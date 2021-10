"Românii inconștienți care nu se vaccinează": o nouă imensă minciună a autorităților?

De ce în România Covid 19 face cele mai multe victime de pe mapamond? Răspunsul e deja standardizat la nivelul autorităților, al presei de casă și al influencerilor: pentru că românii sunt inconștienți și nu se vaccinează. Explicațiile merg mai departe, sugerîndu-se că de vină e nivelul scăzut al IQ-ului românesc, relevat și de testele PISA, una peste alta, dacă poporul e prost, ce poți să-i faci? Bine cu forța? Ar fi un argument. Dar dacă lucrurile, în realitate, nu ar sta cîtuși de puțin astfel și avem de a face, din nou, cu o imensă minciună de nivel înalt?

M-am numărat de-a lungul anilor printre ziariștii care au atacat cel mai des și mai dur una dintre cele mai mari minciuni ale națiunii, întreținute de amar de vreme de la vîrful statului: numărul real al românilor. Cine a fost atent, a observat o bizarerie de proporții: în timp ce specialiștii atrag atenția permanent asupra unui pericol major de după căderea comunisumului, demografia negativă, care ar putea face România să dispară în cîteva decenii, populația cu drept de vot crește vertiginos, în datele AEP. Conform acestora, luînd în calcul și tinerii sub 18 ani, populația ar trebui să fie în jur de 24 de milioane de români, adică demografie pozitivă, în pofida avertismentelor specialiștilor.

În pandemie, organismele internaționale, în frunte cu OMS, consideră populația României ca fiind de ceva mai mult de 19 milioane de locuitori, la fel cum atestă și datele Institutului Național de Statistică, la nivelul anului trecut. De aici, se produce o mare prăpastie în datele despre Covid. Pentru că din cei 19 milioane de români, vreo 5 milioane cel puțin sunt plecați peste granițe, doar în Germania și Italia avînd cca.2 milioane de conaționali, încă 1,1 milioane în Spania, peste un milion în Mare Britanie (fără cei cu dublă cetățenie) șamd. Unele cifre merg chiar dincolo de 5 milioane. Ei pot conta ca masă electorală la unele alegeri, dar nu și în cifrele vaccinării, pentru că e ridicol să ne gîndim că ei vin în țară special să se vaccineze. În primăvară, presa relata despre un număr de cîteva sute de diasporeni vaccinați în țară pe parcursul cîtorva săptămîni, adică cifre insignifiante.

În consecința, fără cei peste 5 milioane de români aflați peste hotare, cifrele vaccinării trebuie raportate la cei cca.14 milioane rămași între granițe. Ori, de aici se schimbă dramatic ecuația vaccinării. Conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), pînă ieri se vaccinaseră complet 5.689.431 de români. La 19.071.285 luați în calcul de organismele internaționale, asta ar însemna cca.29,83%. La 14 milioane, însă, cifra reală, proporția urcă la 40, 63%. Cu aproape 4 procente peste media mondială de 37%. Dacă îi adăugăm și pe cei vaccinați doar cu prima doză, numărul "înțepaților" urcă la 6.013.059, iar procentul urcă la 42,95%.

La un procent oficial de doar 29% vaccinați, România lasă în urma ei 89 de state ale lumii în materie de vaccinare. La un procent de 40,6%, probabil că numărul acestora sare de vreo 120-130, iar România intră în rîndul primelor 77 de state ale lumii. Nu e grozav, dar nici catastrofal, pentru o țară guvernată haotic în pandemie, în care vîrful campaniei pro-vaccinare a fost cel mai catastrofal politician în planul imaginii, premierul Florin Cîțu și ale sale revelații legate de ce ar conține vaccinul. De fapt, putem spune mai degrabă că nu am avut deloc asemenea campanii. O țară în care prostia, bîlbîielile, contradicțiile și chiar minciunile dovedite adesea ale politicienilor ori ale specialiștilor numiți de ei la butoanele pandemiei, au avut un rol uriaș în provocarea scepticismului românilor în privința vaccinării.

Aproape 43% dintre români au ales pînă acum să se vaccineze; dacă eliminăm din ecuație și cca.3 milioane de copii, atunci procentul se duce spre 54,6% din populația adultă. Parcă nu mai părem chiar atît de iresponsabili cum se chinuie să ne bage în cap regimul Iohannis-Cîțu-Arafat. De aici, însă, vine întrebarea cu adevărat tulburătoare. Dacă procentul real al vaccinaților din România - și nu cifrele aiuritoare existente doar pe hîrtie - se prezintă așa cum se prezintă, cum se explică, totuși, numărul imens de morți care ne trimite pe locul doi în clasamentul mondial în acest moment, și nu în procente, ci în cifre absolute? Cum se face că Ucraina, cu 15% vaccinați și 44 de milioane populație are 538 de morți în ultimele 24 de ore, în timp ce noi avem 574? Cum se face că Rusia, cu 33% vaccinați complet și cu o populație de 7,6 ori mai mare ca noi are 1.015 morți? Dar Indonezia, cu 24% vaccinați și populație de 273 de milioane, cum de are doar 50 de morți? Exemplele pot continua nenumărate.

Deci, trăgînd linie și adunînd: ce anume face România atît de specială pe mapamond de a ajuns campioana mortalității de Covid, deși nu stă chiar atît de dezastruos la capitolul vaccinare? O explicație ar putea fi absența tratamentelor cu adevărat eficiente în spitale. Dar poate vor mai fi fiind și altele. Vorbim doar de neglijență/prostie a autorităților? Sau pur și simplu de genocid?

Bogdan Tiberiu Iacob