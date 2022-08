Avertismentul lui Claudiu Tarziu: Se doreste justificarea furtului de la urne!

Partidul AUR lanseaza un avertisment prin Claudiu Tarziu, care consemneaza pe pagina sa de Facebook:

"Sondajele de opinie care dau AUR la cote tot mai mici au rolul de a justifica furtul la urne.

Dacă, timp de doi ani, se va spune că AUR se învîrte în jurul a 10%, nu se va mira nimeni că, în 2024, va lua undeva pe acolo.

În plus, repetarea unor cifre mici va inhiba apetitul de vot celor care ar susține AUR dar numai dacă acesta are șanse să guverneze, altfel preferînd să nu voteze deloc. Și numărul lor nu este neglijabil.

De fapt, azi, AUR se află la peste 20%. Și crește!

Se urmărește ca această ascensiune să fie oprită prin lansarea și sprijinirea unor partide "naționaliste" cu un discurs mai radical, care să rupă cîte un procent, două din electoratul nostru. Pînă acum sînt vreo trei formațiuni, care sînt și "măsurate" în sondaje, pentru a fi ajutate să crească, și vor mai apărea încă vreo trei. În acest sens, au fost activate tot felul de conserve ale serviciilor, plus tineri pensionari ai acestora.

În curînd, nu o să mai avem loc pe scena publică de partide "naționaliste", "conservatoare", "patriotice", "de dreapta".

În paralel, pentru că toate partidele vor avea drept locomotive electorale candidații la președinția statului, se fac tot felul de manevre pentru ca turul doi să nu ne dea nici o șansă, să ne aducă iarăși în situația de a vota "răul mai mic".

Eșecul candidatului la președinție va afecta și numărul de voturi obținut de partid în alegerile parlamentare, care se vor desfășura concomitent.

Cu toate astea, AUR va fi tot prea sus pentru gustul sistemului. De aceea, diferența dintre scorul real al AUR și rezultatul oficial al alegerilor o vor fura partidele Sistemului.

Pentru Sistem este vital ca AUR să nu ajungă la guvernare. Este gata să comită și crime pentru asta.

Noi vom lupta însă pînă la capăt! Și David l-a învins pe Goliat.", scrie Claudiu Tarziu.