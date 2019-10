Campania pentru alegerile prezidențiale a început. Schimbari majore: cum se votează acum!

Campania pentru alegerile prezidențiale începe, oficial, astăzi. 14 candidați se luptă pentru fotoliul de la Cotroceni. Alegerile vin cu schimbări majore, mai ales pentru votul din Diaspora: acesta se va întinde pe trei zile. În plus, a fost introdus și votul prin corespondență. Primul tur al alegerilor va avea loc duminică, 10 noiembrie, iar cel de-al doilea, pe 24 noiembrie.

Campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 10 noiembrie a inceput, sambata, la ora 00.00, si se va incheia, in 9 noiembrie, la ora 7.00. In cursa electorala sunt inscrisi 14 candidati. Pentru prima data, romanii din strainatate vor avea la dispozitie trei zile pentru a vota si pot vota si prin corespondenta. Peste 41.000 de persoane au ales aceasta varianta, iar plicurile cu optiunea lor electorala trebuie sa ajunga in Romania pana in 7 noiembrie.

Candidati alegeri prezidentiale 2019

La alegerile prezidentiale din 2019 au fost validate 14 candidaturi. Biroul Electoral Central a stabilit, prin tragere la sorti, ordinea acestora pe buletinele de vot:

1. Klaus Werner Iohannis, sustinut de PNL, actualul presedinte

2. Theodor Paleologu, sustinut de PMP

3. Ilie-Dan Barna, sustinut de Alianta 2020 USR PLUS

4. Hunor Kelemen, sustinut de UDMR

5. Vasilica-Viorica Dancila, sustinuta de PSD

6. Catalin Sorin Ivan, sustinut de Partidul Alternativa pentru Demnitate Nationala

7. Ninel Peia, sustinut de Partidul Neamul Romanesc

8. Sebastian-Constantin Popescu, sustinut de Partidul Noua Romanie

9. John Ion Banu, sustinut de Partidul Natiunea Romana

10. Mircea Diaconu, candidat sustinut de Alianta electorala "UN OM", formata din ALDE si Pro Romania

11. Bogdan-Dragos-Aureliu Marian-Stanoevici, candidat independent

12. Ramona Ioana Bruynseels, sustinuta de Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)

13. Viorel Catarama, sustinut de Dreapta Liberala

14. Alexandru Cumpanasu, candidat independent

Campania electorala vine cu reguli stricte pe care trebuie sa le respecte candidatii si partidele care i-au propus.

Toti competitorii electorali au fost obligati de lege sa elimine bannerele si materialele publicitare utilizate in activitatea de promovare pana vineri, la ora 24.00, altfel ei vor fi sanctionati. In cazul in care aceste materiale vor exista in spatiul public in campania electorala, se vor putea depune sesizari la birourile electorale judetene, iar de eliminarea lor se vor ocupa organele de politie sau primarii.

In timpul campaniei electorale sunt permise numai afisele cu dimensiunile prevazute de Legea 334 si in locurile speciale de afisaj electoral, dispuse prin decizia primarului, alte materiale de propaganda fiind interzise.

Primarii sunt obligati ca, pana la inceperea campaniei electorale, sa stabileasca, prin dispozitie, locuri speciale pentru afisajul electoral, in care sa amplaseze panouri electorale, tinand seama de numarul partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice sau electorale dintre acestea care participa la alegeri, precum si al candidatilor independenti.

Un afis electoral nu poate depasi dimensiunile de 0,5 metri o latura si 0,3 metri cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 0,4 metri o latura si 0,25 metri cealalta latura. Sunt interzise afisele electorale care combina culorile intr-o succesiune care reproduce drapelul Romaniei sau al altui stat.

Candidatii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, precum si cetatenii au dreptul sa isi exprime opiniile in mod liber si fara nicio discriminare, prin mitinguri, adunari, marsuri, precum si prin intermediul mass-mediei. Organizarea mitingurilor, adunarilor si marsurilor se poate face numai cu autorizarile prevazute de legislatia in vigoare. Mijloacele folosite in campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept. In unitatile militare, in unitatile de invatamant, in timpul programului de invatamant, in sediile reprezentantelor diplomatice, precum si in penitenciare, actiunile de campanie electorala de orice tip sunt interzise.

In timpul campaniei electorale, primarii asigura candidatilor, in mod nediscriminatoriu, spatii corespunzatoare pentru a se intalni cu alegatorii, prevede legislatia.

Alegeri prezidentiale 2019. Noutati alegeri prezidentiale. Cum se voteaza

In premiera, la aceste alegeri, romanii din strainatate vor putea vota pe durata a trei zile, 8, 9 si 10 noiembrie. In 8 noiembrie, programul de votare este 12.00 - 21.00. In zilele de 9 si 10 noiembrie se va putea vota intre orele 7.00 - 21.00.

In fiecare dintre cele trei zile, programul de vot se poate prelungi pana la ora 23.59, daca sunt persoane la coada.

Romanii din strainatate pot, de asemenea, sa voteze prin corespondenta. Doar 41.003 cetateni au ales aceasta varianta si s-au inscris pana la expirarea termenului, in 15 septembrie.

Pentru votul prin corespondenta, alegatorii primesc acasa, prin posta, toate documentele necesare si trebuie sa le trimita inapoi pe cele aferente turului intai pana in 7 noiembrie.

Ceilalti cetateni din strainatate vor putea vota la una dintre sectiile de votare care se amenajeaza.