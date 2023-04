Călin Gheorghe Maties la adresa Alinei Gorghiu: "Mos Ene, ai legătura!"

Senatorul Calin Gheorghe Maties a avut un comentariu acid la adresa Alinei Gorghiu:

"Alina Gorghiu a ramas mult in urma cu stirile ori a dormit in ultima saptamana. Ea ii cere solutii clare ministrului agriculturii, Petre Daea, in cazul fermierilor afectati de razboiul din ucraina cand, de fapt, acestea au fost transmise deja. Doamna senator, vi se par suficient de clare solutiile transmise de acum o saptamana de catre ministrul Daea colegului dumneavoastra Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului, cel care gestioneaza comertul exterior la nivel de negociere cu comisia europeana? Mos ene, ai legatura!"