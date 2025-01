Procurorul Mandarină continuă să paradească familii și destine

Paradeala lui Man pentru alde Bolojan ot PNL. Conexiunea Ciprian-Codruța-Maia-Ilie. Primăriță social-democrată arestată pentru o tentativă închipuită de omor, pentru a face pe plac susținătorilor și protectorilor liberali ai procurorului Man și pentru că nu a făcut jocurile vânătorești ale amicilor acestuia de la una din cele mai mari și salinizate (selinizate) firme din Bihor, inclusiv în acte de corupție.

Victima inventată și protejată de procurorul mandarin: un fost ofițer de Securitate și SRI, ulterior judecător și procuror, arestat și dat afară din magistratură pentru trafic de prostituate în Occident, inclusiv cu autoturismul propriu. Mandarină recurge la tot tacâmul special al DNA: năvală cu dube și mascați, cătușe, goarne de presă și tot felul de tertipuri dolosive și proceduri abuzive.

Pentru ca succesul să fie garantat, apelează și la judecătoarea amantă a DNA de la Tribunalul Bihor și la ziariștii de serviciu de la Bihoreanul, publicație întreținută de Consiliul Județean și PNL Bihor. Doi pseudo-ziariști au bombardat-o pe primărița arestată si inculpată cu taman vreo 40 de articole, cu un dublu scop: forțarea demisiei acesteia și favorizarea PNL să-i ia locul, respectiv timorarea și alinierea judecătorilor din Oradea implicați în cauză.

Apărătorul inculpatei, cunoscutul avocat și profesor universitar Gheorghiță Mateuț a învederat ferm și fundamentat primei instanțe, la dezbaterea în fond care a avut loc recent la Judecătoria Oradea, că ,,asistăm la un act de execuție nu la un act de justiție" (după respingerea cererilor justificate de schimbare a încadrării juridice în vătămare corporală, de reținere a circumstanței atenuante a scuzei provocării, de recuzare și de strămutare).Chiar dacă este protejat și promovat de actualul number 2 în stat și de aspiranta prezidențială cu domiciliul legal în Mediaș și domiciliul profesional în Bruxelles, procurorul mandarin va fi arestat și condamnat în noua Românie dreaptă și măreață care se arată la orizont.

Cu șase ani în urmă, respectiv în cursul lunii ianuarie 2019, a fost difuzată în spațiul public o înregistrare explozivă și elocventă a unei discuții profesionale a procurorilor de la Serviciul Teritorial Oradea al DNA, considerat ,,unitate de elită" a parchetului anticorupție, din care rezultau fără tăgadă practicile de timorare si de șantajare la care au recurs aceștia împotriva judecătorilor de la Curtea de Apel Oradea care nu le făceau pe plac, respectiv nu dădeau sentințe de condamnare în dosarele instrumentate. În februarie 2019, procurorii Man și Ardelean, șeful respectiv aghiotantul său teritorial, au fost dați afară din DNA de conducerea post-Kovesi a acestei instituții, dar au fost menținuți în Parchet, fiind transferați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, de unde fuseseră promovați anterior în structura anticorupție.

După aproape doi ani de stat cu capul în cenușă, au urmat cateva tentative de spălare și apretare a vajnicilor procurori Ciprian Man si Cristian Ardelean, copiii de suflet ai zeiței anticorupție Laura Codruța Kovesi de la DNA Oradea, pe câteva site-uri finanțate de organizațiile miliardarului George Soros din România si apropiate mișcării #rezist. Atunci le-a sărit , ca arsă , în apărare conducerea centrală a DNA, care a emis un comunicat de presă inchizitorial, după ce un lider de grup parlamentar a formulat o interpelare referitoare la evoluția dosarelor penale și disciplinare ale procurorilor Man și Ardelean.

