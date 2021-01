Isteria vaccinarii si decredibilizarea controlata a sistemului imunitar natural

Intrebari cheie apar din ce in ce mai des in randul populatiei constiente: Am avut Covid, mai trebuie sa ma vaccinez? Este acest vaccin mai bun decat propriul sistem imunitar? Raspunsul il veti afla in cele ce urmeaza si fiecare va putea sa traga propriile concluzii:

Când începi cu aberații nu poți termina decât tot cu aberații. Administratorii actualei pandemii au cerut carantina pentru toată populația globului, deși nu au demonstrat că prin asta putem controla pandemia. Au reușit însă să ruineze economia întregului glob, iar acum vor să termine cu mulți bani în buzunarele companiilor farmaceutice, producătoare de vaccin. Asta prin propagandă eficientă și concertată a unei media corupte. Aberația maximă pe care o văd, este aceea că guvernele care presează nota vaccinării, ca o soluție la oprirea pandemiei, vor să-i vaccineze și pe cei care au trecut prin boală.

Păi de ce ar trebui ca omul care s-a infectat cu toată particula virală, să mai treacă odată prin contactul cu o parte minoră din "acel virus" (proteina S , de atașare a Covid 19 de celula umană)? Ca să înțelegem cum funcționează imunitatea trebuie să știm întâi că organismul uman produce anticorpi împotriva unor proteine străine ce ajung în organism și care sunt recunoscute de sistemul imun ca neaparținând organismului. Aceste proteine se găsesc în componența virusurilor și a bacteriilor.

Cu cât un virus care produce boală, are mai multe proteine în structura lui (așa cum este cazul virusului COVID 19, care are 4 proteine structurale majore: S, E, M, N și multe altele minore) cu atât organismul se dotează cu o armată mai complexă de apărare, adică produce mai multe tipuri de anticorpi specifici, pentru fiecare proteină din structura virusului și cu atât șansele de eliminare ale virusului (ajuns în organism), sunt mai mari, la fel și viteza de eliminare este mai mare, pentru că fiecare tip de anticorp, atacă virusul dintr-un unghi diferit. Efectul lor conjugat este mult mai eficient, decât în cazul imunității rezultate prin vaccinul care utilizează tehnica m-ARN. Acest vaccin stimulează producerea doar a unui singur tip de anticorpi, adică doar față de proteina "S" (spike). Așa că, este o mare aberație să crezi că vaccinarea ar fi mai eficientă decât trecerea prin boală. Sau să crezi că cei trecuți prin boală ar mai trebui vaccinați.

Câteva lămuriri suplimentare: Răspunsul imun al organismului față de virusul sălbatic (covid 19 în cazul de față) este mult mai complex și el nu se limitează doar la producerea de anticorpi, ci are și o componentă celulară oferită de limfocitele T specializate. De fapt, imunitatea organismului uman este chiar mai complexă de atât, dar, în termeni foarte generali, putem spune că organismul are două tipuri de imunitate: umorală și celulară.

Imunitate umorală specifică - oferită de o diversitate de anticorpi specifici pentru fiecare agent infecțios (tipuri de anticorpi: IgM, IgG, IgA, IgA secretori).

Imunitate celulară specifică - oferită de colaborarea mai multor tipuri de celule (macrofage, limfocite T și B) antrenate specific pentru a lupta față de un anumit agent infecțios.

Și pe lângă imunitatea specifică, care se dezvoltă împotriva unei infecții anume, organismul mai are și o imunitate nespecifică, adică generală, pe care o pune în funcție imediat ce vine în contact cu orice agresor infecțios. Și imunitatea nespecifică este de tip umoral și de tip celular. De fapt, în prima fază noi suntem apărați de imunitatea nespecifică (generală) și doar după trecerea prin boală/infecție, dezvoltăm o imunitate specifică, care este mult mai eficientă, dar este restrânsă și țintită pe acel agent infecțios care a generat boala.

Imunitatea nespecifică, coroborată cu starea generală de sănătate a individului, face ca fiecare om în parte să răspundă diferit la același agresor infecțios.

Asta explică de ce unii fac o formă ușoară de boală infecțioasă, iar alții fac o formă gravă de boală. Ideea care se vehiculează greșit în media este că, după trecerea prin boală, anticorpii scad și deci, imunitatea scade. Faptul că scad anticorpii nu-i egal deloc cu scăderea rezistenței față de infecția respectivă (decât pentru manipulatorii care caută să mențină panica în populație) pentru că, așa cum am spus, nu doar anticorpii oferă protecție, ci întreg arsenalul imun al organismului, adică atât imunitatea nespecifică (umorală și celulară) cât și cea specifică (umorală și celulară).

