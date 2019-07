Prezidentialele, intre comedie si drama!

Toate sondajele de astăzi îl poziționează pe actualul președinte al României, Klaus Iohannis in topul preferințelor pentru alegerile prezidențiale din acesta toamna.

Analiza sanselor politice ar trebui făcută la nivelul celorlalte partide politice. Astfel, actuala situație din USR ne arată o competiție comica între patru personaje ambitioase, nu doar fără notorietate dar care mai degrabă, par ca lupta pentru atingerea nivelului de simplu " candidat la prezidențiale", obiectiv din care rezulta apogeul lor politic.

Poate ca Dan Barna este singurul care face diferența, impunându-se la nivel de discurs, prezență scenică dar din păcate nu beneficiază de o notorietate prea mare. Un posibil tur între Klaus Iohannis și Dan Barna pune semnul intrebarii direcția spre care vor alege PSD, PRo România și Alde să-și îndemne electoratul. Despre Plus nu se poate spune nimic din simplul motiv ca nu exista din punct de vedere politic. Concret, ar fi indicat ca Dacian Ciolos să continue slugărnicia fata de Franța lui Macron și in toată inconsecvența lui să nu ne surprinda cu vreo doleanța prezidențiabilă.

De cealalata parte, ii avem pe cei de la PSD, ProRomania și pe Alde, care, nu ar fi rău dacă s-ar alia și ar da un singur candidat. Aceasta soluție îi poate duce fără probleme in turul doi. Un candidat precum Gabriela Firea ori Viorica Dancila, de exemplu, ar putea reseta și mobiliza situația in teritoriu. Însă, când vorbim despre PSD turul doi nu este sufiecient! De departe, in cazul unui posibil eșec, cea care va deconta pierderea alegerilor va fi Viorica Dancila, motiv pentru care, aici intra in discuție Calin Popescu Tariceanu, care, nu întâmplator a fost reintrodus in sondaje și aruncat in arena politica a candidaților. Candidatura lui Tariceanu ar reseta filialele ALDE din țara și cel mai important, ar fi un motiv bun de scuza din partea PSD, in cazul esecului. In acest fel, Viorica Dancila ar putea rămâne in continuare președintele PSD, cel puțin pana la următorul congres, mai ales ca nu intenționează ca PSD sa se retragă de la guvernare și deci, nici din alianța cu ALDE, fiind important ca PSD sa fie la putere pentru organizarea alegerilor locale din primăvara.

Cu toate acestea, analiștii discuta și despre candidatul Ioan Aurel Pop, susținut de o aliantă, posibil PSD și poate Pro-România, daca acesta va dori. Schimbări imprevizibile vor exista, însă as exclude-o de Laura Codruta Kovesi, având in vedere modul de care Klaus Iohannis și Germania s-au îngrijit sa-i asigure traseul către funcția de Procuror European.

Simona Man