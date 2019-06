BPN al PSD: Firea anunţă că nu va candida, Buzatu nu sustine pe nimeni, Oprisan se baga-n fata!

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a reiterat, luni, ideea potrivit căreia nu va participa la Congresul PSD de pe 29 iunie şi nu va candida pentru nicio funcţie în partid, precizând că în perioada respectivă are programată operaţia. Edilul a ţinut că sublinieze că nu îi e frică de competiţie. Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit, luni, la sediul din Kiseleff. Social-democraţii vor discuta despre pregătirea Congresului extraordinar şi noile propuneri de vicepremieri, Eugen Teodorovici şi Ştefan Radu Oprea.

UPDATE 12.11 Ecaterina Andronescu, după şedinţa BPN PSD: Am vorbit despre moţiunea de cenzură

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, luni, după participarea sa la BPN PSD, că a vorbit despre moţiunea de cenzură ce va fi depusă de Opoziţie la adresa Guvernului. Anterior, premierul Viorica Dăncilă a discutat cu liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu despre acest subiect.

"În principal am vorbit despre ce ar trebui să facem, să strângem rândurile şi să ieşim din această stare de încrâncenare după alegeri. Am vorbit şi despre moţiune", a spus Ecaterina Andronescu la ieşirea din sediul PSD din Bulevardul Kiselleff.

Întrebată dacă va candida pentru o funcţie în PSD la congresul organizat de partid pentru alegerea conducerii la sfârşitul lunii iunie, aceasta a răspuns: "O să mă gândesc".

Preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, a discutat, luni dimineaţă, cu preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, despre moţiunea de cenzură care va fi depusă în curând de către partidele de Opoziţie, au declarat pentru MEDIAFAX surse politice. Discuţiile au avut loc în biroul liderului ALDE din Parlament.

Partidele de Opoziţie au anunţat că vor depune o moţiune de cenzură la adresa Guvernului. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat că textul moţiunii este aproape gata şi că se poartă negocieri cu toate partidele parlamentare. În acest context, Kelemen Hunor a anunţat că UDMR va vota moţiunea de cenzură.

UPDATE ora 11.50 Buzatu: Nu vreau să îmi exprim susţinerea faţă de nimeni. Aştept să văd cine candidează

Dumitru Buzatu, lider al PSD Vaslui, a declarat, luni, înaintea şedinţei BPN PSD, că nu vrea să-şi exprime susţinerea faţă de nimeni din partid, precizând că aşteaptă să vadă cine va candida pentru funcţia de preşedinte al Partidului Social Democrat.

"Nu pot să vă spun. Deocamdată nu m-am gândit în acest week-end la criterii. Probabil că cei care vor pregăti Congresul vor găsi şi o listă de criterii, procedurile, modurile în care se va desfăşura Congresul şi alegerea preşedintelui. În fruntea PSD poate să fie oricare dintre cei care îşi doresc să candideze şi să îşi asume funcţia de preşedinte", a declarat Dumitru Buzatu, lider al PSD Vaslui, înaintea şedinţei BPN PSD.

Întrebat dacă o susţine pe Viorica Dăncilă în fruntea PSD, acesta a replicat: "Nu aş vrea să mai repet o glumă arhicunoscută. Nu vreau să îmi exprim susţinerea faţă de nimeni pentru că aştept şi eu să văd care sunt aceia care vor să candideze pentru funcţia de preşedinte. Dacă ar fi să deconteze (cel care va câştiga funcţia de preşedinte PSD , pentru eşecul de la europarlamentare -n.r.) înseamnă că după ce va câştiga alegerile să îşi dea demisia probabil din funcţia de preşedinte. Avem un moment de analiză care va fi ulterior acestor frământări şi vom vedea care sunt concluziile care au generat acest rezultat şi vom vedea ce trebuie să facem".

Şedinţă la PSD, pregătiri de Congres. Gabriela Firea anunţă că nu va candida: Nu mă tem de competiţie/ Primarul General, despre cine se califică pentru alegerile prezidenţiale din partea PSD

"Am motiv să-mi reprogramez operaţia? Am înţeles că nu există niciun motiv. Dar nu vor fi scoase la concurs, ca să mă exprim ca la multinaţionale, decâtpoziţia de preşedinte, preşedinte executiv şi secretar, cele care care sunt interimar, nu cele de vicepreşedinţi. Nu (voi candida- n.r.). Repet, nu pot să particip la Congres pentru că exact în acea perioadă eu am programată acea intervenţie chirurgicală. orice se poate reprograma că doar nu mă oprerez în străinătate la un profesor mare care nu mă operează decât în ziua şi ora de ..Mă operez în România, la Spitalul Cantacuzino, cu aceiaşi medici extraordinari, cu care am fost şi în operaţia anterioară", a declarat Gabriela Firea, înaintea şedinţei BPN PSD.

Edilul a precizat că nu îi e frică de competiţie în partid, lăsând să se înţeleagă că nu-şi doreşte o funcţie de vicepreşedinte.

