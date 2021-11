Eliminarea bășicilor de puroi tînăr, o laudă pentru Liberali

În pofida "jurnaliștilor" aflați pe listele de pontaj ale celor care au imaginat USRPLUS, și pe listele ONG-urilor sorosiste, cei care acum își rup în public propria maculatură și hainele de pe ei, urlând în gura mare împotriva unui guvern PNL-PSD, din care USR-iștii lor să nu facă parte, iată, încet-încet acest guvern pare să devină realitate.

Explicația pe care am auzit-o de la dl. Ion Cristoiu mi se pare cea mai plauzibilă: "În spatele anumitor jurnaliști se află, de fapt, noul val al serviciilor secrete. Sunt forțele interne și externe care a dat ordin să iasă Laura Kovesi nou președinte". Jurnalistul consideră că atacurile venite la adresa lui Iohannis din partea unei anumite părți a presei sunt justificate și de teama acestora că o viitoare coaliție PNL - PSD „le-ar reduce drastic friptura".

În orice caz, asumarea liberalilor de a scăpa țara de puțopalmiștii useriști mi se pare pe atât de curajoasă, pe cât de salutară. Bruiat de abonații la banul public via ONG-urile sorosiste, (vă amintiți cât de mult au suferit când sutele de secretari de stat, ong-iști, consilieri au fost decuplați de la banii ministerelor) liberalii, înjurați acum pe toate site-urile rezerviștilor creeatori ai neomarxiștilor lui Cioloș și alții ejusdem farinae, Johannis alături de PNL, instinctual sau în urma analizelor, a luat o hotărâre curajoasă. După ce va trece acest val de invective, cu calm, societatea românească va înțelege la valoarea lui acest act.

Act care, cu siguranță n-a fost ușor de pus în practică. Excluderea din guvern al useristului Stelian Ion, care se pregătea să aducă în prim planul scenei Justiției a procurorilor lui Kovesi, care să aservească din nou judecătorii a fost un semnal foarte puternic. Cu mâna liberalilor, USRPLUS se pregătea să distrugă tot ce a mai rămas din istoria, ortodoxia și valorile spirituale ale acestui popor, ajungând până la pângărirea inocenței copiilor români... Îi felicit pe liberali pentru acest gest profund patriotic, cu atât mai mult, cu cât el s-a desfășurat chiar sub presiunilor, mai mult sau mai puțin discrete, ale neomarxismului politic european.

"Trebuie să te naști liberal, mentalitatea în care ai fost crescut să corespundă mentalității liberale", crede unul dintre liderii partidului istoric reînființat după Revoluție, Radu Boroianu. Adevărații liberali nu acceptă tutela, pun deasupra a orice credința în om, după credința în Dumnezeu desigur.

Pentru asta cred că te naști. Trebuie să te naști liberal". Cred că pentru acei liberali care (mai) există azi în partid este un moment potrivit să vorbească despre această hotărâre, care îi poate readuce în zona liberalismului adevărat. Un moment în care să asume revenirea liberalismul lui "prin noi înșine". Pentru liberali e un moment uriaș: acela de a rezista conspirației politico-mediatice împotriva lui Johannis și a lor, demonstând că politica unei țări nu se face cu ură și vrajbă, că politicienii nu trebuie să fie dușmani, ci adversari. Ei pot pune între paranteze "politica urii" declanșată de sceleratul turnător Traian Băsescu, care transmisă în populație a adus țara în halul de degradare în care se află azi.

Piticii de grădină USRPLUS-iști au promis "revoluţie în guvernare" şi s-au lăudat că vor aduce doar profesionişti în posturile de primari, miniştri sau funcţionari. În realitate, Ghinea, Mihăilă, Voiculescu, Barna, Cioloş, Clotilde, Fritz, Bulai, Nicuşor, Pâslaru şi mulţi, mulţi alţi userişti sunt buni doar la dat din gură şi la postări pe Facebook. Oraşele şi sectoarele cu primari de la USR arată jalnic, ministerele conduse de userişti au fost campioane la PR şi campanii de imagine online, dar ca rezultate concrete, doar dorința de a înstrăina activele româniei și distrugerea sănătății românilor.

