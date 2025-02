"Specialul" lui Trump vine la București. Ce misiune îndeplinește Richard Grenell

Ieri după-amiază (vineri, 7 februarie - n.r.) am aflat că „specialul" lui Trump vine la București! E vorba despre Richard Grenell, care vine împreună cu o delegație de oameni ce sunt mandatați să organizeze treburile din Europa, unde lucrează la desk-urile Departamentului de Stat ce țin și de România, dar nu numai - vor fi și oameni din serviciile secrete.

Richard Grenell este emisarul pentru probleme speciale al lui Donald Trump, cel care tocmai s-a întors (fructuos, din punctul de vedere al lui Trump) din Venezuela - cunoașteți treaba cu Maduro, rezolvată, care acceptă, în schimbul recunoașterii sale (ce cacealma!), să își ia refugiații înapoi. Nu era cazul să mediatizez acest lucru, având în vedere faptul că mi-a fost adus la cunoștință de către niște oameni apropiați, americani și nu numai, ca să fiu informat, aceiași care, de altfel, mi-au și spus, anul trecut, că voi primi o scrisoare de susținere pentru candidatura la președinția României din partea lui Donald Trump, lucru care s-a întâmplat. Dar, având în vedere că, aseară (și n-am știut până astăzi, la prânz, că n-am urmărit emisiunea), Silviu Mănăstire a prezentat acest lucru în emisiunea sa nouă, „Cutia neagră" de la România TV, care bineînțeles că a aflat de la Eduard Hellvig (acolo este legătura directă), iar Victor Ponta, întâmplător intervenind în emisiune, fiind în America, a confirmat, putem acum să vorbim despre așa ceva; sunt dezlegat, practic, de faptul că aceasta a devenit o știre publică.

Richard Grenell, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu câteva zile am vorbit la Gold FM, a prezentat ca exemplu negativ pentru folosirea fondurilor USAID (Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională), România - exemplu negativ pentru folosirea acestor fonduri, și toți sorosiștii, manipulatorii, progresiștii au intrat în trepidație, pentru că sunt cei care, la nivel de ONG-uri sau la nivel de presă, sau chiar și la nivel politic au beneficiat de acești bani și sigur că acum vor fi demascați. De ce vine Richard Grenell? Ca să ne dea așa-zisele „instrucțiuni de parcurs politic" în parteneriatul cu America; noi am devenit un caz acolo, după anularea turului 2, dar nu numai din acest motiv, ci mai ales din cauza felului în care noi am tratat războiul ucrainean, riscând tot pentru România, expunând chiar și NATO într-un mod care, o să vedeți, va fi pus pe masa discuțiilor. Ăsta este motivul pentru care a apărut și zvonul, ieri, confirmat cumva (să vedem dacă se va finaliza), că Iohannis convoacă CSAT-ul. El nu vrea să demisioneze. Convoacă CSAT-ul pentru că trebuie să dea socoteală trimisului lui Donald Trump; trebuie să dea socoteală pentru multe, inclusiv pentru faptul că este un președinte nelegitim și ar vrea să nu poarte singur această răspundere, nu știa cum să o facă, o pune de-un CSAT, probabil, sau, dacă nu, va face discuții informale, numai că acestea nu îl vor ajuta atunci când vrea să prezinte o poziție mai solidă emisarului pentru probleme speciale al lui Trump, Richard Grenell (un tip capabil, din câte mi s-a spus).

Bineînțeles că și politicienii, candidații, stau ca pe jar. Călin Georgescu speră să se reia turul 2, ceea ce nu a reușit Bibi Netanyahu să impună în discuțiile de la Washington din această săptămână. Călin Georgescu spera mult în sprijinul lui Bibi Netanyahu, obținut pe linia doctorului Berkovits și nu numai. Victor Ponta s-a și dus la Washington (foarte harnic Victor, are energie multă; nu era așa de harnic când era mai tânăr) pentru ca să încerce să-i influențeze cumva agenda lui Richard Grenell; e legitim, pentru un candidat aflat în cursă. Crin Antonescu nu speră la nimic; știe că, la scorul lui între 9 și 11%, nu va fi subiect nici în discuțiile informale pentru omul lui Trump. Lasconi își vede de cearta ei cu Nicușor Dan, care Nicușor Dan a rămas în siajul lui Sir George Iacobescu, care nu intră în vederile de joc politic ale lui Donald Trump la București. Funeriu e cu francezii, ca să finalizăm lista prezidențiabililor.

Dar în alertă au intrat și serviciile secrete, recte SRI, care se pregătește, totuși, săptămâna viitoare, până vine Grenell (se va întâmpla într-un interval de 7 până la 10 zile) să prezinte publicul raportul din care să reiasă amestecul rușilor: dacă el a existat și, dacă da, în ce formulă a existat, pentru că ăsta va fi primul subiect care se va discuta, mai ales că zona noastră a intrat într-o administrare americano-rusă, așa cum v-am spus de 6 luni - soarta noastră se va decide pe axa Washington-Moscova, cum ne-a spus, în 2002, George Bush Jr., aflat la București; această geopolitică se reia, acum sigur că are un cuvânt de spus, în momentul în care va conta acest lucru, și Xi Jinping.

Să vă așteptați, așadar, prieteni, de la presa aservită să mediatizeze de urgență profitorii programelor USAID (noi am făcut-o deja de câteva zile, dar să-i vedeți pe ăia cu trese, „U.M.-urile" alea, când vor face acest lucru). Bineînțeles că Soros, săptămâna viitoare, va fi un om foarte, foarte rău, inclusiv din partea celor care l-au lăudat sau au beneficiat (știți, sorosiștii devin anti-sorosiști; abia aștept să-i văd cum se tânguie pe Mihai Gâdea și pe restul). Se vor întâmpla lucruri, însă, iar asta este o veste bună, totuși, că se vor mișca treburile, pentru că ăștia nu se mișcă, n-au foaie de parcurs; va veni acest Grenell să le propună o foaie de parcurs, inclusiv legată de alegerile pentru viitorul președinte al României. În orice caz, Grenell va pleca mai neclar decât a plecat din Venezuela, de unde a plecat și vesel, din câte am înțeles; probabil că cu o oarecare veselie va pleca și din România: o să-i raporteze lui Trump că România, țara în care a vânat fiul și nepotul său (a și primit poze acum câțiva ani, când s-a întâmplat acest lucru), este una frumoasă, bogată, așa cum a văzut-o în poze, însă e o țară unde nimeni nu știe ce face, dar toți o duc bine și, în general, ascultă manele și o ard pe TikTok.

