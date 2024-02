Claudiu Târziu (AUR) - "Se pune la cale fraudarea alegerilor "

Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al Aliantei pentru Unirea Românilor, acuză actuala majoritate guvernamentală de intenția de viciere și de falsificare a rezultatelor alegerilor prin proiectata comasare a scrutinelor europarlamentare cu localele.

"România poate să-și aleagă acum un alt drum, inclusiv la nivel european. Nu!, nu ieșind din Uniunea Europeană, așa cum susțin astăzi adevărații dușmani ai românilor. Un nou drum în Uniunea Europeană, cu demnitate, cu fermitate, cu dibăcie și printr-o rețea de relații internaționale pe sistem conservator. Noi, AUR, putem face asta cu o singură condiție: românii să fie lăsați să aleagă liber și neviciat prin vot. Guvernanții știu bine aceste lucruri și tocmai de aceea încearcă să împiedice alegerile libere, neviciate. Acesta este motivul pentru care PSD și PNL plănuiesc să comaseze alegerile europene cu localele." - a afirmat Claudiu Târziu în discursul rostit cu prilejul lansării candidaților AUR la europenele din luna iunie.

"Nu există nicio legătură între conținutul celor două tipuri de campanii electorale. Una este despre țevi, canalizare gaze și alte necesități firești ale unei localități sau județ și cu totul altceva este transmiterea corectă și convingătoare a mesajului despre ceea ce trebuie să facă România în Uniunea Europeană. Actuala majoritate PSD-PNL nu are această preocupare, ci se bizuie pe sumedenia aleșilor săi locali pentru a-i câștiga și alegerile europarlamentare. Se înșală amarnic actuala putere. Românii nu sunt proști. Tot timpul, noi, românii, am fost suspectați de slăbiciune, mereu am fost subestimați atât de cei care ne-au condus, cât și de cei din afară. Dar la răstimpuri i-am contrazis. Asta se va întâmpla și la alegerile din acest an. Îi vom contrazice cu rezultatele de la urne" - a continuat Claudiu Târziu, care se află pe lista candidaților AUR pentru alegerile europene.

"România a fost negociată cândva pe un șervețel, între Churchill și Stalin. Nu trebuie să mai ajungem în situația de a fi negociați, ci trebuie să ne apărăm drepturile și libertățile, suveranitatea națională, interesul național. Acest lucru este posibil doar dacă în Parlamentul European și în Parlamentul României vor fi aleși patrioți. Noi, AUR, vrem ca România să rămână în Uniunea Europeană pentru că vocația noastră este europeană - geografic, istoric, cultural. Suntem europeni și nimeni nu ne poate spune altceva. Vom fi în Uniunea Europeană alături de ceilalți conservatori din celelalte state europene și vom aduce Uniunea acolo unde trebuie să fie și așa cum au gândit-o fondatorii ei: o alianță de națiuni suverane, puternice, care au la temelia lor creștinismul și care vor conlucra pentru prosperitate și pace în Europa" - a spus, în încheierea discursului său, liderul AUR.

La începutul săptămânii viitoare, liderii PSD și PNL ar urma să încheie negocierile pe marginea calendarului electoral. Cel mai controversat scenariu este organizarea alegerilor europene la aceeași dată cu localele (9 iunie). Mandatele actualilor aleși locali expiră mult mai târziu, la sfârșitul lunii septembrie. În cazul unei potențiale comasări a europarlamentarelor cu localele, trebuie modificat Codul Administrativ, pentru că în prezent prevederea legală este că mandatul unui ales local durează patru ani, fără vreo mențiune că ar putea fi înlocuit înainte sau că pot fi organizate alegeri mai devreme.