Vaccinul care ne desparte

De când mă știu, și mă știu de multă vreme, am fost și sunt un individ greu de convins să se predea pentru o banală injecție sau un vaccin sofisticat. Aș fi putut juca lejer într-un film gen "Greu de prins".

Acum, nu mai pot să fug, sunt prea bătrân... Dar pot să întreb, deși și aici este o problemă. Vaccinurile sunt deosebit de complexe și de pretențioase și greu de priceput de către populație. Sigur că nu se încumetă nimeni să-i școlească preventiv pe cetățenii patriei! Chiar ai patriei? Mă leși? Cu sau fără o informare sumară, gen ce este și ce vrea vaccinul, toată lumea este îndrumată să ia loc pe scăunel... Chiar dacă sunteți mânat de cele mai pașnice intenții, vaccinul vă va propulsa într-o nouă zonă a conflictelor sociale! Criza vaccinului.

Suntem deja renumiți pentru înclinația unora dintre noi pentru conflicte de tot felul, pentru răfuielile dintre rudele de gradul unu, pentru ușurința cu care sari la bătaie. Avem, cum se spune, sămânța de scandal în noi! Exact cum este mai rău și mai urât! Ca și cum nu ar fi suficiente scandalurile moștenite de la moșii și strămoșii noștri, am mai găsit un motiv de ceartă: vaccinul. A te vaccina sau a nu te vaccina? - aceasta-i întrebarea! Și nu este o întrebare deloc simplă, în condițiile în care autoritățile bâjbâie peste tot în căutarea unor explicații plauzibile... Nu intru-n amănunte ca să nu îmi prind urechile în explicații științifice.

Eu analizez totul prin prisma cetățeanului care nu știe încotro să o apuce! Să facă vaccinul sau să nu-l facă? Bineînțeles, din punct de vedere etic, sa îl facă, dar cand vine vorba de garanții în ce privește apariția unor posibile efecte colaterale, mucles de la un pavilion al spitalului la altul... Există un Minister al Sănătății? Dacă paralizezi, Doamne ferește, cine mai recunoaște că ai fost un cetățean conștiincios și disciplinat! Medicul mi-a depistat cinci boli... Toate mortale, după cum glumea jurnalistul de excepție Sorin Ovidiu Bălan. Acum, vorbind serios, pentru că eu chiar am ceva boli mortale, cine decide dacă pot sau nu să fac vaccinul? O întrebare la care nimeni nu-mi poate răspunde, considerând că fac glume și nu vorbesc serios!

Astea sunt riscurile la care se expun umoriștii. Să nu fie crezuți exact în momentele în care este copleșit de tot felul de probleme! La o petrecere în Bucovina, un domn mi-a spus, după ce mi-am încheiat recitalul personal: "Domnule, te ascult de două ore și încă nu știu când ai glumit și când ai vorbit serios!" Domnule dragă, acum vorbesc serios. E vorba de viața mea! Și încă ceva. Tot balansându-mă în această dilemă, risc să-mi pierd și bruma de prieteni pe care o mai am... Cei care au făcut vaccinul sunt deja reticenți față de mine. Evită întâlnirile cu mine, chiar și afară, în aer liber! M-au trecut deja pe "lista neagră a celor fără de vaccin". Când mă suna vreunul, nu mă mai întreabă "Ce faci?" Se adună în haită și țipă în receptor cât pot de tare "Ți-ai făcut, bă, vaccinul? Nu ți l-ai făcut? Stai acasă!"

Pe ăștia nu poți să-i minți! Ei reprezintă opinia publică și mă tratează ca pe unul care am încălcat grosolan regulile de circulație! Abia acum am înțeles embargoul pe care mi l-au impus de câteva zile. Activități normale, dar fără ăștia care nu s-au vaccinat! Sigur, într-un târziu, după ce voi primi un ok al unor investigații recomandate de medicul meu curant, mă voi decide, dar de ce trebuie sa fiu marcat cu fierul roșu, după cum procedează văcarii SUA cu vițeii lor de la poarta nouă americană!

Eu nu am dreptul de a alege și a hotărî fără amenințări cumplite, precum prezumtiva mea scoatere în afara societății! Cine nu face vaccinul, nu are dreptul de a intra în restaurant, în cafenea și în alte locuri publice! Dacă se va ajunge aici, nevaccinații au toate șansele să sfârșească într-un depozit pe post de deșeuri radioactive! În schimb, prietenii mei, care și-au făcut vaccinul, vor însoți planeta pe noi culmi de progres și civilizație! Ea se transformă în celula de bază a celor cu vaccinul făcut. Îmi recomandă și mie cineva o broșură cu contraindicații la vaccinul care ne desparte?

