Claudiu Târziu - 2024: AUR și restul lumii!

Claudiu Târziu, lider al AUR, scrie pe pagina de Facebook un text cu titlul "2024: AUR și restul lumii" pe care il redăm în continuare:

"AUR este pe locul întîi în opțiunile de vot ale românilor. Ca dovadă, PSD și PNL negociază o alianță politică pentru cele patru tipuri de alegeri de anul viitor: europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Liderii lor cred că așa vor învinge AUR.

În paralel se lucrează, cu toate forțele, pentru demantelarea AUR.

Atît de mult se tem pesediștii și liberalii de AUR, încît nu riscă o luptă bărbătească.

Alianța PSD-PNL nu se va construi pe baza unui proiect de țară, de care cele două formațiuni nu s-au dovedit capabile în 33 de ani, ci în jurul unei candidaturi în tandem: președinte - premier.

Pentru președinție prima opțiune este Mircea Geoană (PSD), iar ca premier este propus Eduard Hellvig (PNL). În felul acesta, liderii PSD și PNL nu intră într-o competiție care poate crea frustrări și nemulțumiri, iar partidele respective pun la bătaie tot ce pot scoate mai bun ca resursă umană (chiar dacă Geoană și Hellvig nu mai sînt percepuți public ca fiind ai PSD și PNL sau tocmai de aceea).

Geoană nu e încă al PSD, dar are susținere internațională. Ciolacu însă n-ar vrea să renunțe la visul de a fi președinte. Aici e "negocierea", pentru că liberalii nu au pe cine propune la președinție cu șanse reale, iar Iohannis e dispus să mizeze pe Geoană, căci amîndoi primesc ordinele din același loc.

Hellvig urmează să se întoarcă în conducerea PNL, ca secretar general, și are și el OK de la marile cancelarii.

Ciucă negociază din partea PNL, în speranța că astfel va putea evita debarcarea lui, pregătită pentru această toamnă, și înlocuirea cu Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne.

Privind bine personajele, vedem sforile de care sînt trase, inclusiv pe acelea cu capătul la serviciile secrete.

Iată, așadar, cu ce monstruoasă coaliție are de luptat AUR și cît de important este să rămînem uniți, să îndesim sita prin care cernem valul de noi aderenți, să ne pregătim cît mai temeinic pentru alegerile din 2024 și să rămînem consecvenți valorilor și principiilor noastre.

Da, astăzi suntem pe primul loc! Da, avem șanse mari să cîștigăm toate alegerile din 2024! Da, putem obține încrederea românilor pentru a guverna! Dar pentru toate acestea trebuie să muncim zi de zi și ceas de ceas de aici înainte, cu inimă curată și spirit de jertfă, păstrîndu-ne luciditatea și cultivînd fraternitatea.

Dacă nu ne vom ridica la nivelul cerut de acest ceas istoric al românilor, numai noi vom fi vinovați."