Ambasada Ucrainei susține că se fac doar lucrări de întreținere pe canalul Bâstroe și dă de înțeles că s-ar „prejudicia relațiile bilaterale". Mircea Geoană atrage atenția Kievului

Ambasada Ucrainei intervine în scandalul Bâstroe și spune că lucrările la canalul Bâstroe „se execută în mod permanent de mai mulţi ani în zonele specificate şi convenite, în conformitate cu normele legislaţiei ucrainene, acordurile şi convenţiile internaţionale".

Conform unui comunicat, Ambasada afirmă că dacă va planifica alte lucrări decât cele curente, atunci „partea română va fi informată în prealabil şi va avea loc convenirea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare, acordurile şi convenţiile internaţionale".

Reprezentanții Ucrainei dau de înțeles că informațiile care au răzbătut în spațiul public, care -reamintim, au venit inclusiv din partea Ministrului Transporturilor - nu ar fi fost „responsabile".

„În cazul în care partea ucraineană va planifica implementarea proiectelor majore diferite de cele operaţionale curente, partea română va fi informată în prealabil şi va avea loc convenirea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare, acordurile şi convenţiile internaţionale. În condiţiile războiului brutal în desfăşurare al Rusiei împotriva Ucrainei exprimăm recunoştinţă României pentru solidaritatea fermă cu poporul ucrainean si îndemnăm la avansarea responsabilă de informaţii publice pentru a nu prejudicia relaţiilor bilaterale şi pentru a nu alimenta propaganda rusă", precizează Ambasada Ucrainei.

Reamintim că România a anunțat că se va opune unor noi lucrări la canalul Bâstroe.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a intervenit și el pe marginea conflictului. Fost ministru de externe, care s-a confruntat cu problema canalului Bâstroe în trecut, el a vorbit inclusiv despre respectarea drepturilor românilor din Ucraina.

„Pot sa spun ca ajutorul aliatilor, inclusiv al Romaniei, a fost impecabil si iata ca e un an de zile aproape in care cetatenii romani au primit in tara 3 milioane de refugiati ucraineni, in special femei si copii. Vecinii Ucrainei si-au facut datoria cu prisosinta, de aceea este foarte important ca acest nivel de solidaritate si unitate pentru a continua sa sprijinim Ucraina sa fie pastrat.

Si aici trebuie si noi sa continuam sa cream unitate dar este evident si obligatia si interesul Ucrainei sa pastreze acest front unitar al occidentului democratic care ajuta Ucraina de o maniera incredibil de puternica, atat militar, cat si economic pentru constructie, dar si umanitar.

Una este incercara de derusificare a Ucrainei si alta este sa nu tii cont si de sensibiitatile legitime ale minoritatilor nationale si sper ca mesajul pe care il trasmite Bucurestiul si noi este acela de a fi siguri ca nu se creaza elemente care sa perturbe acest sprijin solidar cu Ucraina", a declarat el la Antena 3.

Noua lege a minorităților adoptată la Kiev a creat nemulțumire la București și în rândul românilor din Ucraina.