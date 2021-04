Arafat e la pământ! S-a prăbușit sub 30% încredere la egalitate cu Emil Boc. Firea și Iohannis la 26%. Soșoacă are 22%

În clasamentul încrederii, publicat de Sociopol pentru luna martie, Raed Arafat și Emil Boc se bucură de încrederea a 27% dintre români.

Cu 26% cotă de încredere, urmează Gabriela Firea și Klaus Iohannis. Președintele este constant sub 30%, dar Arafat este pentru prima oară sub acest prag de încredere. Diana Șoșoacă are 22% încredere populară, 10% acum câteva luni la 22%.