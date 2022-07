Trădătorii de la Bruxelles!

Ne uitam cu totii cum se deruleaza evenimentele din Ucraina. Si ramanem consternati, cand constatam ca una este realitatea, si alta ne prezinta televiziunile noastre aservite. Daca era adevarat ceea ce ne-au prezentat, pana acum, la cate pierderi au suferit rusii, armata lor trebuia sa mai aiba doar cateva sute de militari, fara avioane, tancuri, nave etc.

O armata cu asemenea pierderi nu mai are capacitatea de a cuceri noi zone, noi orase, trebuie sa se retraga, sau sa ridice steagul alb. Dar nu este asa! Trupele ruse inainteaza continuu, ocupand noi pozitii pe teritoriul Ucrainei, atacand orase importante. Si cucerindu-le. Cum este posibil? Ne-au spus adevarul televiziunile noastre, sau ne-au mintit? Voi ce credeti? Eu cred ca ne-au manipulat, ne-au mintit cu nerusinare, si o fac in continuare. DE CE RUSIA, SI DE CE RAZBOIUL DIN UCRAINA? Eu am sa va prezint doar cateva elemente, concluziile le trageti singuri. Nu am sa repet ceea ce am scris in postarile anterioare, despre faptul ca adevaratul conflict nu este intre Rusia si Ucraina, ci intre SUA si Rusia, intre SUA, Rusia si China.

Si eu, ca si majoritatea dintre voi, mi-am pus intrebarea fireasca: de ce Putin a decis sa desfasoare actiuni militare in Ucraina? Ca sa raspund la aceasta intrebare am inceput sa ma documentez, sa vad informatiile mai vechi, vizibile, sau mai putin vizibile, sa analizez evolutia situatiei internationale din ultimele trei decenii, sa constat tendintele la nivel mondial si sa intuiesc jocul marilor puteri, dar si ale marilor companii si centrelor mari financiare, pentru promovarea propriilor interese. Nu mai este un secret pentru nimeni ca deciziile importante nu le iau politicienii, alesi si asa, in marea lor majoritate, ilegal, prin manipularea votului, prin fraudarea grosolana a alegerilor, ci bogatii lumii, care ii pun in functii pe politicieni si ii dau jos, dupa bunul plac. Dar si politicienii au interesele lor, la fel si diversele grupari din care fac parte, marile puteri fiind caracterizate de conglomerate de asemenea interese.

Am mai constatat ca in ultimii ani am asistat la o rapida translatare a centrului de putere din Atlantic in Pacific, unde China joaca rolul cel mai important, devenind cea mai mare putere economica a lumii, si la ritmul in care se inarmeaza cu tehnica de ultima generatie, care include masiv inteligenta artificiala, poate sa devina si cea mai mare putere militara a Globului. Actualul imperiu al Unchiului Sam, SUA, care a cunoscut o fulminanta ascensiune pe arena internationala, dupa caderea comunismului si dizolvarea blocului militar comunist, ajungand la apogeul sau, dominand in mod singular lumea, promovandu-si, in permanenta, interesele prin intermediul razboaielor, aducand foarte multa suferinta popoarelor atacate (vezi: Irak; Afganistan; Libia; Iugoslavia etc!), vaduvindu-le de obiective economice strategice si resurse, supunandu-le la un real genocid, si-au vazut pusa in pericol pozitia de lider mondial si au realizat cu surprindere ca o iau la vale, prabusindu-se uneori, si in anumite domenii, tot asa de repede cum au urcat.

Marii magnati americani, si nu numai ei, care au folosit din plin institutiile SUA, inclusiv fortele militare, pentru promovarea propriilor interese, au intrat in panica cand au vazut cat de afectate le sunt acestea si au decis sa treaca la ofensiva. Inca din anii 1992-1995, aveau informatii cu privire la directia in care se indreapta China si au decis sa elaboreze un program de stopare a acestei directii. In anul 1994 am lecturat un raport intocmit de Institutul de Inalte Studii Strategice de la Londra, iar autorii lui prognozau, avand in vedere dezvoltarea economiei chineze, ca pana la finalul anilor 2018-2020, China va deveni cea mai puternica tara d.p.d.v. economic. Atunci, am privit cu retinere si neincredere afirmatiile lor, dar ulterior mi-am dat seama ca au dreptate, amintindu-mi si faptul ca anterior, in anul 1992, pe timpul vizitei oficiale in China, un politician chinez foarte important ne-a spus ca este pentru prima oara in istoria tarii sale, dar si a omenirii, cand un guvern isi propune sa stopeze cresterea economica, sa nu creeze dezechilibre in plan departamental (aveau cresteri anuale in unele zone ale economiei si de 40%).

