Miroase a ''SIE-Vechi'': George Simion a pariat pe spectacol și-a primit la pachet dezvăluiri incomode!

Nunta lui George Simion a fost comentată ieri la GOLD FM de către invitații mei, concluzia de bază fiind că a fost un bun prilej de expunere a unor tradiții românești mai vechi, respectiv a frumoaselor noastre costume populare. Despre miri, să le dea Dumnezeu stabilitate și copii sănătoși!

Simion a pariat pe spectacol, televiziunile avide de audiență l-au deservit, așa că a beneficiat de vizionarea live a propriei nunți de către câteva sute de mii de români, maximum 1 milion dacă punem la socoteală și jurnalele de știri. Așa cum probabil se aștepta, Simion a primit însă la pachet, pe lângă înjurăturile neavenite și prostești legate de nuntă, și dezvăluiri ce implică sprijinitorii săi din umbră, lucru pe care curioșii politicii îl așteptau demult.

Redau aici un fragment semnificativ din ceea ce a descoperit și mediatizat Anca Alexandrescu la emisiunea sa Culisele Statului Paralel: "Descopăr Frăția. Frăția SIE. (...) De ce-l laudă Victor Ponta pe George Simion, de ce, e singurul chior in tara orbilor? Începând să caut despre fundația pentru românii de pretutindeni am dat de un domn care pe vremea lui Adrian Năstase era șef al departamentului de comunicare, apoi a apărut șef la Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentu românii de pretutindeni, la domnul Cioloș. Are si agentie de presă. Cine e principalul sponsor? Pe lângă TAROM. Este Romaqua Group. Frăția SIE revine. După ce l-au executat pe Adrian Năstase, cu ajutorul domnilor de la Romaqua Group. Această companie are in conducere niste fosti generali SIE, inclusiv pe fostul general SIE Ioan Păun, care a fost consul în China, cel care l-a turnat pe Năstase. Și patronul Romaqua Group este domnul acela (Crețu) care a mers 'cu tehnică pe el' în biroul lui când era președinte al Camerei Deputaților și l-a înregistrat. Dar legătura-legăturilor! Cine e principalul consilier de la Romaqua Group? Dl Ică Voinea, care stătea lângă Dăncilă, care au influențat-o să se rupă de Dragnea și să câștige, cică, la alegerile prezidențiale. Același care a facut lobby puternic la guvern sa treaca legea apelor minerale. În această combinație apar multe nume de oameni din SIE. Ce s-a băut la nunta dlui Simion? Bere de la una din fabricile Romaqua Group, unde director este Ioan Păun, fost general SIE. A apărut și alături de dl Băsescu, când era cu Moldova. (...) Tot din această fundatie a fost platit si membrul din Phoenix. E o legatura și cu dl Cumpănașu, si el angajat de acest Romaqua Group (...)."

Articolul explică bine și argumentat legăturile infamante care se pot face privitor la susținerea lui George Simion, treburi ce-l vor face să transpire serios de-acum încolo pe proaspătul mire, pentru că în mod evident sunt doar preludiul viitoarelor discuții despre consistența și naturalețea AUR-ului. Pe scurt, e vorba despre o parte dintre celebrii "rezerviști" ai regimului Ceaușescu ce și-au perpetuat și consolidat afacerile și influența politică după 1989, acaparând obiective economice, putere politică, inclusiv prin șantajarea foștilor lor informatori ajunși lideri politici, temători de dezvăluirile pe care vechii securiști le puteau livra despre ei.

Acesta este un subiect vast și puturos care, dacă se va lipi de George Simion și de AUR, le va distruge consolidarea ca "lider și partid de tip speranțe" și le va bloca rapid culoarul politic atât de generos al "salvatorilor patriei".

Unele nume înșirate de către Anca Alexandrescu în investigația sa sunt de mare notorietate, altele sunt identificabile doar pentru jurnaliștii vechi, cert e că numitorul lor comun este legat de fosta Securitate și de nomenclatura PCR, și nu sunt personaje pozitive ce-ar putea fi încadrate la categoria "patrioți", ci la "profitori". Dar, poate o fi venit vremea să fie judecați public și ei, după ce-au huzurit vreo 30 de ani, beneficiind de atuurile oferite de apartenența la "Regimul Ceaușescu"...

Cozmin Gușă