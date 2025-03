Va ataca Rusia Europa?

Se înmulțumesc declarațiile care ne avertizează că Rusia va ataca Europa/NATO/o țară baltică/toate țările baltice/Polonia/România în următorii x ani, unde x variază, de la anul viitor, adică un an, până la finalul acestui deceniu, adică 5 ani, sau începutul deceniului viitor, adică 6 ani.

Am văzut ultima declarație pe subiect, cea a lui Rene Obermann, președintele Airbus. Domnul Obermann susține, într-un interviu pentru presa germană, că e foarte posibil ca Putin, sesizând momentul de slăbiciune apărut în relația SUA-Europa, să testeze situația printr-un atac militar asupra țărilor baltice. Adică a unor țări NATO. În interviul acordat publicației germane Handelsblatt, Obermann avertizează că UE trebuie să se înarmeze ACUM, fără nicio secundă de întârziere, pentru că „este probabil ca SUA să nu-și onoreze obligațiile care-i revin prin Articolul 5 al NATO".

ACUM, da, să fie clar. Nu MÂINE, nu POIMÂINE, ci ACUM. Ca să putem în context declarația, Airbus este producătorul a patru avioane militare, inclusiv a avioanelor de luptă Eurofighter. Programul Eurofighter este cea mai de succes colaborare europeană în domeniul apărării fiind construit pe bază a patru națiuni europene: Germania, Marea Britanie, Spania și Italia, fiecare țară aducând în proiect companiile lor importante din domeniul aerospațial și de apărare. Am închis contextul.

Evident că domnul Obermann vede atacuri ale lui Putin pentru ca europenii, speriați și panicați, să înceapă ACUM să cumpere avioane Eurofighter. Astfel de declarații trebuie puse mereu în context, iar cei care vând armament chiar ar trebui ignorați când vorbesc pe subiect. Adică mai sunt declarații, ca în următorul deceniu, ca peste 5 ani, ca peste 10 ani, dar asta cu "până la finalul anului" e top. Și e crezută, probabil, de xx% din europeni pentru că da, domnul Obermann e o persoană responsabilă, ditamai președintele al uneia din cele mai importante și de succes companii europene. Cum să nu-l crezi? Să analizăm totuși puțin situația.

Azi, Rusia, are granița cu:

Ucraina 1.500-2.000 km, nu am găsit exact cât este după invazia din feb 2022

Finlanda 1.340 km

Norvegia 200 km

Polonia 200 km

Țările Baltice, undeva spre 650 km

Toate țări NATO (mai putin Ucraina care e sprijinita de facto de NATO). Și e limitrofă la două mări, Baltica și Neagră, pe care ar trebui să le apere sau să se apere. Cea din urmă fiind dominată și controlată de Turcia, care e a doua cea mai mare armata NATO din lume și prima din Europa, plus România și Bulgaria, țări NATO.

Și tot azi, Ucraina încă ocupă aproape 1.000 km2 de pământ rusesc in Kursk, fiind prima țară care a atacat și ocupat o bucată de Rusie după WWII, adica pe vremea URSS-ului. Iar trupele ucrainene nu sunt acolo de două trei zile ci de aproape 9 luni! Timp în care Rusia a importat soldați din Coreea de Nord pentru a încerca să-i scoată pe ucraineni afară din teritoriul ocupat. Nu au reușit.

Deci domnul Obermann, la fel ca toți ceilalți domni respectabili, încearcă să ne convingă de faptul că Rusia va ataca o țară NATO, în condițiile în care are conflict activ cu Ucraina și mai are vreo 2.500 de km de granița cu țări NATO. Adică atacă o țară NATO și riscă să fie atacată, imediat, de-a lungul a 2.500 km de graniță, de alte țări NATO + va trebui să se apere în cele două mări. Asta în condițiile în care Ucraina a intrat ca-n brânză si ocupă o zonă din Kursk care e de 4 ori suprafața Bucureștiului, iar armata rusă se chinuie de 3 ani în estul Ucrainei unde avansează și câștigă un cm pe zi. Exagerez, da.

Doamnelor, domnilor, asta e, cu riscul de a părea "si aici puteti trece orice epitet", nu cred. Și nici nu cred că Putin e atât de cretin. A atacat Ucraina pentru ca crezut și sperat ca europenii și SUA vor întoarce capul la fel cum a făcut-o când a ocupat Crimeea. Și nu cred uitându-mă si la ce vor rusii/ce vrea Putin de la Trump/americani.

Rusia le-a cerut americanilor să-i „ajute la restabilirea accesului Rusiei la piața mondială pentru exporturile de produse agricole și îngrășăminte" prin reducerea costurilor de asigurare și îmbunătățirea accesului la sistemele de plată și porturi. Și mai am: Rusia şi SUA poartă discuţii asupra gazoductelor Nord Stream 1 şi 2, care leagă Germania de Rusia prin Marea Baltică, dar au fost scoase din funcţiune în urma unui sabotaj în anul 2022 după începerea războiului din Ucraina, a declarat miercuri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Deci rușii vor business. Să reia comerțul prin Marea Neagră și să vândă din nou gaze europenilor. Pentru că economia lor, care e pusă pe "mood de war" azi, nu mai rezista prea mult în acest mood. Și asta e al doilea motiv pentru care nu cred că Rusia va ataca vreo țară NATO. Nici anul ăsta, nici anul viitor și nici prea curând. Asta nu înseamnă că Europa nu trebuie să se înarmeze. Pentru că înarmarea Europei înseamnă descurajarea Rusiei/a lui Putin.

Dar până una alta, SUA are trupe aici, SUA e NATO, SUA e cea mai mare putere militară a lumii și chiar dacă Trump joacă o albă neagră de Washington, Europa e, azi, protejată de SUA. Și cred că toți preferăm să plătim niște extra dolari anual americanilor pentru ca situația să rămână așa. Iar până la urmă cei „Cinci sute de milioane de europeni care le cer celor 300 de milioane de americani să îi protejeze de 140 de milioane de ruşi" de fapt se citește „Cinci sute de milioane de europeni se tem de 140 de milioane de ruşi care nu reușesc să cucerească 40 milioane de ucraineni".

Orlando Nicoară