele ale lui Joe Biden scad. Atât Joe Biden, cât şi Partidul Democrat şi media mainstream par să fi căzut într-o capcană premeditată de echipa de campanie a lui Trump, de Partidul Republican şi de o parte din Armată şi de agenţiile sale de securitate (DIA, NSA etc.).

Dovezile de fraudă, multiple şi diverse, ies zilnic la lumină, chiar dacă media oligarhilor face tot ce poate ca să le cenzureze, să le diminueze, să le răstălmăcească, să le ascundă. Pentru o mare parte a populaţiei, alegerile din 2020 par deja să se constituie în cel mai mare scandal din istoria electorală a SUA.

Fraudele de amploare au fost mai ales facilitate de votul prin corespondenţă. Partidul Democrat s-a bătut până la capăt pentru votul prin corespondenţă şi l-a introdus în toate statele şi/sau comitatele conduse de democraţi. Frauda pare să se ridice la multe milioane de voturi şi să acopere întreg teritoriul SUA. După unii observatori, diferenţa reală în favoarea lui Donald Trump e asemănătoare cu prezenţa publicului la întâlnirile electorale din timpul campaniei: zeci de mii de oameni la Trump, câteva zeci de persoane la Biden.

Ipoteza, conspiraţionistă sau nu, că boala Covid-19 a apărut în anul alegerilor e aceea că ea a fost inventată şi răspândită pe toată planeta tocmai pentru a limita votul direct, în persoană, uşor verificabil, şi pentru a putea introduce votul masiv prin corespondenţă în alegerile americane. Pentru democraţi şi sponsorii lor, aceasta a părut a fi singura posibilitate de a-l învinge, prin fraudă la scară mare, pe Donald Trump. "Conspiratorii" au pierdut din vedere celelalte alegeri, cele pentru Senat, pentru Camera Reprezentanţilor şi pentru reprezentanţii locali, la nivelul statelor sau chiar al comitatelor. Anunţatul cu surle şi trâmbiţe "val albastru", democrat nu s-a produs. Dimpotrivă, "roşii", republicanii îşi păstrează Senatul şi au câştigat mai multe locuri decât era de aşteptat în Camera Reprezentanţilor, în dauna democraţilor.

În total, cca 68-70 de milioane de americani au votat prin corespondenţă, şi deci posibilitatea de fraudare prin diferite metode a fost enormă. Să ne amintim că în Franţa s-a renunţat la votul prin corespondenţă în 1975 tocmai pentru că s-a dovedit că predispune la fraude masive. Chiar dacă nu există încă probe că SARS-Cov-2 a fost fabricat de complexul militaro-securitar şi de oligarhii din jurul tătucului vaccinurilor, Bill Gates, e limpede că pandemia a fost folosită pentru introducerea pe scară largă a votului prin corespondenţă. Donald Trump a atacat în repetate rânduri acest tip de vot, dar deciziile au fost luate la nivelul fiecărui stat. SUA e un stat federal.

Pentru foarte mulţi observatori independenţi e evident că alegerile au fost fraudate nu doar în cele 5-6 state-cheie (swing states), ci pe tot teritoriul ţării acolo unde s-a introdus votul prin corespondenţă. Asta pe lângă furturile, fraudele, mai ales informatice, care au fost folosite din gros şi ele (maşinile de numărat voturi Dominium şi Smartmatic etc.). Oare au fost deja testate şi în România ? Pentru că francezii şi canadienii se întreabă serios dacă nu cumva Emmanuel Macron şi Justin Trudeau au fost aleşi cu ajutorul lor. "Sinceritatea" (candor), integritatea votului e, astfel, compromisă. Un preşedinte decis în aceste condiţii nu mai are prea mult de-a face cu democraţia, ci doar cu sponsorii cu greutate, care i-au asigurat tentativa de victorie (tentativă de lovitură de stat) cu orice preţ. Miliardarul George Soros a contribuit la campania lui Joe Biden cu cel puţin 70 de milioane de dolari (cei declaraţi) şi, la fel ca el, mulţi alţi oligarhi globalişti. Străvechiul principiu democratic "un om, un vot" nu mai are nici o relevanţă în faţa unor asemenea sume.

