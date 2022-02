La asta s-a ajuns cu "experții" de mucava mediatică...

În plină panică de „virusul ăsta nenorocit", prin mai 2020, când mai nimeni nu avea curaj să privească realitatea în față și să își pună probleme sau să protesteze, când presa era plătită enorm și nemeritat ca să promoveze „adevărul" oficial și să combată așa-zisele știri false sau teorii ale conspirației, personal am ajuns la concluzia că toate politicile oficiale se bazează pe ghiceli, potriveli și intuiții mai mult sau mai puțin educate, pe „experți" și „specialiști" fără operă, dar cu PR bun și, cel mai grav, pe entuziasmul unei mase compacte și guralive de idioți utili, dispuși să creadă orice sub-producție a „științei" oficiale și a birocrației auto-mandatate să ne închidă în colivii, pe motiv că este „pentru siguranța noastră".

Am scris mult mai multe despre astea în nenumărate postări pe această pagină, dar și în cartea mea de eseuri "Lamentabilul amurg al zeilor". În luna septembrie 2020 am fost pus în fruntea listei de „conspiraționiști" de un ONG de propagandă filo-neo-marxistă și neo - fascistă, denumită Eurocomunicare (i-am dat în judecată ...), entitate pe nemerit încasatoare a unor sume de ordinul zecilor de milioane de lei, din bani publici, pentru acest gen de PR, în cadrul căreia ghiceala oficială trebuia considerată biblia covidienilor, iar studiile echilibrate, dubiile justificate și îngrijorările relative la drepturi și libertăți individuale erau destinate listei negre de feicniuz.

Avem acum proba ghicelilor ne-educate ale prostocrației românești - în fața unui val enorm de procese, Arafat se scuză spunând că a făcut ce a făcut illo tempore pentru că „așa se credea". Deci, dacă așa se credea, logica, adevărul, știința propriu-zisă și chiar Constituția nu mai contau, iar toți cei care aveau opinii contrare erau considerați eretici și arși pe rugul social media sau al presei main-stream, în cel mai pur stil medieval. Ceea ce conta era credința acestor impostori ai medicinei și științei că opinia lor valorează lege - opinio juris sivae necesitatis; crede și nu cerceta. Societatea a fost supusă, în tot acest timp, fărădeligii. Dacă nu identificați impostorii, vă rog să vă aduceți aminte de „specialiștii" Jurma (care a recunoscut că nu e medic, virusolog, statistician sau informatician, dar a fost ștampilat ca expert de presă), Imbre (care a recunoscut că e un simplu absolvent de medicină, fără drept de liberă practică), Dorobăț (condamnată penal pentru luare de mită), Musta (patron de laborator de testare care ia bani publici de la spitalul public unde este șef de secție), Vasi Rădulescu (mega-plagiator, fără vreo oră de practică în medicină), Arafat (de calificare anestezist, daă fără vreo oră de practică a medicinei în ultimii 25 de ani).

E cazul să vă reamintesc că, în decursul anului 2020, mii de oameni (inclusiv medici dintre cele mai rare specializări, cum ar fi oncologii) au fost ținuți forțat în spitale, unii chiar și mai mult de 50 de zile, pentru că aveau test pozitiv PCR, deși nu aveau niciun simptom de boală. Acești non-pacienți au fost numiți, pe rând, asimptomatici, pre-simptomatici și suspecți de boală ascunsă și de intenții rele. Avocatul Poporului a numit „detenție medicală" această nemernicie de politică sanitară. Ca într-o piesă de teatru pentru proști, Arafat a spus că cea mai bună dovadă că acești oameni au simptome este că... sunt asimptomatici. Din acel moment, toți am devenit suspecți de infecție - din oameni prezumați sănătoși, am devenit oameni prezumați nesănătoși și chiar dominați de intenția iresponsabilă de a-i infecta pe ceilalți, pentru simplul fapt de a nu purta mască pe figură în vârf de munte sau la volanul propriei mașini sau pentru refuzul injectării cu serul - minune (ceea ce, de fapt, este refuzul unui viol sanitar).

Să mai adaug că acești oameni nu numai că au fost inutil și ilegal ținuți în detenție medicală, dar ei fost utilizați, contra voinței lor, ca instrumente ale unor extrem de grave fapte ilicite, pentru care unii țapi ispășitori vor fi curând trași la răspundere severă. În primul rând, „spitalizarea" asimptomaticilor a antrenat costuri colosale. Vă rog să vă reamintiți de factura de 169 de mii de lei pentru 7 zile de internare a unui „asimptomatic" în spitalul din Câmpina, dezvăluită de mine pe această pagină, cu riscul dublării volumului ficatului propriu la auzul și văzul atât de multor injurii și amenințări cu moartea venite de la idioții utili ai plandemiei. În al doilea rând, blocarea în proporție de 80% a sistemului spitalicesc, pentru a se concentra pe „cazurile" de infecție cu agentul patogen plandemic, de unde a rezultat o cifră de minim un milion de oameni pe an care nu au mai avut acces la sistemul sanitar, un sistem plătit, de altfel, din contribuțiile noastre și pe seama împrumuturilor garantate cu veniturile noastre viitoare.

Tot despre ghiceala sau improvizație este vorba și în ultimele reglementări cu privire la interminabila stare de alertă (care, acum, nu mai are alt scop decât să șteargă urmele achizițiilor infracționale făcute de Orban, Cîțu, Arafat & co în plandemie fără licitație, dar pe bărbi frumoase). Am citit cu stupoare că, dacă o persoană aflată în perioada celor 270 de zile de la vindecare este testată pozitiv, se va considera că nu este infectată, cu excepția cazurilor în care are simptome. Iată o situație diametral opusă celei din 2020 - atunci, o persoană testată pozitiv era considerată infectată chiar dacă nu avea simptome; acum, o persoană vindecată este considerată ne-infectată, chiar dacă este testată pozitiv. O asemenea persoană va fi considerată infectată doar dacă are simptome ...

Interesant este că aceeași regulă de politică sanitară făcută de „specialiști" în lustruitul cizmei patronilor marilor producători și „sponsori" de medicamente s-a aplicat, din vara lui 2021, și persoanelor „imunizate" cu a doua, a treia sau a patra doză de ser experimental, ceea ce le-a permis să se miște brownian în toate mulțimile și aglomerațiile posibile și să determine agravarea valului IV și apariția și consolidarea valului V. Totul în condițiile în care CDC din SUA a scos testul RT-PCR din uz, pe motiv că nu poate face distincția între o simplă gripă și așa-numitul agent patogen cauzator al plandemiei... Nici nu îmi mai vine să spun, ironic, trust the specialists... În curând, tot ceea ce înseamnă medicină și știință va trebui să treacă prin toate furcile caudine ale ne-încrederii funciare a omului obișnuit în tot ceea ce înseamnă, la propriu și la figurat, știință și logică.

Gheorghe Piperea