Toate aceste tentative de spălare, de escamotare/mușamalizare si de absolvire/disculpare au venit după ce, timp de trei ani (2017-2020), în presă au fost prezentate zeci de cazuri cu victime ale conduitei abuzive si lipsite de etică profesională ale celor doi procurori nătăfleți și măreți de la DNA Oradea. Printre victime s-au aflat inclusiv judecători ( Florica Roman, Raluca Cuc si Denisa Vidican de la Curtea de Apel Oradea, la care doamna Roman deține actualmente funcția de președinte, si Ovidiu Galea de la Tribunalul Bihor), procurori (Ioan Gligor Sabău, fost prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș, Viorel Gavra, fost prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor), avocați (Ioan Sava si Daniela Sava din Baroul Bihor, Gerenyi Istvan Peter din Baroul Satu Mare), polițiști (chestorul Liviu Popa, fost șef al IPJ Bihor și al IGPR, chestorul Liviu Tăut, fost șef al IPJ Satu Mare șI rector al Academiei Nationale de Politie, Remus Indrei, fost șef al Poliției municipiului Beiuș), oameni de afaceri importanți (Vasile Lucuț, patronul Unicarm Satu Mare, Mirel Vlas, patronul Tehnic Asist Botoșani) si chiar slujitori importanți ai Bisericii (episcopul greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea), care au fost achitați sau absolviți prin soluții de clasare pentru pretinse fapte de corupție.

Procurorii Man si Ardelean au devenit cunoscuți opiniei publice, ca niște cai breji, prin practicile lor abuzive, de la fabricarea de denunțuri mincinoase, pentru care au recurs in general la persoane condamnate sau cercetate penal si la interlopi, constrângerea sau influențarea martorilor sa dea declarații mincinoase, aranjarea testelor poligraf cu psihologii abilitați până la spionarea, timorarea si șantajarea judecătorilor. Procurorul șef al DNA Oradea, Ciprian Man, a fost poreclit de presă procurorul Mandarină datorită similitudinilor cu mai celebrul procuror Portocală de DNA Ploiești, altă unitate de elită a zeiței Kovesi.

În ultimii ani de activitate la DNA, procurorii Man si Ardelean au înregistrat achitări pe bandă rulantă în aproape 3/4 din dosarele trimise in instanță. Datorită lor, Serviciul Teritorial Oradea a înregistrat în 2019 cel mai mare procent de inculpați achitați raportat la inculpații trimiși în judecată în anul respectiv: 411%. Din păcate, cei doi procurori au pe conștiință și doi morți (polițistul Gheorghe Baț, decedat după trimiterea sa in judecată într-un dosar in care au fost achitați definitiv toți coinculpații, si avocatul Ioan Sava, decedat din cauza unei boli care l-a măcinat după achitarea sa definitivă pentru un șantaj inventat), precum si multe destine grav mutilate (episcopul Virgil Bercea, procurorul Viorel Gavra, judecătorul Ovidiu Galea). Împotriva procurorilor abuzivi Man si Ardelean au fost înregistrate peste 20 de dosare penale la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, dar nu au fost trași la răspundere în niciunul.

Cel mai important dintre acestea este dosarul nr. 1/P/2019, în care a fost începută urmărirea penală împotriva celor doi cerberi pentru abuz in serviciu si șantaj legat de practicile de timorare si șantajare a judecătorilor de la Curtea de Apel Oradea, care rezultă din înregistrarea unei discuții purtate in acest sens in data de 19 ianuarie 2018. Din această înregistrare rezultă, în principal, că procurorii de la DNA Oradea au calificat completurile de judecata in favorabile si nefavorabile și le-au întocmit dosare penale judecătorilor care nu pronunțau hotărâri de condamnare in dosarele instrumentate de DNA. După desființarea SIIJ, dosarul a fost preluat, tergiversat și mușamalizat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, aflat sub o puternică influență sorosistă și hastagistă.

