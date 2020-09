Clotilde Armand: "Cu noua zile inainte de alegeri, primarul PSD al Sectorului 1 doreste un imprumut de 200 de milioane de lei"

Clotilde Armand, candidatul Aliantei USR PLUS si PNL la Primaria Sectorului 1, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca primarul PSD al Sectorului 1, Dan Tudorache, doreste sa contracteze un imprumut de 200 de milioane de lei, cu noua zile inainte de alegerile locale.

"Cu noua zile inainte de alegeri, primarul PSD al Sectorului 1 isi doreste sa contracteze un imprumut de 200 de milioane de lei, un tun de final de mandat, cate 1.000 de lei de la fiecare locuitor. Pe final de mandat. In mandatul sau de patru ani, obtinut in conditii suspecte, primarul PSD-ist a avut la dispozitie peste un miliard de euro, suficient pentru a face investitii in ritm accelerat... daca ar fi vrut. Primaria a dispus mereu de linii de credit pentru terminarea programului de anvelopare a blocurilor, dar a amanat investitia si avem o intarziere de peste patru ani in aceasta investitie", a spus ea.

Aceasta a vorbit despre trei investitii pe care primarul Sectorului 1 le-a anuntat in legatura cu imprumutul mentionat si a adaugat ca isi doreste o gestiune corecta a banilor si alocarea unui procent important al bugetului local catre investitii.

"Cu acest imprumut pe care vrea sa il faca, cu noua zile inainte de final de mandat, sunt trei investitii de care vorbeste primarul. Abia la sfarsit de mandat si-a dat seama ca exista o serie de strazi care nu au fost asfaltate si de promisiunea pe care a facut-o acum patru ani pentru un bazin olimpic la Liceul Tehnic Media. A treia investitie este in domeniul sanatatii, domeniu de predilectie, de expertiza al domnului primar, daca ne luam dupa spitalul imaginar pe care l-a realizat pe hartie. De data asta proiectul este un centru de transplant (...), la fostul Spital Grivita, care nici macar nu se afla in administratia Sectorului 1. Costul estimat este de 430 de milioane de lei", a aratat Clotilde Armand.

Ea a acuzat administratia PSD ca a creat un sistem de "false realizari", care se repeta mereu, reprezentat de proiecte, studii, dar care nu se mai concretizeaza.

"Avem un sistem de false realizari, care se repeta mereu si mereu. Cu totii suntem interesati, bineinteles, in domeniul investitiilor de sanatate, este un efect de anunt, dupa care banii proiectati pentru investitie se pierd in alte cheltuieli, pentru studii, pentru diferite pretexte. Dar cel mai adesea, proiectul nu a fost niciodata real. Este sistemul PSD de investitii fictive. Este o politica de investitii dezastruoasa. Nu se investeste, de fapt, absolut nimic", a mai spus candidatul la Primaria Sectorului 1.