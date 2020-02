Iarna și Guvernele Orban

Cum a picat guvernul Orban (1) a venit iarna! Zăpada, viscol ger, șosele blocate, frig în case.. Atmosfera s-a schimbat brusc. Ce coincidență! Ni se trage de la Urmuz, Cugler si Ionesco. Demult nu a mai fost o asemenea confuzie politica in lumea românească. Desi desenul s-a limpezit intru-citva după aparitia din spuma marii a guvernului Orban bis, totuși ce urmează e departe de a fi previzibil. Nimeni nu garanteaza că scenariul născocit la Cotroceni (peste capul lui Orban - un realist) se va derula exact așa cum a fost scris.

Prima necunoscută este chiar PNL - nu-i cunoaștem gradul de anduranță, nici capacitatea de a executa manevrele complicate, nici disciplina tactică - strict necesare in perioada asta. Ce-i ține impreună este victoria în alegeri, pofta de putere. Este ce îi aliniaza în transee. Fiecare vrea să prinda un fotoliu sau măcar căprărie rentabilă. Asa că pînă la alegeri (anticipate sau nu) vor fi cuminti, vor vota cum li se va cere, vor fi harnici. Chestiunea este că PNL prezintă încă fracturi. Enumar citeva - intre PDL - PNL, creștin-democrati vs liberali, între palate. Personale - intre Iohannis si Orban, intre diverse găsti, intre orgolii, nu mai vorbesc. Este posibil ca în săptăminile care vin nu unitatee ci fracturile să iasă la iveala pe fundalul concurentei acerbe pentru pozitii cît mai aproape de virf. Acestea vor fi stimulate din interior și din exterior. Mă întreb ce rol trebuie atribuit SRI -ului. Dar diferitele clanuri din interiorul SRI? Ce partidă joacă Edward Hellvig, cunoscînd fidelitatea lui pentru Klaus Iohannis. De acest factor depind multe...

PSD-ul este in devălmășie. Abia mai respiră. Riscul este să devină un partid second-hand surclasat și de USRPlus nu numai de PNL. S-ar putea chiar să dispara de pe scena politica - făcut farime de conflictele dintre lideri. De ce nu, să se și spargă la congres sau după alegeri. După incarcererea lui Dragnea si pierderea catastrofala a prezidentialelor, partidul este ca o găină căreia i s-a tăiat capul. Alearga prin curte fără rost. Oricum urmeaza să se prăbusească. PSD este un partid post-comunist. Rămîne un partid de anii 90 - ca mijloace, personal, scopuri, metehne...PSD nu a reușit să parcurgă tranziția spre un partid de secol XXl. Electoratul său traditional s-a rarefiat. E cam 1/3 din ce a fost în primul deceniu de după 1989 și va fi ajunge în acest ciclu intre 1/4-1/5.

PNL este un partid al prezentului si viitorului apropiat - ca viziune, program, personal...Este un partid al marilor orașe, cu un electorat din ce in ce mai larg, cu venituri si educatie peste medie. Aici se afla rădăcinile victoriilor din 2019. Acesta este cadrul obiectiv, dar dacă va face greseli grave (ca in 2016) pierde iar. Dumnezeu iți dă dar nu îți bagă în traistă. Pe scurt, nu e de la sine ințeles că PNL va cistiga toate alegerile care vin în următorii 5- 10 ani. Am auzit unii liberali, prea siguri de ei, perorind pe această temă în necunoștință de cauza, orbiti de ultimele succese. Mai trebuie să și presteze cf așteptărilor electoratului. Adică să genereze stabilitate, bună guvernare, prosperitate.

Stelian Tanase