Alexandru Rafila explica de ce a refuzat sa candideze la Primaria Capitalei

Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca a declinat propunerea partidului Pro Romania de a candida la alegerile locale pentru postul de primar general al Capitalei.

Rafila spune ca expertiza sa in domeniul medical, in aceasta perioada de pandemie cauzata de coronavirus, este "mai degraba utila" in zona de sanatate publica, decat in administratie. Alexandru Rafila a declarat ca a primit o oferta din partea partidului Pro Romania de a candida la Primaria Capitalei, chiar inainte de a pleca in concediu, insa a declinat aceasta propunere.

"Este adevarat ca inainte de a pleca in vacanta am primit o oferta din partea domnului Victor Ponta, presedintele partidului Pro Romania ca sa reprezint, sa ma sprijine pentru fotoliul de primar al Capitalei. Va dati seama ca asta e o propunere pe care trebuie sa o diger, de aceea nu poti sa raspunzi pe moment nici da, nici nu. Eu m-am intors in urma cu doua zile in tara si i-am comunicat ca declin aceasta propunere, deci nu candidez la Primaria Capitalei", a declarat Rafila.

"Unul dintre motivele foarte serioase este ca ne aflam intr-o perioada dificila si cred ca expertiza mea este mai degraba utila in zona aceasta a sanatatii publice, decat in administratia locala si cred ca este decizia corecta pe care am luat-o in acest moment", a mai declarat Rafila.