Partenerul nostru strategic a inventat un popor nou!

Romania este, dupa cum stiti, una din putinele tari din Uniunea Europeana care nu recunoaste statalitatea provinciei Kosovo. Dupa incheierea Razboiului rece, fosta Iugoslavie a devenit un „poligon de incercare" pentru reimpartirea sferelor de influenta din Europa. Destramarea ei a fost rezultatul acestei batalii.

Kosovo ramasese o provincie cu populatie de sarbi si de albanezi. Cum sa transformi o provincie intr-un stat? Partenerul nostru strategic, sub guvernare democrata, a inventat un popor nou - „poporul kosovar", in realitate albanezii din Kosovo. Iar acest „popor" avea si el dreptul la auto-determinare pentru a-si forma un stat independent, nu-i asa? Ingenios. Asta e si ratiunea pentru care Bill Clinton are o statuie in centrul capitalei provinciei. Cred ca si Madeleine Albright.

Este vorba insa de un precedent periculos. Pe acest model, orice minoritate majoritara intr-o provincie a unui stat si-ar putea declara statalitatea, printr-un referendum local. Ar fi o pulverizarea a structurii mondiale actuale si a stabilitatii internationale. Acesta este motivul pentru care tari ca Romania, Spania, Slovacia, Grecia s-au impotrivit acestui mecanism care este contrar dreptului international. Si Rusia s-a impotrivit dar ulterior a preluat modelul si l-a folosit in cazul Crimeii, al Abhaziei, al Osetiei de Sud.

Kosovo si-a auto-declarat independenta fata de Serbia in 2008. Pozitia Romaniei, de atunci, a fost, in mod constant, de ne-recunoastere a statalitatii sale. Desi au existat, in permanenta presiuni pentru recunoastere din partea UE ( si a unor puteri occidentale) dar si din partea Washingtonului. Sigur, in afara relatiilor diplomatice, exista diverse contacte economice sau de tip ne-guvernamental. Inclusiv in domeniul sportului.

Meciul de fotbal Romania-Kosovo ar fi trebuit sa fie, cred, in abordarea „kosovarilor' o modalitate de a tempera rezervele romanilor privind recunoasterea statalitatii provinciei. Nu s-a intamplat asa. Atitudinea jucatorilor din Kosovo, violenta reactiilor si gesturile provocatoare la adresa suporterilor romani au generat o incrancenare si mai mare in ceea ce priveste sustinerea deciziei oficiale a Romaniei de ne-recunoastere a „statului" Kosovo".

Adrian Năstase