Procedurile electorale americane, învechite şi greoaie, îl avantajează pe preşedintele în funcţie, care se poate servi de aparatul de stat în cele două luni care i-au mai rămas. Dacă echipa lui Trump şi Partidul Republican vor putea dovedi indiscutabil că votul a fost fraudat masiv de echipa lui Joe Biden şi de Partidul Democrat, câştigătorul alegerii va fi hotărât de Curtea Supremă. Iar candidatul Joe Biden, uns de presa aservită şi autointitulat abuziv "preşedinte ales", poate fi invalidat şi descalificat. Astfel, Donald Trump va câştiga la masa verde şi îşi va putea continua preşedinţia. Procedurile sunt foarte complicate, greu de pătruns de către cei care nu sunt jurişti. Dar roata se poate întoarce într-adevăr în favoarea lui Trump.

Cenzura aplicată de Facebook şi Twitter în legătură cu coronavirusul şi cu alegerile din America a reuşit să-i enerveze pe americani, francezi, englezi, germani etc. Contraatacul cu "complotismul" sau "conspiraţionismul", "fake news" şi "hate speech" este deja ineficace. Cu atât mai mult cu cât prim-miniştri, intelectuali publici, mari ziarişti de ieri, celebrităţi vorbesc deschis despre necesitatea unui guvern mondial. S-a intrat într-o nouă luptă de clasă: bogaţii se luptă cu săracii, pe care-i consideră inutili, "deplorabili" şi care ar trebui împuţinaţi cu cel puţin vreo 3 miliarde (Malthus redivivus)... Cu pandemii, cu vaccinuri factice obligatorii, cu manipularea Burselor, cu războaie devastatoare.

Dictatura, tirania tehno-sanitară care se instalează e o dictatură ca oricare alta, dar poate fi şi cea mai teribilă din istoria umanităţii. Pentru că nu mai are frontiere.

Pentru Noua Ordine Mondială, înfrângerea "suveranistului" Donald Trump şi impunerea "globalistului" Joe Biden reprezintă o miză colosală - Noua Ordine Mondială nu se poate lipsi de pivotul SUA. Iar coronavirusul pare să nu fi fost decât un mijloc, o trambulină spre "The Great Reset", marea reiniţializare anunţată de "banda de la Davos". Klaus Schwab, organizatorul World Trade Forum de la Davos, s-a exprimat limpede: "Marea resetare va duce la o fuziune a identităţii noastre fizice, numerice şi biologice". Cei interesaţi pot să citească un întreg volum pe această temă semnat de Klaus Schwab şi Thierry Malleret, "Covid-19: The Great Reset", Agentur Schweiz, 2020. The Great Reset este, după părerea multor analişti serioşi, un veritabil comunism 2.0.

În ultimele săptămâni face un buzz mondial filmul documentar Hold-Up. Documentarul prezintă ultimul an de pandemie, cu cele mai importante decizii şi luări de poziţie, instalarea Noii Ordini Mondiale şi The Great Reset care ne este programat. Interzis şi atacat peste tot în media mainstream, scos de pe reţelele sociale şi platformele video ale lui Big Tech, filmul Hold-Up, de 2 ore şi 40 de minute, mai poate fi văzut pe Odysee (un « You Tube liber », căci You Tube a ajuns să fie la fel de controlat şi cenzurat ca Facebook şi Twitter) şi pe alte platforme încă marginale. Efectul cenzurii e întotdeauna paradoxal. Face doar publicitate involuntară. Platforma Odysee, de mare succes recent, nu e un caz izolat. Facebook şi Twitter (ai căror şefi au fost din nou convocaţi la Senat să dea explicaţii) şi-au pierdut în ultima vreme mulţi abonaţi în favoarea lui VK (VKontakte, un Facebook rusesc), Parler şi Gab, care nu practică cenzura ideologică şi politică, şi pentru care libertatea de expresie are încă un sens.

Petru Romosan