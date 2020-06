Într-un editorial recent, i-am semnalat doamnei Gabriela Firea, în calitatea ei de primar general al Capitalei, faptul că este exclus să pună capăt poluării din București, dacă flota extrem de învechită a Societății de Transport nu trece de la combustibilul lichid la gaz metan. I-am demonstrat că nici măcar utilizarea transportului electric nu este o soluție. Transportul electric e scump și greu de implementat. Din păcate, doamna Firea nu a dat curs acestui semnal de alarmă. Și mă pregăteam să o pun la stâlpul infamiei. Iată însă că am aflat lucruri noi. Și grave. La stâlpul infamiei trebuie pus Costel Alexe. Ministrul care doarme pe el. Ministrul Mediului.

La 14 mai 2020, Comisia Europeană a luat o decizie de infringement împotriva României. Motivul este că România nu-și protejează populația împotriva poluării aerului. Iar argumentul forte este Capitala României. Pentru a respecta adevărul, trebuie să menționez că mai sunt și alte câteva orașe vizate. Brașov, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Acuzația formulată de Comisie cât se poate de explicit este existența unor concentrații ridicate de NO2, care implică riscuri majore pentru sănătatea umană. Începând de la data de 14 mai, România nu are la dispoziție decât patru luni pentru a lua măsurile necesare. În caz contrar, Comisia va decide să trimită un aviz motivat, urmat de sancțiuni grave. Ce legătură are ministrul Mediului cu acest avertisment?

Primăria Capitalei, în mod cert, nu are capacitatea de a susține singură finanțarea unui asemenea proiect de combatere a poluării. Și, oricum, oamenii din subordinea doamnei Firea au luat-o pe un drum greșit. Proiectul vizat cu prioritate de Primăria Generală constă din achiziționarea treptată a unor mijloace de transport în comun, care urmează să funcționeze electric. Acestea sunt costisitoare. În editorialul anterior, am făcut această demonstrație, utilizând cifrele furnizate chiar de către Primăria Generală. Pentru a înlocui întreg parcul auto, doamna Firea ar avea nevoie de multe mandate. Și de bani de care nu dispune în prezent și nu va dispune nici în viitor. În plus, trecerea pe utilizarea energiei electrice presupune lucrări uriașe de infrastructură, pe care, din nou, Primăria Generală este incapabilă să le facă. Și, în fine, este la mintea cocoșului că producția de energie electrică este ea însăși o sursă de poluare.

Alternativa o reprezintă gazele naturale. Acestea sunt ieftine și nu sunt poluante. Iar adaptarea parcului auto existent la utilizarea gazelor naturale, așa cum am demonstrat în editorialul pecedent, este foarte ieftină. Unde s-a împotmolit doamna Gabriela Firea? De ce nu a răspuns în niciun fel demersurilor făcute în această direcție?

Primarul general al Capitalei s-a împotmolit în ministrul Mediului. În ministrul care doarme pe el. Și căruia îi este adresată decizia de infringement. Este Costel Alexe depășit de această provocare? Se află el și ministerul pe care-l conduce în imposibilitatea de a rezolva această problemă în Capitală și în celelalte patru orașe mari ale României? Cum de acceptă senin ca acest stat să devină și la capitolul poluare rușinea Europei?

Am să-i dau o informație bombă domnului ministru liberal. Îl înștiințez că Societatea de Transport București a realizat proiecte de reducere masivă a cantităților de combustibil consumat cu transportul în comun și, începând din a doua parte a anului trecut, a transmis cuvenitele solicitări Miisterului Mediului. În tot acest timp, domnul ministru a muncit pe rupte pentru a constata și a informa opinia publică asupra faptului că niciun copac din România, sub mandatul său, nu a mai fost tăiat. Că niciun metru cub de lemn neprelucrat nu a mai fost exportat din România. O minciună gogonată. Demontată rapid cu probele pe masă de către presă și ONG-uri. Cu ochii vigilenți pe pădurile României, Costel Alexe nu a avut timpul necesar să observe documentațiile minuțioase înaintate de Societatea de Transport București constând în proiecte de reducere a poluării. Proiecte aplicabile și în celelalte mari orașe. Cel mai important proiect de acest fel este cel vizând trecerea transportului în comun pe utilizarea gazelor naturale. Ultima adresă de acest fel destinată domniei sale este înregistrată chiar în data de 10 iunie. Asta după ce alte opt adrese cu conținut asemănător au fost îngropate în arhivele ministerului condus de demnitarul care doarme. E timpul ca cineva să-i dea deșteptarea domnului Costel Alexe!

Sorin Rosca Stanescu