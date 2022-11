Clotilde Armand, la sediul ANI după acuzațiile aduse: "Festivalul manipulării PSD şi PNL al opiniei publice a început şi continuă!"

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat că a pus la dispoziţia Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) documentele solicitate şi punctul său de vedere şi a opinat că miza este faptul că "a deranjat" mulţi politicieni conectaţi de zeci de ani la banii autorităţii locale.

''Am venit astăzi la sediul ANI pentru a afla de ce mi-au fost încălcate drepturile. Vreau să aflu ce s-a întâmplat cu punctele mele de vedere pe care le-am trimis la această instituţie. Respect ANI, respect legea, dar am nevoie de informaţii suplimentare. În acest moment ştiu un singur lucru cert, că cel care a făcut sesizarea împotriva mea este fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache (...) Sunt în situaţia în care am aflat dintr-un comunicat de presă că a fost sesizat Parchetul şi prefectul, nu mi s-a transmis nimic oficial. Eu am pus la dispoziţia inspectorului ANI toate documentele cerute şi punctul meu de vedere argumentat, de ce pot conduce un proiect pe fonduri europene. Un proiect anti-şpagă la nivelul Primăriei Sectorului 1 pentru a preveni corupţia în rândul funcţionarilor publici", a transmis Clotilde Armand, marţi, cu ocazia prezentării sale la ANI pentru a cere accesul la dosar, scrie AGERPRES.

În opinia sa, PNL şi PSD au ajuns să controleze instituţiile statului şi le folosesc ca "arme împotriva adversarilor politici".

"Campania electorală a început mai devreme. Înţeleg care este miza atacului şi faptul că am deranjat pe mulţi politicieni conectaţi de zeci de ani la banii primăriei Sectorului 1. Romprest este doar un exemplu unde prejudiciul este de 1 miliard lei. Festivalul manipulării PSD şi PNL al opiniei publice a început şi continuă. Refuz să cred că ANI a intrat în jocul politic", a adăugat Clotilde Armand.

La rândul său, avocatul edilului Sectorului 1 a declarat că nu există un conflict de interese în acest caz, că va face o sesizare penală pentru abuz în serviciu, iar după ce va vedea sesizarea ANI înaintată Parchetului General ar putea lua în calcul demersuri şi pentru infracţiunea de inducere în eroare a organelor judiciare.

ANI a stabilit că primarul Sectorului 1 s-a aflat în conflict de interese şi incompatibilitate, fiind sesizat şi Parchetul General în legătură cu săvârşirea infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane.

Potrivit ANI, Clotilde Armand s-a aflat în conflict de interese, deoarece în exercitarea atribuţiilor de primar a semnat dispoziţiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului "Îmbunătăţirea capacităţii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie", finanţat din fonduri europene şi care au produs un folos material pentru sine în cuantum de 18.720 lei, încălcând astfel prevederi din Legea nr. 161/2003.