A doua mutare surpriză a PER!

Dănuț Pop bate palma cu fostul senator Mircea Andrei, președintele Partidului pentru Argeș și Muscel, singurul partid regional care a depășit scorul de 5% și a intrat in Consiliul Județean.

Captura este importantă pentru PER, deoarece s-a produs și fuziunea cu PAM care are aproximativ 70 de consilieri, locali și județeni, ceea ce înseamnă că în județul Argeș, Partidul Ecologist Român are, de-acum, o opțiune categorică pentru un scor electoral foarte bun. Începând de astăzi, 31.01.2020, Mircea Andrei este Secretarul General al Partidului Ecologist Român.

Se știe că venirea lui Mircea Andrei la PER este doar unul din transferurile de foști PDisti sau PDListi care vor trece la PER. Se discută despre reorganizarea a cel puțin 8 județe, in care PER va primi, în rândurile sale, foști președinți de organizație. Până in prezent, mentionăm numele fostului senator PD-L și prefect, Marius Necula, care preia funcția de Vicepresedinte Regional PER, pe zona Moldova.

Biroul de presă al PER