Ce puteau face titanii americani intr-o asemenea situatie, decat sa treaca la ofensiva? Asa au si facut. Si-au dat seama ca daca China reuseste sa beneficieze de resursele imense de materii prime si energie rusesti, dar si de cele din Orientul Mijlociu, atunci este foarte greu de stavilit. Situatia nu era deloc roz nici in Europa, nici in Rusia, si nici in Orientul Mijlociu. In Europa, nu toate lucrurile le erau favorabile, atat in zona economica, cat si in cea militara. Si-au dat seama ca nu pot controla acest tip de procese, total defavorabile lor, decat prin cel putin doua tipuri de structuri: militare si financiare.

Trebuia sa subjuge economic, iar la nevoie si militar statele europene, fidelizandu-le, facandu-le dependente de ei si asigurandu-si noi parteneri in confruntarile viitoare. Si-au indreptat deopotriva atentia spre Europa, dar si spre Federatia Rusa pe care au dorit sa o falimenteze si sa o dezmembeze, sprijinind tendintele centrifuge ale structurilor componente ale acesteia, in felul acesta fiindu-le mai facil sa puna mana pe resursele colosale pe care le detine, dar sa poata controla si arsenalul nuclear al acesteia, astfel creand-si un avantaj major in viitoarea confruntare cu China. Nu le-a iesit jocul asa cum doreau, rusii opunand o rezistenta cu mult peste asteptarile americanilor, si renascand din propria cenusa, precum Pasarea Phoenix. S-au vazut obligati sa ramana doar cu participarea la privatizarea unor obiective economice importante rusesti, unele dintre ele, chiar strategice.

In ceea ce priveste Europa, peste foarte multe state, de pe batranul continent, au trimis asasinii economici (FMI, BANCA MONDIALA etc), care le-au adus in pragul falimentului, prin impunerea unor programe in defavoarea acestora (daca nu credeti, aratati-mi doar un singur program de redresare impus de FMI, care sa fi fost eficient, sa fi redresat economia tarii tinta!), in final obligandu-le sa privatizeze cele mai importante obiective economice si resursele, la preturi derizorii, si facandu-le dependente de ei.

In acelasi timp au declansat procesul de extindere spre Est a NATO, organizatie care nu are decat rolul de a promova interesele americane in diverse zone. Au facut mai multe etape de aducere in organizatie de noi membri, extinzandu-se pana in vecinatatea Rusiei si infiintand noi baze militare in tarile europene pe care le-au ocupat si care le-au devenit vasale. Toti vorbesc de provocarile Rusiei, dar nimeni nu vorbeste de provocarile SUA. Nu am vazut baze militare rusesti in apropierea granitelor SUA, dar am vazut multe baze americane dispuse in zone apropiate Rusiei, unde au adus armament si tehnica militara de ultima generatie.

Desi in prima etapa, americanii au dat gres cu planul lor de divizare a Federatiei Ruse si de control asupra resurselor acesteia, ei nu au renuntat definitiv la el, l-au regandit, l-au conceput mai eficient si au inceput sa il implementeze. Un obstacol major in realizarea planului il constituia Ucraina, care avea o conducere favorabila regimului de la Kremlin, si pe care Unchiul Sam nu o putea controla, mai mult Rusia avand posibilitatea sa o foloseasca, la nevoie, in interesul sau.

Asa stand lucrurile, in cooperare cu unii parteneri europeni au trecut la actiune, pregatind si deruland atacul asupra Ucrainei, organizand „Maidanul" in uma caruia au alungat conducerea legala a Ucrainei si aducand la putere persoane favorabile lor. Dupa stabilizarea noii situatii si-au subordonat total politicienii corupti, devastand avutia nationala a Ucrainei, si preluind controlul total asupra acesteia. Prima etapa a planului derulandu-se perfect, au hotarat sa treaca la cea de-a doua etapa si anume: pregatirea Ucrainei pentru folosirea ei impotriva Federatiei Ruse. Au adus in Ucraina o armata de consilieri, ai lor si ai satelitilor lor, au adus armament si tehnica militara, pentru instruirea militarilor ucraineni si au inceput pregatirea in vederea crearii unor baze militare pe teritoriul ucrainean, in totala contradictie cu ceea ce stabilisera cu rusii in 1991 si anume ca nu vor extinde capabilitatile militare in zona tarilor foste membre ale Tratatului de la Varsovia, dar mai ales ale fostei Uniuni Sovietice. Unul din obiectivele americanilor era acela de a prelua controlul asupra Crimeei, zona cu importanta strategica colosala.