După șase ani, procurorii Ciprian Man si și Cristian Ardelean sunt de neatins și o duc bine-mersi după toate paradelile judiciare pe care le-au făcut la DNA Oradea. Săptămâna trecută, cei doi au fost spălați pentru a treia oară in dosarul in care au fost trimiși in judecată disciplinară de Inspecția Judiciară pentru planul prin care puneau la cale cumințirea și alinierea judecătorilor. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, în data de 22 ianuarie 2025, respingerea acțiunii judiciare exercitate de Inspecția Judiciară față de procurorii Ciprian Man, în prezent la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj, și Cristian Ardelean, în prezent la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, în dosarul nr. 12/P/2019, în care au fost acuzați de comiterea abaterii prevăzute de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor - „manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite in exercitarea sau in afara exercitării atribuțiilor de serviciu". Cauza vizează înregistrarea audio publicată de către avocatul Răzvan Doseanu, în care cei doi paraditori plănuiau cumințirea și alinierea judecătorilor Florica Roman, Raluca Beatrix Cuc si Denisa Vidican de la Curtea de Apel Oradea si Ovidiu Galea de la Tribunalul Bihor.

Vreme de aproape patru ani, dosarul cerberilor bihoreni s-a plimbat intre CSM si ICCJ, ca o minge de ping pong, aceasta fiind a treia soluție de albire disciplinară pe o primesc procurorii Man și Ardelean în dosarul nr. 12/P/2019. Inițial, în 2 iunie 2021, Secția in materie disciplinară a fostului CSM a închis dosarul pe motiv de nulitate absolută a rezoluției de exercitare a acțiunii disciplinare.

Hotărârea a fost atacată cu recurs de Inspecția Judiciară la Înalta Curte, iar, in 23 mai 2022, Completul de 5 judecători al ICCJ a retrimis dosarul la Secția pentru procurori a CSM pentru continuarea judecății. Revenit pe rolul acestei secții, dosarul lui Man si Ardelean a fost trântit din nou, tot pe motiv de nulitate a acțiunii disciplinare, în 3 mai 2023 . Ulterior, in 15 noiembrie 2023, admițând din nou recursul Inspecției Judiciare, Înalta Curte a dispus trimiterea dosarului înapoi la Secția pentru procurori a CSM pentru continuarea judecății. Iar, miercuri, 22 ianuarie 2025, a fost dată pe țeavă a treia soluție prin care Ciprian Man si Cristian Ardelean au fost spălați. De data aceasta, Secția pentru procurori a CSM a decis achitarea disciplinară a celor doi împricinați si nu dispunerea unei hotărâri de constatare a nulității acțiunii disciplinare cum a făcut anterior. O hotărâre de-a dreptul bovină după șase ani de la grava și dovedita abatere disciplinară, din care am asistat la patru ani de ping pong între Înalta Curte și CSM.

Paradirea soților Livia si Petrică Bârlău din Brusturii de pe Criș

În martie 2024, procurorul Mandarină a beneficiat de o nou pleașcă, fiind numit procuror la Parchetul Militar Teritorial Cluj de către fosta ministresă a Justiției, Alina Ghorghiu. Ca procuror militar, a primit un salariu mult mai mare (aproape dublu), gradul de maior, uniformă de culoare albastru închis, manta, caschetă, pantofi, cizme, bocanci, chiloți, maieuri si izmene, plus mâncare pe alese si pe săturate. Planează suspiciuni rezonabile că ar fi pus umărul si cuvântul la pricopsirea sa în această funcție albăstrită liderul PNL Bihor, Ilie Bolojan, fost primar al municipiului Oradea si președinte al Consiliului Județean Bihor, actualmente președinte interimar al PNL și președinte al Senatului României, căruia procurorul Man i-ar fi dat satisfacție prin executarea întocmai și la timp a anumitor comenzi politice. După cum se știe, Bolojan a devenit un apropiat si un susținător ardent al fostei șefe si protectoare a viteazului Man, Laura Codruța Kovesi, unsă procuror șef al Parchetului European după dezastrul produs în România, în calitate de procuror general al PÎCCJ și de procuror șef al DNA. Zeița ivită din fumul coclit din Mediaș a avut multe escapade, inclusiv amoroase, la Oradea în ultimii 10-15 ani, inclusiv în hotelul-cetate neoctitorit de ex-primar ul Bolojan, cu și fără prietena sa Maia Sanda.

