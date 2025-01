Călin și Cristela Georgescu dau un mesaj din mijlocul oamenilor: este un moment de glorie uriașă!

Călin Geogescu, fostul candidat la prezidențiale, a mers însoțit de soția lui la o horă organizată în Parcul Tinereului din Capitală cu ocazia Zilei Principatelor Unite. Soții Georgescu au făcut o baie de mulțime și au transmis un mesaj susținătorilor: "Poporul român este mai unit ca niciodată și este un moment de glorie uriașă.

Eu am invitat pe toata lumea la aceasta hora, inclusiv pe politicieni. Ii felicit pe cei care au fost si ii compatimesc pe cei care nu au venit pentru ca aveau sansa sa se uneasca cu poporul roman. In tot cazul, la marea hora de unire a neamului poporul roman constientizeaza ca a venit vremea ca sa ascultam cantecul inimii noastre, ce spune istoria in inima noastra, si sa nu mai dansam dupa cum spun altii. Suntem frati si surori, toti suntem prinsi intr-o hora, suntem impreuna noi impreuna si impreuna cu Dumnezeu - aceasta face hora intrega", a transmis Georgescu pentru Realitatea PLUS.

Este un moment înălțător și o glorine imensă. Am venit aici să ne înhorim", a spus Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale a fost însoțit de Cristela Georgescu, soția sa, care a transmis un mesaj oamenilor prezenți în Parcul Tineretului: "Famila mică se unește la masă sau lângă cruce când are o problemă. astăzi, familia mare s-a unit aici în Parcul Tineretului", a spus Cristela Georgescu la Realitatea Tv.