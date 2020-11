Vela bellum interlopulus sugit est!

Din titlul de mai sus, fiecare sa inteleaga ce vrea... n-are sens sa-i cautati o traducere corecta pe google din daco-latina (cu toate ca este destul de aproape de realitatea absconsa, ceea ce "suge"-reaza motorul de cautare, iar "interlopulus" e mai vizibil in contextul nostru argotic practicat de ministrul cu pricina, decat "interloper"-ul academic).

Este ceea ce mi-a venit vazand la "teve" declaratiile belicoase ale lui Marcel Vela, care ne anunta cum a pus el geana si spranceana pe gruparile interlope. Apropos, pe limba lui Publius Vergilius Maro, zis pe romaneste si Virgiliu, "vela" se traduce ca "voal"... Deci, sa devoalăm ceea ce e de "de-velat". Cat despre "Marcel" aflam din dictionar ca e derivat din numele latin Marcus, nu ala de trage cu arcu', ci ala care era dat in onoarea zeului Marte, zeul razboiului. Avem toate ingredientele aici: dezvaluiri si razboaie cu interlopii "de supt" (cum zice google translate, care adevar graieste!), ceea ce l-ar face invidios si pe Caius Iulius Caesar, cu al sau "De bello gallico", ca sa nu mai zic de Marcus (un soi de Marcel Vela al timpurilor trecute) Ulpius Nerva Traianus, care s-a dat mare cu "De bello dacico" (tot un fel de plagiat gen danubiano-victor-pontic!) după ce Decebalus per Scorillo i-a tras-o freză inainte de a fi tradat de odiosul Bicilis! Numai ca romanii de la Râm, sau de unde se trageau ei, faceau cohorte din interlopii vremii, si-i bagau la inaintare pentru sacrificiu... Poate ca si Vela e cu daravela!...



Prin urmare si-asa deci, nu e vorba despre greci! Dar intrebarile raman: Razboiul cu interlopii sa aiba vreo legatura cu alegerile din 6 decembrie? Perchezitiile astea, minunate altfel, care se fac tocmai acum, pe pandemie-meserie, sunt menite sa trezeasca legiunile de votanti dupa ce imperatorii PNL si cu centurionii USR se prabusesc in sondaje, mai rau ca armatele lui Fuscus la Tapae? Iata chestiuni la care n-a raspuns nici Virgiliu, nici Caius Pupus, nici nu sunt de gasit in statia de tramvai de la Nerva Traian, poate doar in statie la Lizeanu, vorba cantecului... Hai, ca sa fim clari de la inceput, ca nu tinem cu interlopii, sa le faca razii, perchezitii, sa-i prinda, sa-i aresteze, sa-i șifoneze si antifoneze ca la concurs, dar aici e treaba de cum e mesajul politic pentru mini-populatia aflata la putere, care desi isi tine sageata-n sus, in realitate e cu fundu' la Marcu (ca tot vorbiram de tras cu arcu')!

Carevasazica, Marcel Vela declanseaza la ordin operatiunea anti-interlopi si porneste un set de perchezitii ca la Vadu Lat, in urma carora, ca sa vezi, "cade" unul numit Alex Bodi, care cica a fost sotul Biancai Dragusanu, aia de zicea ca l-a facut barbat pe Botezatu. Aha, pai zi bre asa! Ca sa inteleaga si coafezele si alti deschizatori de tabloide, ca Bodi ăsta era "locotenentul" lui Tâmplaru, ca daca ziceai de "Clanul Tamplaru" - chiar daca e din Sibiul lui Iohannis - nu interesa pe nimeni. Insa, cu Bodi in funte, vom avea victorii multe! Votantii de tip tabloid-imbeciloid vor deduce ca potentatii pandemici au inchis ei pietele si scolile, dar asta numai ca sa se lupte cu interlopii... Plus ca interlopii, prin traditie daco-cinegetică, sunt ai PSD, ca uite la Baluta de la Sectorul 4, sau cum era Florea la 5, sau predecesorul Vanghelie, ca si altii - chiar Dragnea era pazit de clanuri -, astia fac presiuni la poporul local sa voteze "Jó napot kívánok, PSD", mai dihai ca udemereu'. Ce mai conteaza ca Vali Capone si cu Migdale il sustineau pe Ciucu de la PNL?! Astia doi sunt "interlopii buni", adică gigea, iar alde Bodi si Tâmplaru sunt "interlopii rai". Chiar, Vela o fi cu ochii si pe Capone? De fapt, daca au inchis pietele, i-au tras-o y compris si lui Capone!

Si ce mai intelege el, interlopul - caruia, repetam, nu-i plangem de mila, dimpotriva - dupa ce te napustesti pe el cu perchezitiile si arestarile? Ca mai bine fuge din tara, acum, de alegeri! Ceea ce nu-i rau, sa fuga cu tot neamul lui! Doar ca, asa-zisul razboi al lui Vela cu interlopii cam "sucks", cum se zice in carciuma la Mandravela! Daca doar nefericiul de Bodi e "varful de sageata" (liberala sau nu) al mult-meditizatei campanii anti-interlopi (care si asa sunt raspandaci de virus mai ceva ca adolescentii infierati de Orban), sau niste gealati de mana a treia ai Camatarilor, bașca niste fraieri de proxeneti ai unor hoașce cocoșate, atunci sa ne mai lase ministrul "geacă" in durerea noastra. Toate astea, insa, ca sa conspir precum teoreticienii "pamantului plat", ma fac sa ma intreb si daca nu functioneaza biela-manivela-marcelvela si pe dos. Adica, si-or fi zis, stam asa de prost in sondaje si e mare pericol cu alegerile, incat avem noi nevoie de interlopi sa ne aduca votanti cu forta din cartierele si orasele rau famate si nu sa-i lasam, si pe unii si pe altii, la indemana PSD! Ca interlopii inteleg repede, mai ales daca-i sperii cu pârnaia... Oricum ar fi, tot de "sugit est!"



Bogdan Comaroni