Aseară cind toate televiziunile inroșisera ecranele cu un unic subiect - depunerea moțiunii de cenzură - am crezut că spectacolul s-a terminat. In fine, mi-am zis, avem moțiunea. Nu trebuie decît să așteptăm dezbaterea ei la inceputul saptaminii viitoare si apoi votul.

Ei aș! A urmat un thriller de zile mari. VVDăncilă, Iordache, Niculicea, Serban Nicolae și toată banda au încercat să împinga la un fapt unic anume, să se citească moțiunea noaptea, ca hoții! Apoi să ducă dezbaterea în weekend. Vigilența Opoziției mai hotarită ca niciodată să dărime guvernul a făcut ca scenariul totuși să cadă. Se va discuta despre calendar azi. Dar nu mă aștept la mare lucru. Poziția PSD va fi aceeași. Dacă o manevră pesedista a cazut, nicio grijă vor urma altele. Și Opozitia are pregătite - sper - loviturile ei. Ne aflăm în plin război de poziții. Rezultatul final este imposibil de ghici de acum.

Sus-numiții pesediști știu perfect că nu mai dețin majoritatea in Parlament și că guvernul lor este epuizat. Așa că au trecut la joc de glezne si minciuni cît cuprinde. Să se dezbată moțiunea in week este fără precedent in analele vieții noastre parlamentare post-decembriste. PSD mizează pe faptul că aleșii neamului vor fi risipiți prin țară. Nu va fi vorba despre nici o dezbatere pe fond a moțiunii... VV Dăncilă nu are nimic de spus. Pozițiile sale sunt un surogat din Liviu Dragnea și sunt de ne-apărat.

Ce speră este sa mai reziste cum-necum in palatul Victoria pînă la 24 nov. cind se dispută al doilea tur al alegerilor prezidențiale. VVDăncilă știe că nu va cistiga. Nu va fi presedinta Romaniei. Si ca baronii o vor inlătura cu și fără guvern de la sefia PSD. Dar pină în ziua răfuielilor VVDăncila incă asigura fidelilor din județe sume consistente extrase din buget - mai ales acelor baroni care fac garagață și vin cu pretenții. PSD are azi numai obiective pe termen scurt. Se pregătește să intre în opoziție pentru 4 ani chiar daca este hotarit sa dea batalii grele la alegerilor locale si parlamentare. Nimeni nu-și face insă iluzii. Pesedistii își doresc să mai reziste o zi la putere, să se infrupte din finanțele publice. Alt scop nu mai au. Sunt terminați.

Cita lume va veni la dezbateri dacă vor fi organizate în weekend? Greu de spus. Sigur, dacă Opoziția vrea puterea cu adevărat iși va sacrifica week-end-ul și se va prezenta la București. Să voteze contra guvernului și să-l dărîme. Dacă e o mascarada pentru creduli, diferitele partide semnatare vor găsi pretexte să nu se prezinte la vot. Avantajul ar fi totusi că se trage o linie intre cine este și cine nu este in opoziție!? E un lucru esențial pentru alegerile locale si parlamentare din 2020.

Stelian Tanase