Scăderea concentrației de anticorpi în timp, este un fenomen general, cunoscut în aproape toate bolile infecțioase. Folosind o metaforă, am putea spune că organismul nu mai simte nevoia să lupte cu același număr de soldați, când bătălia a fost deja câștigată. El trebuie doar să mențină o armată redusă pentru a putea înnăbuși o eventuală "revoltă" a celor înfrânți deja. Așa că, întrebarea este: de câți soldați (anticorpi + celule imunocompetente) are nevoie organismul pentru a ține înfrânt agresorul (virusul)? Deci nu faptul că anticorpii scad, ar trebui să ne preocupe, ci doar care este concentrația minimă de anticorpi + celule imunocompetente la o persoană, post infecție, care mai oferă încă protecție față de infecția respectivă. Or, acest răspuns nu pare să fi fost dat încă, din lipsă de date, dar îl vom afla în timp.

Se mai știe că organismul, odată trecut prin boala infecțioasă rămâne cu niște "gardieni" numiți "celule cu memorie". Acești gardieni "zac" (ani de zile, iar pentru unele boli infecțioase, toată viața) undeva prin sistemul imun și veghează ca agresorul (virusul) pe care ei l-au memorat foarte bine, să fie surprins la cea mai mică încercare de intrare în organism. Deci când apare agresorul pentru a doua oară, celulele cu memorie dau alarma și întreg sistemul imun se mobilizează rapid și înfrânge eficient și rapid agresorul, astfel că boala nu se mai produce. Așa că, atunci când organismul este re-expus la un agent infecțios, față de care are deja imunitate, concentrația anticorpilor crește din nou, la fel și populația celulelor imunocompetente, dovedind că imunitatea se păstrează și este adecvată cu nevoile organismului. Așa că e falsă ideea că dacă ne scad anticorpii în timp, suntem din nou la fel de vulnerabili față de boală ca și înainte. Nimic mai fals.

Un alt lucru trebuie subliniat. Acela că vaccinurile nu oferă niciodată un răspuns imun la fel de eficient și de durabil ca infecțiile cu virusul sălbatic. Acesta e motivul pentru care persoanele imunizate prin vaccinare au nevoie de rapeluri (adică re-expunere la agentul imunogen) pentru a menține imunitatea la nivelul la care să poată oferi protecție pentru organism.

A crede că vaccinarea poate fi mai eficientă ca boala în sine, în obținerea imunității, e o greșeală elementară, care nu încape în nici o logică imunologică. Așa că cei care ați trecut prin boală, vă expuneți gratuit la riscurile vaccinării, oricât de minore ar fi acestea, în cazul în care decideți să vă vaccinați. Există de asemenea șanse maxime ca cei care au avut contact cu persoane bolnave confirmate cu Covid 19, să fie deja imuni la acest virus, chiar dacă nu au un titru semnificativ de anticorpi. Se pare că, cei care dezvoltă forme grave de boală, răspund predominant prin imunitate umorală, adică au concentrații mari de anticorpi, în timp ce contacții lor direcți, care fac forme ușoare sau chiar asimptomatice, să aibă predominant o imunitate de tip celular și concentrație redusă de anticorpi.

Din păcate, imunitatea celulară nu poate fi testată în mod uzual, dar faptul că ai avut contact direct (in familie) cu un infectat și nu ai făcut boala, este aproape o garanție că ești imun. Fie ai o imunitate specifică predominant celulară, fie ai o imunitate nespecifică foarte bună și organismul tău nu a permis intrarea virusului în celulele tale, fie ai o imunitate încrucișată la Covid 19, prin expuneri anterioare la alte tipuri de coronavirusuri. Deci nici contacții direcți ai bolnavilor cu Covid 19, care nu s-au îmbolnăvit, nu ar trebui să se vaccineze, dacă am fi într-adevăr consecvenți cu logica medicală. Asta mai ales dacă vrem să fim altruiști și să lăsăm vaccinul celor care nu au avut boala și nici nu au avut contact direct cu cei confirmați pozitiv și care ar dori să se vaccineze. În rest numai bine și Dumnezeu cu mila!

Dr. David Ille