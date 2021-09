Ce susține Clotilde Armand că a făcut de când e primar. Bilanțul e o înșiruire de cifre și date neexplicate

Clotilde Armand și-a prezentat, marți, pe 28 septembrie, bilanțul activității pentru primele 11 luni de mandat. În mare parte din timp, primarul de sector a citit date și niște formulări din care cetățeanul de rând n-are cum să înțeleagă mare lucru.

Dar - a mai spus Armand - realizările pe care le-a avut Primăria Sectorului 1, din toamna trecută și până astăzi, le depășesc pe ale tuturor celorlalte primării din România. Armand și-a început conferința de bilanț amintind că a câștigat luptele cu Dan Tudorache și PSD, care au făcut totul pentru a o împiedica să își preia funcția, toamna trecută. Apoi, primarul Sectorului 1 a susținut că nicio primărie din România nu a reușit să facă atât de multe ca Primăria Sectorului 1.

„Am preluat o primărie în pragul falimentului și am reușit să o facem performantă în mai puțin de un an de zile. Am reușit ce nu a reușit nicio primărie din România: reorganizarea instituției în mai puțin de 6 luni de la preluarea mandatului, trimitere în judecată a funcționarilor certați cu legea, renegocierea contractelor, tăierea de beneficii ilegale, stoparea finanțării cu bani publici a presei apropiate de unele partide politice, un serviciu de urbanism corect și o primărie deschisă tuturor cetățenilor, adică transparentă. Am reușit să facem curat, la propriu, din interior", a susținut Clotilde Armand.

Clotilde Armand a ales să își prezinte activitatea pe domenii de investiții și dezvoltare: școli, spitale, parcuri, străzi etc. Informațiile au fost prezentate schematic, iar primarul de sector le-a citit, în mare parte. Dar numai pentru unele dintre realizări a ales să ofere o minimă accesibilizare. Spre exemplu, Clotilde Armand și-a început bilanțul susținând că a inaugurat o școală nouă. Așa figurează informația și în raportul scris al primarului de sector. Însă școala nouă este, de fapt, o extensie a altei școli.

„O școală nouă inaugurată cu 15 săli de clasă. Școală regală. O extensie a George Enescu (Colegiului Național - n.red.)", a declarat Clotilde Armand. De fapt, școala nouă s-a realizat prin reamenajarea unor spații ale primăriei de pe Bulevardul Poligrafiei, astfel încât elevii de la Colegiul Național de Muzică „George Enescu" să aibă unde studia instrumentele într-un ritm firesc, nu în 4-5 schimburi pe zi, cum o făceau în clădirea de pe strada general Gheorghe Manu.

Apoi, Armand a citit date legate de „3 școli noi, una cu proiect tehnic finalizat, una cu licitația finalizată și un studiu de fezabilitate licitat pentru o școală nouă". Niciun alt detaliu cu privire la cele „3 școli noi" și nici la zonele în care ele ar urma să fie realizate. Au existat și multe alte puncte prezentate ca realizări pe care Clotilde Armand le-a citit. Printre ele: „o extensie de școală (22 de săli de clasă) recepționată cu ISU". Clotilde Armand n-a mai spus - și nici primăria de sector n-a mai precizat în scris - unde este extensia de școală și ce înseamnă pentru cetățeanul Sectorului 1 că ea a fost „recepționată cu ISU". S-a deschis deja? Urmează să se deschidă? Funcționa deja și abia acum a obținut autorizație ISU?

Acțiunile prezentate în acest mod schematic au continuat: licitații pentru studii de fezabilitate pentru 11 școli cu risc seismic. Despre care dintre școlile din Sectorul 1 e vorba? Mai ales în partea scrisă a bilanțului puteau fi enumerate, astfel încât informațiile despre licitații să poată fi verificate imediat. Care este orizontul de finalizare pentru măcar unele dintre licitații?

