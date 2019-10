Roxana Wring, "omul nou" care a colaborat cu Securitatea...

Roxana Wring şi-a dat demisia din USR, după ce CNSAS a cerut instanţei să stabilească dacă a colaborat cu Securitatea. USR a transmis ca ea nu mai face parte din partid deoarece statutul nu acceptă foşti colaboratori ai Securităţii. Aceasta şi-a dat demisia la solicitarea liderului USR Dan Barna. Totodată, Roxana Wring şi-a pierdut şi mandatul de consilier general.

Pana acum, societatea romaneasca era obisnuita ca "vechii" politicieni sa fi colaborat cu Securitatea. Cazul Mona Musca, de pilda, care a bulversat societatea romaneasca, a fost o surpriza pentru toata lumea. De aici, un lung sir incheiat (deocamdata) cu Traian Basescu, zis si Petrov. Dar nimeni nu se astepta ca un "om nou" de la USR sa fi fost in dosarele de retea ale Securitatii. Despre USR s-a tot spus ca este o constructie artificiala a serviciilor secrete, o papusa politica inventata de Florian Coldea inca din februarie 2016, menita de la nastere sa loveasca in PNL sau in alte aliante opozabile PSD. Alianta USR cu PLUS, o alta fantosa a vechii Securitati, partid asumat de Dacian Ciolos, a dat o prima dovada ca zvonurile despre securistii mai vechi si mai noi care si-au dat mana sunt adevarate.

Cand CNSAS a purces la verificarea Roxanei Wring, la o sesizare a lui Mugur Ciuvica, seful Grupului de Investigatii Politice - acesta s-a intrebat firesc de ce CV-ul useristei de frunte nu contine date dinainte ca aceasta sa fi implinit 30 de ani, ci numai informatii despre cariera ei dupa aceasta varsta, ca si cum ar fi fost "plantata" brusc in politica romaneasca - iar in urma verificarilor a rezultat nu numai ca politiciana de la USR are dosar de urmarire, dar si dosar de retea, ceea ce dovedeste o colaborare cu Securitatea in sensul legii, ca politie politica, urmand ca instanta sa-si dea verdictul. Imaginea "omului nou" de la USR se dovedeste a fi manjita de securisme, asa cum statuia lui Dan Barna a "cazut" de pe soclu cand s-a devoalat in presa, primul a fost Cozmin Gusa care a adus in prim plan aceste date, ca a facut cu firma proprie afaceri cu statul, disimulate prin conturile sotiei sale.

Inainte de alegerile prezidentiale, dezvaluirea despre Roxana Wring, cade ca un traznet, despicand USR in doua: o parte din politicienii care de buna credinta au crezut in aceasta constructie care ar putea salva Romania - oameni normali, cu multe sperante, proveniti din tanara intelectualitate, din proaspetii corporatisti, micii intreprinzatori, ceva hipsteri etc. - si care acum isi vad interesele tradate, iar o a doua parte, din conducerea partidului: oamenii Securitatii, parca sunt clonati unul dupa altul, cei care si-au "aburit" electoratul, marionete in mana seriviciilor secrete mai vechi si mai noi. Dosarul "Wring" da semnalul! E soneria care rasuna in politica ca un semnal de alarma: "Wring, wring...!" Pana la cate generatii in urma a "lucrat" Securitatea? I-a luat din fașă pe unii? Cat de placentara e aceasta "inginerie genetica"?!

S-a spus ca USR si PLUS sunt partidele artificiale ale "conservelor" si "cartitelor" Securitatii. Oameni care au plecat "p-afara" la ordinele serviciilor secrete, infiltrati prin firme multinationale sau intelectuali ai universitatilor europene si americane. Ca la un semn, acestia isi abandoneaza traiul imbelsugat din occident si "aterizeaza" direct in politica romaneasca. Intamplator, coincidental, reintoarcerea are loc pe fondul prabusirii operative a lui Florian Coldea, al subrezirii statului paralel. "Cartitele" ies la suprafata, "conservele" sar din cutie si cu fata "omului nou" vin sa puna mana pe puterea politica. Coldistii precum Wring si care or mai fi, caci sunt multi, daca nu cumva toti cei din "aparatul" de conducere, se catara pe fragila tulpina a buneicredinte a poporului iesit in strada impotriva PSD, popor manipulat prin mijloace specifice de dezinformare, in urma carora apare "natiunea #Rezist", racolata de SRI si priponita pe la liberali prin ograda, pe sub nasul lui Ludovic Orban, care-si asuma "iohannismul" situatiei.

Coldistii din USR si securistii din PLUS actioneaza din umbra, caci asa au fost crescuti, formati si copiati la xeroxul de la "Secu", asa cum si guvernarea Ciolos a fost una "din umbra", pe interesele serviciilor secrete interne si externe. Asa cum si Barna - se explica acum - nu vrea sa guverneze, nu vrea sa se implice, nu vrea sa stea la masa executivului alaturi de opozitia PNL etc. Asa cum si PMP-ul lui Petrov sta in expectativa, e-adevarat, una mai vocala. Asa cum si, la celalalt capat, constructia lui George Maior cu Victor Ponta sta la "ciupeala", dezbina si stapaneste pe partea puterii PSD, un PSD pe care vrea sa puna mana. Putere si Opozitie, carevasazica, sa fie ambele pe mainile serviciilor vechi si noi. Ca sa nu mai vorbim despre UDMR, aceasta "biela-manivela" a intereselor maghiare, toate la un loc, partide-marioneta, cu jocuri rusofile, descifrati de americanii care i-au trimis la plimbare si pe Barna si pe Dancila, dar care au acceptat "predarea" termporara a binomului Maior-Ponta.

Intorcandu-ne la Cazul "Wring", sefa a USR Bucuresti, cea care facea dezvaluiri "uluitoare" in Consiliul General al Primariei Capitalei, ne dam seama de amploarea infiltrarii coldistilor in toate cele ale politicii, la toate nivelurile. Reteaua lui Coldea, caracatita USR, e menita sa puna mana pe tot ce se poate, de la Primaria Capitalei - unde "escamotatul" Nicusor Dan umbla cu cioara vopsita - pana la toate structurile statului. Pana la Presedintie, daca se poate. Pana la majoritatea primariillor marilor orase, consilii judetene, care sa fie adjudecate de statul paralel al securistilor. Romania sa fie astfel confiscata de "oamenii noi"... asa cum se prezinta ei poporului. Numai ca "oamenii noi" sunt tot ai Securitatii! Pe acelasi tipar pe care "vechii" s-au infiltrat in toate partidele, ramifiicatii ale FSN-ului lui Ion Iliescu. Ramurile acestui trunchi ce-si trage radacinile din Directia Securitatii Statului lui Nicolae Ceausescu au dat noi vlastare!

Ca sa citez din clasici, e si de ras daca n-ar fi de plans! Chestiunea asta invocata de Dan Barna cu "statutul USR nu accepta fosti colaboratori ai Securitatii" pare un fariseism căcăcios - ca tot vorbim de odrasle - la prima vedere, la o a doua citire insa, e la fel de adevarat precum e Soarele pe Cerul zilei si Luna pe al noptii: USR accepta doar... noii colaboratori ai Securitatii!

Bogdan Comaroni