"Nu mă tem de competiţie, dar trebuie să-ţi doreşti foarte mult un anumit lucru. Sunt mai multe aspecte pe care nu pot să le spun în faţa dumneavoastră, ele trebuie spuse în partid şi acolo să rămână", a mai spus Firea.

PSD va organiza şedinţa Congresului pe 29 iunie.

Firea, despre prezidenţiabilul PSD: E mai normal ca partidul să îşi măsoare liderii

Gabriela Firea a declarat luni, cu privire la prezidenţiabilul PSD, că formaţiunea are suficienţi lideri care pot reprezenta cetăţenii şi că este normală o analiză în care să propună partidul persoanele care vor fi testate, nu să se autopropună politicienii.

"Nu mi s-a propus. Deocamdată am fost anunţaţi că se va realiza o largă cercetare ştiinţifică în ţară pentru a arăta ce a determinat scăderea la jumătate a procentului la alegerile europarlamentare şi apoi principalii lideri ai artidului să fie testaţi. Despre mine nu am cerut niciodată nimic.", a declarat Gabriela Firfea, înainte de şedinţa PSD de luni.

"Mi se pare un disconfort pe colegi să se autopropună. E mai normal ca partidul să îşi măsoare liderii .Cum să spui: dragi colegi, vă rog să mă introduceţi în sondaj", a mai spus Firea..

Întrebată dacă ar trebui să fie un candidat din exteriorul formaţiunii, Firea a afirmat: "Cred că PSD are în acest moment câţiva lideri care pot să îi reprezinte pe români cu cinste".

Firea: Dăncilă nu a fost lăsată să se implice în realizare

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, înaintea şedinţei BPN PSD, că premierul Viorica Dăncilă le-a spus vineri în şedinţa Comitetului Executiv, că nu a fost lăsată să se implice în realizarea legii bugetului de stat, precizând că "altcineva a făcut bugetul, politic".

Edilul a dat vina pe Guvernul Viorica Dăncilă, condus de factor de Liviu Dragnea, spune Gabriela Firea, pentru riscul de faliment iminent în care se află acum Primăria Capitalei şi cele de sector.

"Guvernul României, cel care a fost condus de facto de către fostul preşedinte al partidului, este vinovat. Nu doar pentru situaţia de la Primăria Capitalei, ci şi pentru situaţia de la sectoare, pentru că lor le-au dat mulţi bani, dar doar pe hârtie, nu au mai ajuns acei bani. Eu le-am spus şi colegilor mei, dacă erau solidari cu mine, probabil şi nu mă lăsau singură anul trecut în faţa fostului preşedinte al PSD, să ne calce în picioare, probabil că situaţia se îmbunătăţea. La fel şi în ţară, am înţeles că va fi o întâlnire a Asociaţiei Municipiilor din România cu doamna premier şi cu domnul ministru de Finanţe pentru a elucida situaţia, pentru că în buget lucrurle arată roz, dar, în fapt, lucrurile sunt dezastruoase şi repet, nu doar pentru noi, să nu se mai agite adversarii noştri pentru că ne vom repoziţiona şi vom ieşi cu siguranţă din această situaţie dificilă", a declarat Gabriela Firea.

Primarul general al Capitalei a relatat că, vineri, în şedinţa Comitetului Executiv a partidului, preşedintele interimar PSD Viorica Dăncilă le-a spus că nu a fost lăsată se se implice în realizarea legii bugetului de stat, banii fiind repartizaţi politic.

"Doamna premier ne-a spus şi vineri, în Comitetul Executiv, când şi colegul meu Daniel Băluţă, am ridicat încă o dată problema situaţiei dificile din punct de vedere financiar pentru că nu se respectă practic legea bugetului, ni s-a alocat o sumă mică, dar nici măcar acea sumă mică nu este transferată de la Finanţe la Primăria Capitalei, repet este singura primărie din ţară care nu încasează impozite şi taxe locale pentru că toate acestea se duc la primăriile de sector. Singurul venit al Primăriei este această repartiţie din impozitul pe venit de la Ministerul de Finanţe şi sunt banii bucureştenilor şi ei trebuie să fie transferaţie pentru bucureşteni la Primăria Capitalei şi la cele de sector. Doamna premier ne-a spus că nu a fost lăsată să se implice în realizarea legii bugetului de stat pentru că lucrurile ar fi arătat altfel. Ştiţi bine care a fost atunci situaţia, a spus că nu a fost lăsată şi că altcineva a făcut bugetul, politic", a mai spus Gabriela Firea.

Edilul a precizat că săptămâna aceasta va avea loc o întâlnire a primarilor de municipii cu ministrul de Finanţe şi cu premierul Viorica Dăncilă.

"Acum a promis că se va implica (Viorica Dăncilă -n.r.) astfel încât măcar ce este prevăzut în legea bugetului, aşa puţin cât e, dar măcar acel puţin măcar să vină în mod sistematic şi regulat şi să vă spun şi de ce, pentru că degeaba ar putea să vină la un moment dat pe sistemul regularizării sumele în decembrie pentru că noi nu mai putem să plătim nimic la acel moment", a conchis Firea.