Rezultatele concrete ale miniștrilor miniștrilor Sănătății - Voiculescu și Mihăilă, epilatoare de meserie, se văd zilnic: enorm de mulți români morți. Parlamentarii şi europarlamentarii progresişti se aruncă în dezbateri bizare şi susţin iniţiative legislative cel puţin ciudate, cum ar fi cele legate de identitatea de gen sau educaţia sexuală în şcoli încă din clasele primare. Pentru ce a votat "spiralatul" Cioloș împotriva României, în Parlamentul European?

Pentru că România a refuzat să se conformeze "invitației" către state membre ale UE sa "asigure accesul la programele de EDUCAȚIE privind menstruația pentru TOȚI COPIII, astfel încât PERSOANELE CARE AU MENSTRUAȚIE să poată face alegeri în cunoștință de cauză cu privire la menstruație și la corpul lor". În afară de femei, sunt și alte persoane care au menstruație? Și cine ar fi aceste ‘persoane', altele decât femeile, despre care copiii vor fi invățați în școală ca pot avea menstruație?

Ce să înțeleagă oamenii? Pluseriștii sunt reprezentanții Bruxelles-ului în România? Și atunci de ce se aleg pe liste parlamentare românești?

D-na Mungiu, cea care îi știe cel mai bine îi descrie în aquaforte. "Preda și MRU sunt versiuni vechi, rodate - unul ar fi ajuns la Scînteia dacă nu venea Revoluția, altul își urma cariera deja strălucitoare în activul comunist. Alde Ghinea, Năsui și Stanciu-Viziteu sunt generația nouă, care vor să desființeze pensiile speciale ale tuturor- minus SRI, să controleze achizițiile publice ale tuturor - minus SRI și SPP - și să facă bugetul hiperauster- minus acele servicii secrete cu care țara vrea să intre în zona euro, tot atîtea producătoare de firme acoperite, rentieri care scriu prin gazete, diversiuni la nevoie și mult patriotism, o mare cooperativă care joacă - prost - în marea comedie numită Oameni Noi în Politică.

Mai exact, numele operației este "Înlocuirea clasei politice" și e o operație în care patrioții și mercenarii, gradații pe bune și tocmiții cu luna se amestecă în cel mai deplin haos. Numele ei de fond este, a fost și a rămas păstrarea integrității Partidului/Partidelor prin vigilența Securității

" Sunt tineri și au o dorință de răzbunare", a scris jurnalistul Dan Andronic, care a invocat și rolul fostului director-adjunct al SRI, Florian Coldea, în acest scenariu. Dacă în fruntea SRI era altcineva decât Eduard Hellwig, care i-a încurcat rău, lucrurile s-au fi desfășurat conform planului lor, de îngenunchiere completă a româniei. Ne amintim că acesta a înlăturat din rândurile instituției mulți dintre aceia care au făcut posibilă apariția pe scena publică a acestui partid. Hellwig a fost, de fapt, cel care a stricat, cumva planurile "statului subteran", imaginat de urmașii Securității lui Ceaușescu.

El a fost singurul care și-a asumat în public faptul că binomul SRI-DNA a fost un organism ilegal, atunci când celelalte înstituții au tăcut glorios. Enorma tăcere a instituțiilor care aveau datoria să cerceteze crimele făcute de oameni din justiție și SRI cuplați de Băsescu în "binom" arată cât de îngenunchiat a ajuns să fie Statul Român.

Nici acum, nimeni nu investighează acest nou "fenomen Pitești" imaginat de binomul SRI-DNA. Singurele măsuri au fost cele luate de către Hellwig, prin eliberarea din funcții ale generalilor „otrăviți", în frunte cu generalul Coldea. Cine crede că Laura Koveși, Coldea și generalii dați afară il vor ierta vreodată pe actualul director SRI pentru măciuca în moalele capului pe care le-a administrat-o, se înșeală amarnic. Nu cred că există zi de la Dumnezeu în care toți acești nemernici să se gândească la răzbunare.

Și iată, ca prin minune, USR-PLUS e scos de la guvernare! Fiindcă, lovitura lui Hellwig a făcut posibilă, pentru cei care n-au înțeles până acum, o amplă analiză publică a acestui "partid" care luptă, de fapt, împotriva României.