Nu sunt un simpatizant al lui Putin, in sensul in care multi ma vor acuza, apreciez, ce-i drept, cultura rusa, cu o contributie semnificativa la cultura universala, dar imi pun intrebarea ce as fi facut eu daca eram in locul lui. Stateam cu bratele incrucisate si asteptam ca americanii sa vina peste noi? Cu siguranta, nu. As fi facut la fel. Intentiile americanilor sunt foarte clare, si orb daca esti, tot iti dai seama de ele. De fapt ce a urmat actiunii militare ruse in Ucraina, determinata 100% de demersurile americane, confirma, fara tagada, ca asa au stat lucrurile. Sanctiunile gandite de americani impotriva Federatiei Ruse si promovate de echipa de la Bruxelles, echipa profund corupta si aflata sub cizma Unchiului Sam, aducand si Europa sub aceeasi cizma, controlata total de magnatii americani, ne demonstreaza, inca o data ca obiectivele SUA, au fost cele intuite de noi.

Ce este mai grav, este faptul ca tradatorii de la Bruxelles pun populatia continentului nostru intr-o situatie de neimaginat, saracind-o si vaduvind-o de resursele necesare. Desi au vazut bine ca sanctiunile indreptate impotriva Rusiei ne falimenteaza, continua pe aceeasi linie fara nicio ezitare, sau remuscare. Din cauza acestor masuri aberante, Europa va fi cea care va plati cel mai scump, antrenandu-ne intr-o criza multipla nemaintalnita, caracterizata prin saracie, criza alimentara, si de alte bunuri necesare unui trai decent, de energie si de resurse.

Obiectivul american de a contola teritoriile rusesti si resursele acestora ramane in actualitate, ca de altfel si planul de diminuare criminala a populatiei acesteia. De aceea SUA a infiintat atatea laboratoare de cercetare in domeniul biologic cu aplicatie in cel militar, cele mai importante dintre acestea fiind plasate langa granita cu Federatia Rusa. Nu este nimic exagerat in ceea ce va prezint, dimpotriva lucrurile sunt mult mai grave! Daca nu credeti, va rog sa lecturati ceea ce au declarat si declara inca unii lideri europeni, cel mai recent fiind fostul lider polonez Lech Walesa, sigur trompeta americana si anume: "revoltă a popoarelor anexate de către Rusia" și afirma că populația acestei țări să fie redusă la „mai puţin de 50 de milioane de locuitori!"

De aceea Putin a afirmat ca va folosi arsenalul nuclear, daca existenta Federatiei Ruse va fi pusa in pericol. Avea informatiile necesare si ce intentionau SUA si oculta mondiala. Stia inclusiv ca americanii doresc sa controleze acest arsenal nuclear rusesc. Ce este dureros este faptul ca noi, toti cetatenii Europei, dar si ai Intregii planete, vom suporta consecintele unei asemenea politici demente.

Europa, dar si intreaga lume, se vor confrunta cu o criza profunda, in toate domeniile, criza care va genera conflicte de toate tipurile, inclusiv mari manifestatii violente ale maselor, ale populatiei. Romania este o tara vasala, si conducerea ei politica actioneaza fara discernamant, sau cu rea intentie, facand jocul americanilor in detrimentul poporului roman. Americanii ne-au determinat sa fim ostili Rusiei si sa rupem relatiile economice cu China, total pagubos pentru noi, in timp ce ei fac afaceri de sute si mii de miliarde cu chinezii. De ce permitem acest lucru? De ce nu luam exemplu de la vecinii nostri unguri, care au relatii normale atat cu Federatia Rusa, cat si cu China?

Daca asa stau lucrurile in ceea ce priveste Rusia, ele nu sunt deloc mai putin complicate in raport cu China, pe care SUA incearca sa o blocheze prin orice mijloace, inclusiv gandind sanctiuni motivate de cauze puerile, legate de democratie. Care democratie? Cea americana, care a apus de mult timp?... Nu vor reusi sa o stopeze! Procesul de erodare a puterii americane este sigur si ireversibil! China va fi cea care va domina lumea in deceniile urmatoare, chiar daca va fi un alt mod de dominatie si nu neaparat unul pe care sa ni-l dorim, sau nu. Conducerea politica de la Bucuresti sa se trezeasca, sa vada care sunt tendintele pe plan mondial si sa ia masuri ca Romania sa nu fie exclusa...

La inceputul analizei am facut referire si la obiectivele SUA in Orientul Mijlociu. Nu am sa dezvolt acum acest subiect. Am sa mentionez doar faptul ca a distrus popoare, sperante si idealuri doar pentru a le fura resursele, pentru a le lua avutia nationala si a pune stavila tendintelor Chinei de a-si manifesta prezenta in zonele respective, dar si acest lucru a esuat. Nu am pretentia ca am abordat toate elementele acestei situatii, le puteti completa voi in cadrul comentariilor,. Nici nu vreau sa va impun niste concluzii, le puteti trage singuri, venind chiar cu argumente pro si contra! Pentru mine este clar „DE CE RUSIA?", dar si DE CE CHINA? Sper sa fie si pentru voi! Un scenariu asemanator este pus la punct si in ceea ce priveste India, care urmeaza Rusiei... Dumnezeu sa va pazeasca si sa va apere!

Dumitru Iliescu