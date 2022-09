Un Ninja român salvează civilizația europeană!

A apărut recent și volumul doi din romanul "Apărătorii" al regretatului jurnalist, scriitor și critic literar Radu Ciobotea. Povestea din acest fantasy pe teme istorice, unic în literatura noastră, continuă la fel de spectaculos, dar parcă cu mai mult dramatism, aventurile lui Cosmin Oană și ale celor doi fii ai săi, Alexandru și Ștefănel.

Cartea, ar trebui să știe și Ministerul Învățământului, este un strălucit exemplu despre cum cunoașterea istoriei ajută la înțelegerea prezentului. Bazată pe evenimente istorice reale, bestseller-ul este o poveste fantastică despre destinul unui băiețel care se pune stavilă în calea distrugerii civilizației europene și îl poartă pe cititor din Veneția până în Japonia, trecând prin Serbia, Transilvania, Moldova, Rusia, Turcia, Mongolia și China. Este povestea devenirii unui mare luptător, așa cum am scris despre primul volum.

Într-adevăr, contextul istoric în care se desfășoară acțiunea contribuie la dramatismul romanului. Bătălia de la Podul Înalt, când micuța oaste lui Ștefan cel Mare zdrobește armia Imperiului Otoman, apoi invazia turcilor în Moldova, condusă de însuși sultanul Mahomed, care pare de neoprit și nu în ultimul rând, retragerea acestora sunt momentele istorice cuprinse în volumul al doilea al romanului. Dacă rezultatul lor este cunoscut, mai puțin clar este cum au reușit moldovenii să iasă bine din aceste înfruntări inegale. Cu mult talent și inspirație, Radu Ciobotea construiește acțiunile personajelor principale, strecurându-i în istorie și oferind explicații plauzibile și captivante asupra acestor izbânzi ale lui Ștefan.

Cititorii primului volum, care au așteptat cu nerăbdare să afle cum se va întoarce Ștefănel, fiul căpitanului Oană, răpit de tătari și ajuns în Japonia, unde după 13 ani de antrenamente și lupte necruțătoare, a devenit unul dintre cei 21 de maeștri Ninja, care nu pot fi învinși de către cei care nu au atins acest nivel al artelor marțiale. Ce vor face Cuceritorii, când vor simți primejdia care le amenință din nou conducerea ordinului? Se va împlini profeția din tabloul pictat după viziunea Întâiului Cuceritor, Clarvăzătorul? Când își va regăsi Ștefănel familia?

Nici soarta fiului cel mare al căpitanului Oană, Alexandru, care decide să părăsească luxul și plăcerile Veneției, pentru a se alătura tatălui său și voievodului Moldovei asediată de otomani, nu este lăsată pe plan secund. Veți afla cum reușește un pictor talentat să spioneze forțele dușmanului și de ce reîntâlnirea cu fratele său mai mic nu este pe deplin fericită.

La fel ca acum, civilizația occidentală este amenințată cu distrugerea. Dar vine un ajutor neașteptat. De la cine? Căpitanul Oană trece prin momente de cumpănă în volumul acesta. Într-un moment al poveștii, soarta lui atârnă de un fir de păr, iar salvarea vine de la unul dintre personajele aflate în plan secund în prima parte a romanului.

Conflictul dintre Apărători și Cuceritori, continuă la fel de crâncen, însă personajele principale ale poveștii lui Radu Ciobotea determină schimbări spectaculoase în ierarhia ambelor ordine secrete. Deși ajunși în declin în încercarea lor de a ține piept elitei războinicilor Asiei, care sub semnul Șarpelui și al Săgeții încearcă distrugerea civilizației europene, cei mai vrednici luptători creștini, sub semnul Scutului și al Spadei, primesc un ajutor neașteptat.

Un fantasy diferit de "Lord of the Rings". Ținuturile lui Ciobotea sunt reale, nu imaginare, iar personajele sale nu zboară pe mături

Chiar dacă Radu Ciobotea o consideră "cea mai aiurită" dintre ideile sale, "copilărească, plină de aventură și fantezie", cartea este necesară cititorului de azi. Ba chiar se potrivește cu gusturile noii generații - care savurează mai degrabă "Game of Thrones", "Harry Potter" sau "Lord of the Rings" - prin fantezia acțiunii și momentele ei magice. Și se deosebește prin contextul istoric real în care se derulează povestea. Fără țări și continente imaginare, fără dragoni, morți vii sau personaje care zboară pe mătură. Iar măiestria cu care autorul reușește să combine fantezia cu adevărul istoric este remarcabilă. Nu simți nici un moment că povestea ar fi "trasă de păr", ci totul curge, iar în final, cititorul rămâne cu un zâmbet și cu regretul că dispariția prematură a lui Radu Ciobotea îl va lipsi de încă două volume la fel de spectaculoase.

Printr-o strategie de marketing inteligentă și coerentă, povestea poate fi transformată ușor într-un bestseller internațional. În acest moment, există două volume finalizate.

Născut la Dej în 1960, Radu Ciobotea s-a stabilit în Timișoara, unde a absolvit Universitatea de Vest în 1984, devenind - 20 de ani mai târziu - doctor în literatură comparată. În acești ani, a fost unul dintre cei mai importanți jurnaliști timișoreni. A scris reportaje de război din fosta Iugoslavie, adunate mai apoi în paginile câtorva volume. Iar ca eseist și critic literar, s-a remarcat printr-o "rară profunzime și sensibilitate", menționa în 2021, la moartea sa, Filiala Timiș a Uniunii Scriitorilor, care tocmai îl premiase pentru eseu.

L-am însoțit doar patru ani în carieră, pe vremea când conduceam edițiile locale ale „Evenimentului zilei"! Era șeful ediției de vest. Mă enerva, de multe ori, detașarea sa de tumultul cotidian, chiar dacă nu era un visător. Aud că Frăția timișoreană susține dezvoltarea proiectului editorial și ăsta e lucrul cel mai bunn.

Marius Ghilezan