TRU: "America e pierduta!"

Insist cu focalizarea pe situatia din SUA nu doar pentru ca ce se-ntampla acolo acum va marca "mersul lumii" in urmatoarea perioada, dar si din doua motive care privesc Romania.

Ne-am construit politica externa in ultimii 15 ani in mod nesabuit, cantonati unilateral intr-un parteneriat strategic pe care americanii nu l-au recunoscut niciodata ca atare, respectiv pentru ca multe dintre "bolile tranzitiei romanesti" le-am contactat exact prin interventia unor "gealati ai sistemului Obama-Soros" in politica si justitia noastra, beneficiind de obedienta (dusa pana la tradare!) celor grupati in statul paralel, sistem pe care, din lasitate/ frica, varfurile politicii romanesti s-au ferit pana azi sa-l denunte public!

Preiau din "radiografia" profunda a lui Traian Ungureanu despre consecintele a ceea ce se-ntampla in SUA cateva fragmente elocvente:

- "Nici una din conştiinţele sensibile ale Occidentului nu aminteşte aceste fapte şi nu protestează împotriva lor. Toată lumea e ocupată, pînă peste cap, cu stîrpirea rasismului acolo unde aşa ceva nu există: în Statele Unite. Ţinta răsculaţilor e alta. Rasismul e un pretext."



- "Statisticile spun că numărul americanilor albi ucişi de poliţie e de două ori mai mare decît numărul americanilor de culoare ucişi în aceleaşi împrejurări. În schimb, americanii de culoare dau 13% din populaţie şi 65% din delictele violente. George Floyd a murit sub genunchiul unui poliţist şi nimic nu dovedeşte că acest fapt e tipic pentru viaţa şi moartea într-un stat rasist. Ce se vede clar în cazul Floyd e un act de violenţă. Restul e născocit. Aici începe frauda."



- "Speranţa în caracterul vital al lumii americane e citabilă şi tardivă. Desigur, o economie care intră în picaj lovită de corona virus dar recuperează 2,5 milioane de locuri de muncă în cele 31 de zile ale lunii mai e o fiară superbă. Însă infecţia mentală e profundă şi înaintează neabătut, cu fiecare promoţie livrată de şcoala americană."



- Din clipa în care libera exprimare e redusă la o singură idee (rasismul e peste tot) orice altă idee e interzisă. Pînă şi cele mai nobile spirite pro-democratice se vor feri să apere libertatea. Asta i-ar face să contrazică principiul liberei exprimări întrupat în obligaţia de a repeta adevărul unic."

Cozmin Gușă