Pentru rezerviști, singurul înstrument de stăpânire a unei populații traumatizate au rămas Cioloș, Barna& co., adică USRPLUS, locul de adunare a bășicilor în care puroiul bătrân se amestecă cu puroiul tânăr. Cine sunt aceștia, cum au fost crescuți, în familii de securiști îmbuibați, ceaușiști, dar și "legendarea" prin trimiterea lor la studii în străinătate, ca apoi să fie din nou "chemați" la "datorie", în țară, nu mai scriu. Au făcut-o mult mai bine decât aș face-o eu, Mirel Curea și sociologul Mirel Palada, chiar săptămâna trecută în Evenimentul zilei.

Am să remarc, deci, alte "calități" ale acestei adunături de pustule pline-ochi, de veninul și puroiul adunat peste generații de securiști bogați, care vor să revină, prin copiii lor - tineri fără nici o realizare notabilă -, să conducă destinele unei țări cu tradiții și cu istorie pe care ei nu dau doi bani.

Dicţionarul spune că mediocritatea este o atitudine care se situează între extreme, care este calea de mijloc, caracteristică unui comportament care nu iese din comun, banal, care nu se evidenţiază prin nimic, previzibil, ori, mai mult, este atitudinea cuiva lipsit de inteligenţă, de capacităţi intelectuale deosebite, de creativitate, de cultură, de spirit.

"Într-un sens mai larg, filosofic, - spun cercetători într-un studiu pe care l-am citit recent -, mediocritatea este singurul fel de a fi care îi face fericiţi pe cei mai mulţi dintre oameni, spunea "părintele tragediei" greceşti, Euripide, în antichitate, pentru că, în general, se răsplătesc servilismul, conformismul, obedienţa, şi nu curajul, meritul, abnegaţia, devotamentul, succesul, creativitatea, aspect care se poate constata şi în lumea în care trăim astăzi, deşi de epoca lui Euripide ne despart peste două milenii şi jumătate".

Dar, în cazul USR avem de-a face cu o mediocritate agresivă, aservită unor interese contrare a tot ceeace este românesc.

În spaţiul românesc, încă din secolul al XIX-lea, Titu Maiorescu, "spiritus rector" al Societăţii "Junimea", Ministru al Cultelor şi al Instrucţiunii publice, cu rol major în dezvoltarea societăţii de la acea vreme, atrăgea atenţia, într-un cunoscut studiu - "În contra direcţiei de astăzi în cultura românească" - asupra "formelor fără fond", altfel spus, asupra pericolului mediocrităţii: Pentru noi, românii, la nivel colectiv, dincolo de esenţa spiritualităţii noastre, consolidată în timp, mai există o latură, un fel de a fi, în care mediocritatea pare să facă o breşă din ce în ce mai largă şi mai evidentă - aceea a "balcanismului" nostru, în sens peiorativ, de predispoziţie spre superficialitate, spre "merge şi aşa", spre indiferenţă şi inconsistenţă, în multe privinţe, spre relativizarea competenţelor, spre promovarea nonvalorilor.

Când este vorba de mediocritate la nivel individual, evident că aceasta este, pe de o parte, un reflex al cultivării mediocrităţii în societate, iar, pe de altă parte, trădează o anume "comoditate" sau, eventual, un spirit de conservare prin adaptare, mimetism fără riscuri, fără exigenţe - mai bine să faci ceea ce ţi se cere, oricât, poate chiar toată viaţa, decât să te expui printr-un punct de vedere sau prin acţiuni care să meargă în contra curentului.

Lucrul de care trebuie astăzi ferită tinerimea noastră, este încurajarea blândă a mediocrităţilor. Cea mai rea poezie, proza cea mai lipsită de idei, discursul cel mai de pe deasupra - toate sunt primite cu laudă, sau cel puţin cu indulgenţă, sub cuvânt că „tot este ceva" și că are să devie mai bine."

Ori, pe fondul acesta, un partid al mediocrilor, o astfel de adunare politică a "pustulelor tinere" poate scăpa neobservată.

Dar, iată că n-a fost să fie, Har Domnului. PLUSERE se află în afara deciziei politice. Se spune că PNL va scădea în sondaje, că va fi înjurat pentru alegerea de a guverna cu PSD.

Dimpotrivă. Dacă privim cu atenție, PNL ar trebui felicitat, pentru că sub toate presiunile la care a fost, fără îndoială, supus, a găsit puterea să scape de căpușa neomarxistă și să scape România de cea mai nocivă și cea mai antinațională stafie politică, USRPLUS.

Octavian Hoandră