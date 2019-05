Firea vechi cumpărăm!

Dom'le, am mai auzit p-ici, pe colo, pe cate unul ca are prea mult fier in sange, ceea ce da nashpa la hemoglobină, dar inca n-am pomenit pe cineva care sa aiba sarme prin corp, asa cum ne-a spus Pandele al lui Firea intr-o zi premergatoare Pastilor, de ni s-au intors matele pe dos. Caci, Firea primarita avea, Florentin dixit, o sarma de 3 centrimetri la colon.

Nici de prapure nu-ti mai arde, drobul e compromis, se duce naibii gătitu' cand iti vine asa o veste. Pandele si nevasta-sa, intr-o atmosfera bășinoasă - ca veni vorba -, de kitch total din vesnica locuinta de la Voluntari, de o opulență de-ampulea, colonardă - cum se zice la case mari - inconjurati de bogătănisme vitriolante, s-au strans in cadrul de la televiziunea lui Ghiță sa povesteasca prin ce-a trecut madam, care tocmai ce-a bifat Bucharest Spotlight pe bani grei de tot, drenati de la ARCUB de ordinul milioanelor. Un sac de bani... cadou de Pasti, de Saptamana Mare...

Acu' vă dati seama ce interesati erau romanii muritori de foame despre cum i-a ramas in cur Gabrielei o sarma de trei centimetri. Ca pe unde sa fi intrat si sarma? Fie a mancat-o de toanta cand o fi auzit ca e cam anemica si se recomanda fier, fie a produs-o in organism ca Oțelăria de la Galați, fie, cel mai probabil, i-a intrat pe partea ailaltă! O fi purtand Pandele chiloti de tablă, sau asa o fi daca folosesti vibratoare chinezesti, mai sare cate-un arc! Sarma nu e de la operatii anterioare (asa cum avea primarul Base, vanzari anterioare, d'alea erau operatii financiare!), ca aflam de la familia cu pricina ca n-a fost vorba de laparoscopie - asta mai lipsea! -, iar Firea n-a vrut sa se opereze la Nisa, desi frenzii cu care se impart comisioanele bugetului au vrut sa inchirieze un avion privat... Firea, mai patrioata de firea ei, a vrut sa se taie la Romania... c-a mancat-o-n fund!

Bai, nene, eu inteleg, e nasol cu operatiile, e nasol prin spitale, nu rad de durerea nimanui, dar sa vii tu pe post de teve si sa faci parada de lux, sa te dai in barci ca esti patrioata, sa plangi cat de greu a fost si cata mai sarma ti-a ramas in colon de nu se stie de unde, asta imi provoaca sila, o sila electorala cat casa. Mai, Găbițo, naravașo, daca tot bagi sarme si strambe, cuile si alte pioneze, treci si la cutii de conserve, la polonice, usor-usor poti sa incerci si cu cate un ambreiaj de Dacie, c-o cutie de viteze de tractor, cu-n ax cardanic, poate prinzi si un rol in X-men, gen Iron Woman. Ar fi si mai lesne, ca te gaseste Pandele cu magnetu' prin casa, iar tiganii o sa strige pe strazile Bucurestilor: "Firea vechi cumparam!"

Bogdan Comaroni