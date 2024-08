Să analizăm scenariul Nicolae Ciucă - comisar european. Tandemul Hellvig - Ciolacu

La finalul săptămânii trecute, după Ziua Marinei din 15 august, presa a relatat că Iohannis ar fi convocat o mare ședință cu liberalii la malul mării, urmând ca Nicolae Ciucă să rămână la discuții cu șeful său și de-a lungul weekendului.

Deși situația e groasă, deoarece liberalii n-au strategie electorală, iar Ciucă nu trece de 10% în sondaje, cu toate eforturile de marketing și miile de panouri ce-l prezintă ca scriitor, deci, deși situația e groasă, marea ședință de taină cu Iohannis n-a mai avut loc și nici Ciucă n-a mai fost reținut pentru discuții, ajungând rapid, sâmbăta trecută, pe la Brașov, într-un turneu electoral încropit.

În mod concomitent, tot de sâmbătă, mi-a ajuns la urechi zvonul că a fost pusă pe masă, nu se știe de către cine, soluția numirii lui Ciucă în funcția de comisar european din partea României, deci eliminarea lui din candidatură și, implicit, resetarea jocului politic per ansamblu, dar în mod direct pentru liberali. Nu uitați, prieteni goldiști, de faptul că România încă nu a desemnat un candidat pentru Comisia Europeană; mai are timp până pe 30 august să facă acest lucru, iar această tergiversare ne arată că negocierile subterane sunt dure.

Revenind la Ciucă și zvonul de sâmbătă, abia atunci am interpretat mai corect ieșirea furtunoasă a lui Crin Antonescu de acum o săptămână, ce a avut drept scop expunerea publică a dezastrului din PNL și forțarea altor soluții electorale. Despre zvonul cu Ciucă comisar european, deși au aflat mai mulți din presă, se merge cumva pe modul mucles, semn că desigur sunt implicate serviciile secrete. În mod concret, doar eu am expus asta la Realitatea PLUS, respectiv Nistorescu a scris ieri o analiză în Cotidianul.

Liberalii n-au candidat cu notorietate și prestigiu intern ce ar putea face o performanță superioară lui Ciucă. Liderii de sub Ciucă sunt compromiși grav în planul imaginii publice, dar și în planul justiției. Chiar și soluțiile invocate de către Antonescu, anume Hellvig sau Bolojan nu trec nici ei de 10% în simularea de vot în turul 1. Alt lider PNL evocat discret, anume Emil Boc, ar putea lua un scor ușor mai mare, dar candidatura lui nu este dorită; ar însemna practic revigorarea puterii cuplului Coldea-Kovesi, pe care clujeanul patron spiritual al UNTOLD îi ascultă și deservește de mult, practic este prizonierul lor.

Dacă, însă, Ciucă va fi desemnat comisar european, atunci se va impune următorul pas, chiar la congresul PNL de la finalul lui august, anume alegerea unui nou președinte al partidului. Dar zic alegerea în mod impropriu: va fi vorba, de fapt, despre impunerea cuiva care, însă, atenție, trebuie să beneficieze în primul rând de sprijinul SRI (doar așa poate fi învinsă voința lui Iohannis), dar mai trebuie să poată declanșa proiectul reunirii electorale cu PSD-ul, pentru că doar așa PNL se poate salva pe modelul de la europarlamentare.

Din câtă aritmetică politică știu eu (și știu), singurul ce poate îndeplini concomitent aceste condiții acum este Eduard Hellvig. Partea cu SRI-ul e subînțeleasă, dar și cea cu PSD-ul: Hellvig este cel ce l-a impus pe Ciolacu ca șef al PSD în urmă cu 5 ani (și să mă credeți pe cuvânt, că știu cel mai bine acest lucru) și tot Hellvig i-a facilitat ajungerea în poziția de premier anul trecut, demisionând de la SRI doar după ce a reușit acest lucru. „Cine face, poate și desface", zice o vorbă românească.

Așadar pricepeți atuurile prin care Hellvig îl poate convinge rapid pe Ciolacu de necesitatea reunirii electorale a PNL cu PSD, deci, pe cale de consecință, și salvarea liberalilor. Va mai rămâne doar de decis cum va arăta tandemul pentru alegeri compus din Hellvig și Ciolacu, dar acest lucru nu se decide în România. Va fi prezidențiabil cel ce corespunde criteriilor Factorilor Extern, iar aici e limpede că cel cu șanse mai mari este fostul șef al SRI.

Dacă acest scenariu, ce va debuta cu Ciucă numit comisar european, va fi implementat sau nu, aflăm în mai puțin de o săptămână. Desigur că în acest caz putem pricepe și înfrângerea lui Lucian Pahonțu, puternicul șef al SPP, respectiv scoaterea sa la pensie alături de Iohannis, dar putem percepe și victoria SRI.

Există și altă variantă la acest scenariu, care tot, de asemenea, va fi dedicată salvării PNL, cu Ciucă în tandem cu Ciolacu, dar în acel caz va fi Ciolacu candidatul la prezidențiale, pentru că SRI nu se va lăsa, nemaidorindu-l la butoanele totale, chiar printr-un interpus, din 2025 pe Klaus Iohannis. Și acest lucru îl vom afla zilele următoare.

Cozmin Gușă

(transcrierea editorialului vorbit din emisiunea "Ce-i în Gușă, și-n căpușă!", de la GOLD FM)