Momentul când miliardarii americani au intrat in joc!

In loc de introducere, Scott Jennings, la CNN, traducere si adaptare aproximativa: "A câștigat votul popular național pentru prima dată din 2004, pentru un candidat republican. E ceva. E un mandat pentru a face ceea ce a spus că va face, de a face economia să funcționeze din nou pentru americanii obișnuiți din clasa muncitoare, de a rezolva imigrația ilegală, de a încerca să controleze criminalitatea, de a încerca să reducă haosul din lume. Este un mandat al poporului american pentru toate astea.

Văd rezultatele în seara asta ca pe o răzbunare a unui american obișnuit din clasa muncitoare, americanul anonim care a fost zdrobit, insultat, pus la colț. Nu sunt gunoaie, nu sunt naziști, sunt doar oameni obișnuiți care se trezesc și merg la muncă în fiecare zi și încearcă să aibă o viață mai bună pentru copiii lor și simt că li s-a spus să tacă când s-au plâns că sunt lucruri care le fac viața amară.

De asemenea, cred că aceste alegeri - în timp ce noi am stat aici și ne-am dat cu părerea despre ele - ne arătă cât de complexă e politica. În ultimele două săptămâni ni s-a spus cum Puerto Rico va schimba alegerile, cum Liz Cheney, republicanii care au preferat-o pe Nikki Haley, femeile care își mint soții cu cine votează, toate astea vor influența votul. În fiecare seară ni s-au spus toate aceste "giumbușlucuri" și cum o vor face câștigătoare pe Harris.

Iar noi pur și simplu am ignorat elementele fundamentale. Inflația, oamenii simțind că abia pot rezista de la un salariu la altul, acestea au fost fundamentele alegerilor. Și cred că ambele partide ar trebui să se uite, mereu, la rezultatele alegerilor și să analizeze ce a mers bine și ce a mers prost.

Și asta e valabil și pentru noi, cei care acoperim alegerile și vorbim despre alegeri și facem asta zilnic. Trebuie să analizăm, să ne dăm seama cum să înțelegem, cum să vorbim și cum să ascultăm jumătatea țării care s-a ridicat în seara asta și a spus: ne-am săturat." Am incheiat "introducerea"...

Cinci despre alegerea lui Trump:

1. Votul pentru Trump e un esec al Democratilor. E un esec al ultimilor 4 ani, un esec de a produce un candidat competent, care sa inteleaga nevoile tuturor americanilor, problemele lor, si care sa propuna solutii. Kamala Harris a fost inexistenta in ultimii 4 ani, desi a fost Vicele lui Biden si a beneficiat de super vizibilitate. Schimbarea candidatului pe ultima suta de metri a fost facuta cu un santaj la Biden pe care batranul politician nu l-a acceptat decat dupa ce a fost amenintat.

Faptul ca Jill Biden a mers la vot in rosu, culoarea Republicanilor, spune multe despre ce s-a intamplat in vara. Faptul ca Joe Biden a anuntat, inainte de ziua alegerilor, ca nu va merge la sediul de campanie pentru a fi alaturi de candidata Democratilor in seara alegerilor e o nuanta care a scapat multora. Si probabil ca vom afla alte detalii in curand.

Este un esec a lui Barack Obama, singurul fost presedintele din ultimii xx ani care nu a plecat din Washington DC dupa ce parasit cea mai puternica functie din lume, refuzand sa se "retraga", asa cum au facut-o toti predecesorii sai.

2. Votul pentru Trump este un esec al elitelor de pe coastele de Vest/Est care au crezut ca stiu mai bine ce-i trebuie Americii, fara sa intrebe insa poporul. Si care nu au invatat nimic din esecul doamnei Clinton de acum 8 ani.

3. Votul pentru Trump este un esec al mediei liberale din SUA. Este un esec al felului in care presa si-a incalcat orice principii pentru a atinge scopul setat de elitele de la punctul 2: blocarea realegerii lui DT.

4. Votul pentru Trump este un esec al Kamalei Harris de a intelege economia Statelor Unite.

De a intelege ca socialismul nu poate functiona asa cum l-au gandit ea si echipa ei intr-o societate care a dat lumii capitalismul.

De a intelege ca nu poti schimba regulile scrise si nescrise ale pietelor/antreprenorilor/companiilor peste noapte doar pentru ca nu-ti plac bogatii.

In campania aceasta a fost un "declic" in august, imediat dupa ce Biden s-a retras, cand echipa Kamalei a anuntat ca vor taxa castigurile "nemarcate". Si, desi inclusiv presa liberala le-a explicat ca acest lucru nu poate functiona, s-a continuat cu aceasta idee. Acela a fost momentul cand Musk si restul miliardarilor americani au "intrat" in joc, agresiv si vizibil, de partea lui Trump pentru ca si-au dat seama ca masura ii vizeaza, e pentru ei. Si au intrat decisiv, as zice.

5. Votul pentru Trump este alegerea poporului american. Decent ar fi sa-l respectam, nu le sa spunem cat de prosti sunt.

Orlando Nicoară