Astfel, cu un an și jumătate înainte de a fi uns procuror militar teritorial, Ciprian Man a paradit-o pe primărița social-democrată a comunei Brusturi, Livia Bârlău, pe care liberalii bihoreni urmăreau sa o zvânture cu orice preț din funcție pentru a recupera primăria pe care au deținut-o până cu nouă ani în urmă. Ca să se dea mai ortoman, Man l-a paradit și pe soțul acesteia, Petrică Florin Bârlău, fost pădurar devenit om de afaceri in comună. Totul a pornit de la o altercație violentă pe care cei doi soți au avut-o cu un cunoscut originar din Brusturi, Ioan Bodogai, în ziua de 29 septembrie 2029, în incinta unui depozit de materiale de construcții aflat în proprietatea lor personală. Altercația a fost provocată de acest Bodogai, care i-a provocat pe proprietatea lor privată, amenințându-i în legătură cu fiica lor stabilită în Oradea si lovindu-l puternic pe Petrică Bârlău, context în care Livia Bârlău a intervenit să-i despartă si sa-l scape pe soțul a cărui viată și integritate fizică au fost puse în pericol. La scurt timp după altercație, s-au prezentat la locul faptei polițisti din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Tileagd, care au întocmit un proces verbal de sesizare din oficiu pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, în baza căruia a fost înregistrat dosar penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd.

După câteva zile, dosarul a fost preluat intempestiv si dubios în urmărire proprie de către procurorul Ciprian Man de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, care, în stilu-i consacrat, s-a dedat la tertipuri dolosive și a comis abuzuri procedurale în serie prin care a schimbat încadrarea juridică a faptei în vătămare corporală și apoi în tentativă de omor. În data de 3 noiembrie 2021, din dispoziția procurorului Man, soții Bârlău au fost ridicați cu mascați si tam-tam de la locurile de muncă și duși fiecare cu câte o dubă la Parchetul Bihor. O dubă cu mascați a dat iama la primărie si a ridicat-o pe primărița Livia Bârlău, iar alta a năvălit la depozitul de materiale și l-a ridicat pe soțul său. În duba venită la primărie a fost zărită pitită o piticanie care semăna leit cu procurorul Mandarină. Cert este că s-a acționat ca în anii de glorie ai DNA, conform procedeelor din siniștrii si bolșevicii ani 50, care au fost reînviate de odrasla fostului procuror securist și torționar Ion Lascu (remarcat și ca închizător de dosare privind represiunea de la Sibiu din sângerosul decembrie 1989). Vă dați seama la ce se poate preta piticania bihoreană ca procuror militar?!

A doua zi, procurorul Man a solicitat si a obținut arestarea preventivă a soților Bârlău pentru tentativă de omor, mandatele de arestare fiind emise de un judecător aliniat de drepturi si libertăți de la Tribunalul Bihor. După o săptămână, Livia Bârlău a obținut schimbarea arestului preventiv cu arest la domiciliu, dar soțul său a stat mai mult de cinci luni închis în Arestul Poliției și în Penitenciarul Bihor. La trei zile după arestare, mai mult ca sigur că la comanda fostului său șef de la DNA Oradea, căruia i-a fost mână dreaptă si slugă devotată, procurorul Cristian Ardelean s-a băgat si el in seamă și a dispus să fie ridicate actele unei societăți comerciale a soților Bârlău. N-au fost ridicate însă actele firmei în funcțiune, ci actele unei societăți închise, care era în procedură de insolvență. Ulterior, dosarul deschis în acest sens a fost clasat nefiind constatată nicio faptă penală. Mintosul procuror în șlapi și-a dat iar cu stângul în dreptul, confirmând încă o dată proverbul strămoșesc cu prostia și fudulia.

Valer Marian