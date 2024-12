SECURISTAN? Clar că da! Sub spectrul "STALINISM FOR ALL SEASONS"

Azi-noapte am adormit târziu, mi-am tot proiectat în minte cât de sumbru arată viitorul în România, dar și măsurile represive ce vor fi luate începând de azi, gândindu-mă în principal la colegii jurnaliști ce-ar putea fi intimidați. Ion Spânu îmi relatase ieri cum i-a fost tăiat brusc curentul și restricționat accesul în sediul redacției din Craiova, mi-a fost limpede că Ion e doar primul dintr-o listă pregătită de autoritățile noastre din SECURISTAN, care au scopul să blocheze orice posesor de opinie liberă ce-ar mai vorbi, începând de azi, despre LOVITURA DE STAT dată ieri de către CCR, așa cum s-au exprimat deja cei doi candidați la prezidențiale care-ar fi trebuit să se confrunte mâine la alegerile anulate.

Azi-dimineață m-am trezit cu telefonul invadat de mesaje, cunoscuții îmi trimiseseră știri despre arestările și perchezițiile ce vizau așa-zise grupări fasciste, sau pe cei ce l-au comemorat pe Corneliu Zelea Codreanu, câțiva prieteni mă întrebau dacă sunt bine, dacă nu cumva am fost săltat și eu din casă. N-am fost, dar am zâmbit amar reamintindu-mi gândurile cu care adormisem azi-noapte, apoi am rememorat zvonurile din zilele trecute ce spuneau că ar putea fi arestat Călin Georgescu, pe care eu, din prea multă superficialitate, le invalidasem. De azi înainte, totul mi se pare însă posibil, intrăm pe o spirală a neprevăzutului, ce va fi augmentată de faptul că autoritățile noastre din SECURISTAN știu că au încălcat legea în mod flagrant, dar nici n-au soluții de redresare, nici în plan economic, dar mai ales în plan societal.

În urmă cu o oră le-am scris colegilor din Clubul de Presă că, trăitori fiind în mai multe forme de regimuri politice, ratasem STALINISMUL (nu eram născuți), dar îl vom experimenta și pe acesta în perioada următoare. Acum vreo 18 ani, când eram tânăr și încă destul de naiv, vizitându-l la pușcărie pe Miron Cozma, liderul minerilor, i-am dus în mod simbolic cartea STALINISM FOR ALL SEASONS, scrisă ca o istorie a ororilor comuniste, de către Vladimir Tismăneanu (nu știam atunci nici cine era sinistrul autor, nu știam multe). Titlul acestei cărți devine marcă potrivită pentru vremurile pe care o să le trăim în SECURISTANUL nostru, unul slab, cu conducători nevolnici, ce pot deveni ușor isterici, deci potriviți pentru gesturi excesive și antinaționale dictate pe linia aliaților noștri occidentali.

Cozmin Gușă