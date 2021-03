Guvernul a trișat. Și s-a autodenunțat!

Coaliția se poate rupe. În orice moment. Și dacă nu, Guvernul se remaniază sigur. Vlad Voiculescu a declanșat un scandal de mari proporții. A denunțat Guvernul Orban. Pentru o faptă extrem de gravă. Care a lovit năprasnic în sistemul de sănătate al românilor. Făcând victime. Executivul Orban a măsluit cu bună știință cifrele privind pandemia. În scop politic. Pentru a organiza alegerile parlamentare când a vrut.

Șacalii se sfâșie între ei. Lui Vlad Voiculescu i s-a cerut în ultima vreme în mod insistent capul din interiorul PNL. Și Florin Cîțu s-a referit explicit la posibilitatea de a-l remania. Conform Constituției are tot dreptul să facă acest lucru. Dar remanierea a bătut pasul pe loc. Pentru că Dan Barna, șeful USR, a amenințat că, într-o asemenea situație, rupe coaliția. Iar Guvernul nu va mai fi majoritar în Parlament. Pe de altă parte, comandourile PNL s-au pus în mișcare și-l mitraliază pe Vlad Voiculescu la foc continuu. Cinstit vorbind, au toate motivele. Ministrul Sănătății nu numai că și-a delegat atribuțiile, dar dovedește în fiecare zi că habar nu are pe ce lume e. Trăiește într-un alt ritm. Și pe alt fus orar. Pe alt meridian. Într-un alt anotimp. Și poate pe altă planetă. În timp ce sistemul de sănătate explodează. Cu pacienți, cu medici și cu asistenți cu tot.

Semnalez un lucru care mi se pare extrem de relevant. Atunci când s-a format coaliția, și mai ales când a fost alcătuită echipa de la Palatul Victoria, PNL știa de bună seamă cine este acest Vlad Voiculescu. Și nu mă refer la originile sale. Și nici măcar la precaritatea scandaloasă a educației sale. Și, în fine, nici la legăturile dubioase pe care le are cu interesele nelegitime ale unor cercuri de la Viena. Mă refer la ceva mult mai grav. La faptul că sub guvernarea Cioloș, când a deținut timp de un an același portofoliu al Sănătății, Voiculescu nu numai că nu a făcut nimic pentru dezvoltarea acestui sector, dar, dimpotrivă, i-a pus gând rău. Sunt primul jurnalist care a semnalat un fapt dovedit ulterior cu vârf și îndesat. A încercat efectiv să lichideze 130 de unități spitalicești, multe dintre ele râvnite, pentru terenurile de care dispun, de marile societăți imobiliare. S-ar fi produs o crimă cu premeditare dacă, pe ultima sută de metri a acestei operațiuni, Guvernul Zero, Guvernul Cioloș nu ar fi fost măturat de la putere. Liberalii s-au prefăcut că nu știu acest lucru, s-au făcut că plouă și l-au cooptat pe Voiculescu în Guvern , oferindu-i același borcan cu miere al Sănătății. Iar demersurile sale în plan imobiliar s-au reluat.

Lucrurile ar fi evoluat mult și bine în sensul dorit de Voiculescu, fără ca nimeni din Partidul Național Liberal să nu sară în sus, dacă acesta nu ar fi atacat decizii luate în epicentrul puterii conduse de troica Iohannis-Cîțu-Orban. Dar, până azi dimineață, situația încă ar mai fi putut fi ținută sub control. Focul încă ar mai fi putut fi stins. Acum însă Vlad Voiculescu a trecut linia roșie. În războiul său cu liberalii, și-a permis să spună adevărul.

Vlad Voiculescu tocmai a denunțat faptul că, în mod deliberat și rău-intenționat, Guvernul Orban a măsluit schema de calcul privind pandemia, astfel încât situația să fie prezentată ca fiind mai puțin gravă decâ era în realitate. Justificându-se astfel alegerile parlamentare pe care atât Iohannis cât și Orban le doreau făcute anul trecut în mare viteză. Deci opinia publică a fost mințită. În baza calculelor mincinioase, nu s-au luat măsurile adecvate pentru combaterea pandemiei. Căci, dacă s-ar fi luat, cacealmaua ar fi devenit vizibilă. Și au rezultat victime. Vlad Voiculescu spune de această dată adevărul. Chiar dacă, în mod laș, și-a delegat semnătura și deci competențele, el, din poziția de ministru al Sănătății, are totuși acces la o serie de informații reale. Și astfel a găsit călcâiul lui Ahile al guvernării Orban.

Acuzația este atât de gravă, încât nu se poate lăsa fără efecte politice, dar și în materie penală. Între efectele politice s-ar putea să asistăm la compromiterea oricăror șanse ale lui Ludovic Orban de a mai intra cu succes în competiția pentru președinția PNL. Același lucru și în ceea ce-l privește pe Florin Cîțu, care nu putea să nu fie complice al măsluirii. USR se urcă în acest fel cu picioarele în spinarea PNL, amenință să rupă coloana vertebrală a partenerului său de coaliție.

Dar mai există un efect. Un efect imediat. Fiind atât de gravă acuzația, PNL nu poate să nu riposteze. La unison cu Klaus Iohannis, care a fost părtaș al măsluirii din motive pur electorale a informațiilor cheie legate de gradul de contaminare a populației în toamna anului trecut. Acum e ori-ori. Decizia scoaterii lui Vlad Voiculescu din Guvern, desigur sub alte pretexte, legate de incapacitatea sa de a conduce Ministerul Sănătății, este nu numai inevitabilă, ci are și un grad ridicat de urgență. Deci vom asista cel puțin la o remaniere. Dacă nu cumva la ruperea coaliției. Dar - și există un mare „dar" - îi rog pe cititori ca printr-un simplu raționament de logică formală să ajungă ca și mine la concluzia că Vlad Voiculescu, debarcat fiind, nu va pleca de la Ministerul Sănătății cu mâna goală. Cutia Pandorei a fost deschisă și de acolo vor ieși multe schelete ale guvernărilor Orban și Cîțu. Și nu vor fi doar schelete de la Sănătate.

Rău face opinia publică din România că nu acordă mai multă atenție dezvăluirilor de presă. Reamintesc că, pe tot parcursul anului trecut, noi, în calitate de jurnaliști, am demonstrat în fel și chip că are loc o uriașă dezinformare în baza căreia se iau decizii politice periculoase pentru sănătatea publică. În orice stat democratic, presiunea cetățenilor în raport cu asemenea dezvăluiri ar fi fost uriașă. Și, sub o asemenea presiune, mizeria ar fi încetat. Sau măcar s-ar fi diminuat. La noi nu s-a întâmplat nimic. Câinii au lătrat și caravana a mers înainte. Iar rezultatele le vedem cu toții nu numai la ATI, care dă în colaps, ci și sau mai ales la morgă. Poate ne trezim măcar în al 12-lea ceas!

Sorin Rosca Stanescu