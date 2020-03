Vorba lui Smiley: "In patul meu, pe muzica mea..."

Astazi, la amiaza, am avut treaba multa! Treaba multa de tot! Si nu cu dl.Cristoiu, asa cum, probabil, v-ati fi asteptat! Am fost pana la Realitatea, deh, moment greu dar necesar...

Trebuia sa mi recuperez din vasta garderoba. Rochii, pantofi, bijuterii, make up. Acte! Documente multe! Ca tot omul, dupa 10 ani de activitate, zi de zi. Si! Surpriza! Ca, asa e in viata! M-am intalnit cu Madalina Dobrovolschi, deci cu cea care, de asta seara, si-a propus sa intre in casele dumneavoastra cu Emisiunea Mea, cu Denumirea Aleasa de mine, cu Decorul Meu, in Platoul Meu si chiar si cu unii dintre Invitatii mei. Nu zic nimic, judecati dvs!

Si, ca sa va inchei naratiunea, la plecare, doamna prezentator mi-a urat: "O seara buna!" Profit de ocazie, asadar, si ii intorc salutul doamnei prezentator, cu o dedicatie muzicala, ca urare de Casa "noua"! Ma rog, cat de "noua" poate sa fie Casa construita de Mine si de Echipa mea. Melodia o stiti cu totii! O canta Smiley: "In patul meu, pe muzica mea..."

Cat despre Noi, o sa avem treaba multa! V-am promis doar ca va iau Pe toti Cu mine! Si cum am făcut celebra aceasta emisiune si am transformat-o in slotul cel mai vizionat de la Realitatea, mai pot o data! Cu dvs langa mine!

Denise Rifai