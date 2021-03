"Cât tupeu au securiștii ăștia!". USR pune secretar de stat o activistă "Salvați Roșia Montană"

Alina Pop, ex-soția lui Georgian Pop, fostul șef al Comisiei de control parlamentar a SRI, fost parlamentar PSD, trecut la Pro România, este proaspăt numită în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cîţu publicată, luni, în Monitorul Oficial.

Alina Pop a pierdut lupta pentru președinția USR sector 4, dar a devenit din octombrie 2020 consilier local. Conform datelor publice, ea este lector la Universitatea Dimitrie Cantemir, cercetător științific la Universitatea Babes Bolyai, având aceeași funcție și la Institutul de Cercetare a Calității vieții. A fost o activistă civică împotriva proiectului minier de la Roşia Montană. A și publicat o carte: "Social representations around an environmental controversy in Romania", Shaker Verlag, Aachen, 2014. A scris, conform ResearchGate, cinci lucrări de cercetare, împreună cu alții. Pe vremea când soțul ei era președintele Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, domnul deputat Georgian Pop (Grup PSD), ea se remarca printre oengiștii "Salvați Roșia Montană."

„O altă stea pe cerul USR, o oportunistă. Alina Pop: măritată cu un lider PSD 13 ani, Georgian Pop, cu o afacere comună din care a ieșit recent in 2019, cu business inclusiv cu SRI, lector la fabrica de diplome Cantemir, acum este o incoruptibila care denunță inclusiv impostura din mediul academic. După 13 ani de mariaj cu PSD si 17 ani în mediul universitar corupt de care a profitat din plin nu mai poate suporta atâta impostură și corupție ca ea e curată și inocentă. Câtă impostura mai poate tolera țară asta? Cat tupeu mai au securiștii astia penibili? Câtă disonanță cognitivă ai să vorbești și să predai leadership feminin când tu ai parvenit prin servicii? Alternativa ar fi ca pur si simplu ai primit misiunea să infiltrezi un partid curat și să îl parazitezi pentru ca electoratul să nu mai aibă alternative și încredere", a mai scris fostul purtător de cuvânt al USR Ilfov Claudia Postelnicescu, pe Facebook, înainte de alegerile parlamentare.