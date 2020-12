Nu țara e greșită, ci cei ce ne conduc din greșeală!

Suntem in tara in care un pacient moare-n spital pentru ca-l deconecteaza de la aparate, din greseala, in locul altui internat la ATI, un brancardier, care a fost trimis acolo de doctori. De cand un carator de targa este abilitat sa dezintubeze un bolnav? Operatiunea de intubare si dezintubare reprezinta riscuri medicale si nu trebuie facuta decat de personal calificat, medic specialist in cazul nostru.

Dar suntem si-n tara unde o intreaga sectie ATI ia foc, ucigand pacientii tot "din greseala". Caci asa a fost calificat omorul de la Piatra Neamt. S-a dat vina pe aparatura veche, pe buteliile de oxigen, pe orice altceva decat pe situatia reala, țapi ispasitori fiind cu duiumul. Sa amintim aici si "accidentul" cu incendiul de la Maternitatea Giulesti, cu zece ani in urma, unde s-a gasit o asistenta vinovata de moartea bebelusilor, pentru ca "din greseala" n-a verificat o priza care a luat foc. Numai saptamana trecuta am numarat cinci stiri legate de incendii "mai mici" in spitalele din Romania, din diverse cauze, toate fiind catalogate ca "dintr-o eroare"; "de la aparatura veche"; de la o legatura "proasta" la tabloul electric. Incendiul de la "Colectiv" a fost si el un lanț interminabil de "din greseala"... Vorba aia: "Din greșeală-n greșeală, pân'la victoria finala!"

In vremea asta, in conditiile astea, medicii nostri, aia care au mai ramas in tara si aia care nu-s spagari de serviciu - tot saptamana trecuta am aflat ca alte trei cadre medicale au fost trimise in judecata pentru luare de mita, iar alti doi medici au fost deja condamnati pentru aceleasi obiceiuri - sunt veritabili eroi care salveaza vieti in conditii reale de razboi cu virusul. Da, avem aceleasi conditii ca pe front, printre bombe, cu spitale de campanie, cu medici infectati, cu medici morti, cei ramasi isi fac datoria pentru ca tin la viata oamenilor, ca au depus un juramant ca sa salveze vieti si nu ca sa ia spaga. Altii da, sunt de acord, s-au dezumanizat, actioneaza ca mecanicii auto, insensibili la suferinta, privesc pacientul ca pe o masina careia trebuie sa-i schimbe piesele si sa ia si spaga pentru asta. Dar nu toti sunt asa, sau vreau sa cred ca dintre toti care au mai ramas in tara, cei mai multi nu sunt asa.

Politicienii nostri insa, ca tot ii vazuram la alegerile parlamentare, e clar ca si ei au ajuns "din greseala" in politica. Unii sunt chiar o eroare pe care a facut-o natura cand i-a bagat "in priza". Intregii clase politice romanesti i s-a ars "tabloul cu sigurante". Nu e de mirare ca țara intreaga a luat foc, ca democratia noastra e la ATI, pe aparate care risca sa explodeze, in vreme ce "brancardierii" din Parlament, in frunte cu guvernantii si presedintele, ne "intubeaza" si ne "dezintubeaza" pe rand sau in grupuri, pe multi dintre noi sacrificandu-ne "din greseala".

Marile privatizari in urma carora noi, romanii, ne-am pierdut avutiile naționale au fost facute "din greseala". Serviciile secrete s-au privatizat si cu firme sub acoperire au acaparat economia tot "din greseala". Ceea ce a mai ramas s-a dus la multinationale "din greseala". Autostrazile nu se fac "din greseala", iar cand se surpa, se surpa "din greseala". Salariile, alocatiile, pensiile nu se maresc "din greseala", pentru ca s-au promis cresteri dar cand e vorba sa se aloce banii de la buget s-a constatat ca nu se pot da pentru ca s-a estimat asa "din greseala". Se dau legi proaste in parlament "din greseala", iar mai apoi se fac alte legi care se bat cap in cap cu primele tot "din greseala". Si CCR le constata sau nu neconstitutionalitatea "din greseala". Jurnalismul de mahala se face "din greseala", la televizor vedem numai personaje aparute acolo "din greseala". Dosarele "Revolutia" si "Mineriada" nu se pot finaliza si s-au reintors la procurori "din greseala". Altii sunt condamnati nevinovati tot "din greseala". Practic, tot ce se face in tara asta se face "din greseala".

Intreb si eu, tot "din greseala": pana cand trebuie sa catalogam totul ca un lant de erori si cand o sa aflam ca vinovatii reali pentru dezastrul in care se afla Romania sunt trasi la raspundere? Ca, pana una-alta, vad ca desi e clar ca ne conduc prost si fara macar a-si cere scuze pentru greseli ei raman la putere pentru ca lumea nu se duce la vot, iar asta nu mai e "din greseala", desi prin talk-showuri se cauta scuze ca AUR a ajuns in parlament "din greseala". Nu e "din greseala", ci e "din contra"! Romanii s-au saturat, dar, ca de obicei nu iau atitudine, ci prefera sa faca istoria treaba in locul lor pentru ca au vazut in mii de ani ca daca tac si rabda, pana la urma timpul le rezolva pe toate. Poate ca de aia au si ramas, atata amar de vreme, pe aceste teritorii. Ceea ce noi, acum, vremelnici fiind, consideram a fi ceva eronat, la scara istoriei fie va fi uitat, fie va fi "ceva" ce se va considera in viitor ca a fost corect sa se intample. De aia am si zis la inceputul paragrafului ca intreb si eu, la randu-mi, "din greseala".

Aici, insa, nu mai e vorba de prostia aia cu politically correct. Nu e vorba daca nefericitul Colțescu l-a facut "negru" pe unul care chiar e negru, desi UEFA, FIFA si UE vor sa-l faca "alb". Nu e vorba ca pe noi ne fac tigani aia de sunt mai catolici decat Papa si care sunt, de fapt, de un rasism feroce, in SUA, Franta, Germania, Italia etc. E vorba ca nu țara in care locuim e "greșită", ci aia de ne conduc acum, slugarnici, vremelnici, corupti, prosti de bubuie multi dintre ei, ne reprezinta la toate forurile, fac sluj la "marile porți" (nu alea de fotbal, apropo de Colțescu), iar lumea, civilizata sau nu, isi inchipuie ca asa suntem noi, toti romanii la un loc, ca locuim si noi in aceasta țară tot "din greseala"!

Bogdan Comaroni