La capitolul Spitale, Armand a precizat ca realizări deschiderea celui mai mare centru de vaccinare din România, unde s-au imunizat 225.000 de persoane și finanțarea unor cheltuieli curente a 3 spitale: Grigore Alexandrescu, cel de Chirurgie Plastică și Floreasca. Primarul de sector a spus că a inaugurat un parc numit Elisabeta Rizea și că are licitații în curs pentru alte 3 parcuri, pentru care nu a menționat nici nume, nici amplasare. Tot potrivit primarului de sector, în mandatul său au fost asfaltate 8 străzi de pământ și s-au reparat alte 65 de străzi. În plus, sunt în licitație proiecte pentru asfaltarea altor 300 de străzi. Şi s-au realizat marcaje pentru persoane cu dizabilități pe 67 de străzi.

La reabilitare de blocuri, Armand a precizta că a recepționat 34 de astfel de imobile și că există licitații pentru proiectarea reabilitării a 75 de blocuri, dar și licitații pentru execuție a reabilitării termice pentru 47 de blocuri. În plus, primarul de sector a menționat că a inițiat și finalizat reparații la 79 de blocuri termoizolate. Nu în ultimul rând, Armand a amintit că primăria a lansat o hartă online a reabilitării blocurilor, ceea ce reprezintă un proces de transparentizare.

Armand a menționat pe scurt activitatea sa privind salubrizarea. Mai exact, a susținut că a redus cheltuielile cu acest serviciu de la 240 de milioane anual la 125 de milioane de lei anual. De fapt, situația este mult mai nuanțată, după cum Spotmedia.ro v-a comunicat deja, pe larg. Multe dintre facturile pe care Primăria Sectorului 1 nu le-a plătit sunt subiect de proces în instanță (Romprest cere executarea silită a primăriei, iar instituția vrea suspendarea executărilor silite). La întrebarea unui jurnalist, Clotilde Armand a susținut că frecvențele unor operațiuni de saluburzare pe care le-a redus erau, de fapt, fictive. Adică Romprest ar fi susținut că mătură de mai multe ori o stradă, dar n-o făcea.

De asemenea, Armand a susținut că urmează să depună plângere pentru a cere rezilierea contractului, după ce etapa medierii cu Romprest s-a încheiat. În ceea ce privește investițiile în Piețe, Armand susține că are „un concept validat pentru Piața 1 Mai" și „un concept propus" pentru Piața Dorobanți. Am cerut primăriei informații cu privire la ce înseamnă aceste lucruri: cine propune și cine validează? Și ce înseamnă, din punct de vedere administrativ, un „concept validat"? Că se va pune în practică? Sau că e nevoie și de votul Consiliului Local pentru asta?

Noțiunea de „concept validat" apare și la investițiile în parcări. Mai exact, există „un concept validat" pentru o parcare cu 354 de locuri în Piața Matache și un alt concept validat pentru parcare în Gara de Nord. Câte locuri va avea parcarea din Gara de Nord? Primarul n-a zis. Abia la solicitarea unui jurnalist, Armand a explicat că, de fapt, în baza conceptelor urmează să se facă studii de fezabilitate. Cu alte cuvinte, mai e mult până când se va decide dacă se amenajează ceva (în principiu, studiul de fezabilitate este cel care indică dacă o investiție poate sau nu să fie făcută - n.red.).

Primarul Sectorului 1 mai anunţă „7 parcări cu locația identificată și pentru care trebuie să clarificăm regimul juridic". Cu alte cuvinte, nu există 7 parcări, ci terenuri cu regim juridic incert, pe care primăria vrea să facă parcări. Clotilde Armand le-a permis jurnaliștilor prezenți să îi adreseze doar câte o singură întrebare. Și, în repetate rânduri, atunci când jurnaliștii au încercat să adreseze întrebări suplimentare, Armand a spus „Dumneavoastră mi-ați pus deja o întrebare!" și a refuzat să asculte.