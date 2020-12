Ce ministere vor PNL, USR-PLUS si UDMR in urma negocierilor dure

PNL vrea sa pastreze in urmatorul guvern urmatoarele ministere: Sanatate, Finante, Economie, Justitie, Interne, Dezvoltare Regionala, Aparare, Externe. USR PLUS negociaza pentru Educatie, Mediu, Fonduri Europene si Energie, in timp ce UDMR va primi cu siguranta Ministerul Culturii si inca doua portofolii.

Guvernul va avea doar 16 ministere: opt la PNL, cinci la USR PLUS si trei la UDMR. Pe de alta parte, prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a spus ca nu s-a discutat despre ministere, dar ca "prim-ministrul va trebui sa aiba cateva ministere fara de care e greu sa-si puna programul in aplicare si aici vorbim in primul rand de Ministerul Justitiei, de Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finantelor si Ministerul de Interne. Raman in discutie toate ministerele, noi nu am facut o lista pe care PNL nu le cedeaza", a tinut el sa precizeze.