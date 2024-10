Cel mai tanar candidat la alegerile parlamentare din România este unul care reprezinta miscarea suveranista si a fost remarcat deja de presa internationala. Andrei Gușă promite sa slujeasca interesele tarii in primul si-n primul rând, alaturi de ceilalti membri ai partidului SOS al Dianei Ivanovici Șoșoacă. Ziuanews i-a luat un interviu:

- De ce ați decis să intrați în politică, având în vedere vârsta pe care o aveți, nu vi se pare că este prea repede?

- Știu că mulți ar putea considera intrarea mea în politică prea timpurie. Cu toate acestea, dacă stăm să analizăm politica României, care este din ce în ce mai calamitată, realizăm că perspectivele sunt extrem de sumbre. Nu pot întrevedea decât orori pentru generația mea, a cărei pregătire culturalo-profesională este la pământ, respectiv a cărei aspirații legate de viitor sunt minimaliste și decadente. Însă bunăstarea în care suntem mințiți că trăim datorită lumii libere este una fake, nivelul de trai al celor mulți fiind chiar mai slab decât cel din timpul comunismului.

- Care este motivația și, mai ales, prioritățile pe care le aveți ca viitor parlamentar, respectiv ce v-ar recomanda?

- De recomandat, mă recomandă trei lucruri: expertiza profesională, studiile și conștiința națională. Expertiza mea curentă este legată de lupta pentru libertatea de expresie în România, libertatea presei. Am făcut-o și prin coordonarea în ultimii patru ani a grupului de presă Gold, am făcut-o și din poziția de secretar executiv al Noului Club de Presă, fondat de către oameni importanți din presa românească, cu aproape 1.000 de jurnaliști înscriși, cu un consiliu din care fac parte personalități ca și Sorin Roșca Stănescu, Bogdan Comaroni, Răzvan Savaliuc sau Cozmin Gușă.

- Dintre prioritati, pentru ca spuneti ca ne aflam intr-o situație disperata, mai ales cu tânăra generatie...

- Ceva imediat la care mă pricep este reforma sportului. Noi nu putem să mai fim o țară de scutiți la sport, pentru că asta a ajuns România din păcate. Eu sunt fost sportiv profesionist, îmi dau seama de importanța sportului pentru sănătatea unei națiuni, dar și pentru prestigiul acesteia. Din punct de vedere al studiilor în occident, am reușit să obțin tot expertiză profesională, luând în seamă faptul că România nu mai are universități în top 1000 mondial iar eu am reușit să acced la un program situat pe locul 10, asta prin inteligență și eforturi de ordin personal, întrucât masterul din Viena a fost gratuit, deci competiția pentru accederea în program a fost una acerbă.

- Cât de importanta a fost formarea universitara in Occident?

- Cei șase ani petrecuți în occident mi-au oferit o viziune totală, permițându-mi să înțeleg abordările prielnice pe care occidentalii le aplică și pe care ni le putem însuși la rândul nostru. Totodată, am înțeles și abordările falimentare ale occidentalilor, care au provocat atât decăderea economică a UE, cât și spălarea pe creier în masă a populației. De aceste abordări nu avem nevoie. România are însă nevoie de expertiză - tocmai de aceea, din poziția mea de președinte a asociației AASE - Absolvenții de Școli Externe - militez pentru revenirea în țară a tinerilor calificați, și trebuie să găsesc modalitățile legale prin care să reușesc să creez un astfel de cadru. Nu în ultimul rând, consider că un om politic trebuie să aibă vocația conștiinței naționale: politica României trebuie construită în baza contractului nescris dintre generațiile actuale, cele trecute și cele care vor urma după noi. Orice politici nu sunt îndiguite de această paradigmă intră în categoria trădării neamului românesc.

- De ce ați ales partidul Dianei Șoșoacă, S.O.S România?

- S.O.S. pentru că în momentul de față este singurul partid care promovează politici patriotice. Mai mult decât atât, S.O.S. este partidul cu cel mai mare potențial de înnoire: nu este închis ermetic, la fel ca PNL și PSD, respectiv nu promovează oameni pe criterii pecuniare, la fel ca AUR. Diana Șoșoacă, pentru că încearcă prin eforturi dezinteresate să creeze acest cadru, prin care oameni patrioți și cu expertiză să se interpună exceselor progresisto-globaliste care năvălesc asupra României.

- Cum percepeți jocul subteran al partidelor cu influenta din zona globalistă?

- Mărturisesc că opțiunea S.O.S. că mi-a fost influențată și de marea nedreptate care i s-a făcut Dianei Șoșoacă prin blocarea candidaturii la prezidențiale, o candidatură care s-ar fi putut transforma cel puțin într-o calificare în turul II. Este limpede că un proiect suveranist important pentru România a fost blocat, iar atunci, inclusiv din spirit de frondă, dar și de solidaritate și responsabilitate, am acceptat să candidez pentru SOS România.

- Ați vorbit despre proiectul suveranist pe care atât dvs, cât și S.O.S. vi-l asumați. Ce înseamnă din punctul dumneavoastră de vedere să fii suveranist?

- Suveranismul înseamnă curaj, dreptate și conștiință națională. Un suveranist are curajul să apere interesele neamului său în detrimentul intereselor altor neamuri, inclusiv împotriva profiturilor astronomice și total nejustificate obținute de marile companii multinaționale, care militează invariabil pentru globalism din rațiuni pecuniare și de subjugare a statelor slabe. Un suveranist este drept, și se opune astfel decadenței occidentale și relativismului moral, oricât de tentante ar fi acestea, întrucât realizează că aceste flageluri nu sunt compatibile cu natura umană îndumnezeită, și că ne transformă, după cum bine zicea Petre Țuțea, în maimuțe cu haine.

- De final, un gand fata de situatia actuala a conflictelor intr-o lume care nu se indreapta spre o pace globală...

- După cum vă răspundeam la prima întrebare, un suveranist are conștiință națională, înțelege astfel faptul că politica României trebuie construită în baza contractului nescris dintre generațiile actuale, cele trecute și cele care vor urma după noi. Mai mult decât atât, a fi suveranist înseamnă să-ți aperi națiunea militând pentru pace: pacea este apanajul suveraniștilor. Națiunile mari și războinice nu pot fi încadrate ca fiind suveraniste. Un suveranist nu vrea să anuleze suveranismul altuia, vrea să-l consolideze pe al său.