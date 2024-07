Dumnezeu nu cheamă la Judecata de apoi, națiunile, ci NEAMURILE!

Am citit discursul presedintelui Orbán! Încă o data se vede ca sunt abili politicieni , ființe versatile știind sa joace la toate capetele de pod ale spațiului politic! Nu se poate compara cu ceea ce este in România ! Adică cu subcultura politica și mai ales cu lipsa conștiinței creștine și naționale !

Doua corecturi i-as face discursului 1; Dumnezeu nu cheamă la Judecată de apoi, națiunile ,ci NEAMURILE! Ceea ce este o mare diferența și 2 , in convorbirea avuta cu președintele Trump, ar fi fost bine și de bun simt elementar ,sa spună ca se afla in România și nu intr-o"entitate geografică" numita; Transilvania! Transpare fără echivoc , caracterul nomad, care niciodată n-o sa poată înțelege , adâncimea radacinilor unui popor, duse pana la mormintele strămoșilor lor! Și de aici se desprinde caracterul pervers și revizionist al politicii sale duplicitare, menite sa întrețină războiul și nicidecum sa introneze PACEA!In Ardeal , ungurii trebuie sa stea cu capul plecat in RUGĂCIUNE , pentru atrocitățile făcute asupra unui neam nevinovat! Și ca bis, a vorbit despre epifenomene și nu despre etiologia bolii, care ne-a creat METASTAZA, in care agonizam și care este "creatia" celor fara de Dumnezeu, a celor care au reușit crima de neiertat ca ortodocșii sa se ucidă între ei, a unui cumplit și fără de precedent razboi fratricid!

Dan Puric