Adevăratul dezastru produs de COVID 19 a fost ținut secret. Cât a plătit Statul din PIB ca afacerile să nu dea faliment

Companiile din România au beneficiat de ajutoare de stat plătite în cursul anului 2023 în valoare totală de circa 29,5 miliarde lei, aproximativ 2% din Produsul Intern Brut anual, a anunțat marți Guvernul.

„Guvernul pe care îl conduc urmărește ca pe lângă reglementările eficiente pentru facilitarea afacerilor, să stimuleze investițiile și crearea de noi locuri de muncă prin scheme de ajutor de stat, garanții, granturi și alți stimuli economici. Progresul companiilor face ca economia țării să avanseze, iar statul să aibă resurse și să ducă mai multe fonduri în infrastructură, sănătate și educație", a afirmat premierul Marcel Ciolacu.

Peste 90% din firmele care au beneficiat de aceste ajutoare sunt IMM-uri care au primit aproape 60% din suma totală plătită, respectiv aproximativ 16,50 miliarde lei. Aproximativ 80% din ajutoarele de stat sunt pentru firme cu capital local, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Cea mai mare pondere (36%) au avut-o, în 2023, ajutoarele de stat plătite în contextul crizei economice generate de pandemia Covid - 19 și cele ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (prin programele guvernamentale IMM Invest, programul de credite cu garanții de stat, susținut de Eximbank). Ajutoarele pentru obiective orizontale (ex. protecția mediului, energie, cercetare-dezvoltare, inovare) au reprezentat 26%, iar cele pentru sectorul transporturilor - 17% . Din totalul de 29,5 miliarde lei, sumă plătită sub forma ajutorului de stat, conform informațiilor puse la dispoziție de furnizori, două treimi au fost acordate sub formă de granturi/subvenții și o treime sub formă de garanții.

Guvernul arată că în total, în anul 2023, au fost avizate 220 măsuri de sprijin, totalizând un buget de 44,53 miliarde de lei, din programe operaționale europene, PNRR (inclusiv RepowerEU) și fonduri naționale.